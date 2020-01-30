Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
Yasa teklifi ile bekçilere tanınmak istenen yetkiye muhalefetin gösterdiği tepki kısmi sonuç verdi.
|30 Ocak 2020 10:48
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AK Parti, çarşı ve mahalle bekçilerinin, durdurduğu kişinin üzerini "yoklama ve sıvazlama" yoluyla arayabilmesini öngören yasa teklifinde "kısmi geri adım" attı. Teklif, bekçilere kimlik sorma, üst arama ve silah zor kullanma yetkisi tanıyarak komisyondan geçti.
İtirazlar üzerine "Yoklama ve sıvazlama, durdurma sırasında, bekçinin kontrol amaçlı yapabileceği işlemlerdendir" ifadesi, AK Parti ve MHP'nin önergesiyle tekliften çıkarıldı.
Bekçilerin durdurduğu kişi üzerinde veya aracında "el ile dıştan kontrol yapabilmesine" yönelik ifade ise korundu.
Tartışmaların ardından teklif bekçilere kimlik sorma, üst arama ve silah zor kullanma yetkisi tanıyarak komisyondan geçti.
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