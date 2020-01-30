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Cüneyt Özdemir: İstanbul'u İmamoğlu değil, o yönetiyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun depremin yaşandığı Elazığ'dan hemen sonra Erzurum'a kayak yapmaya gitmesi tartışmalara neden olurken, gazeteci Cüneyt Özdemir, İmamoğlu'nu sert dille eleştirdi.
 30 Ocak 2020 10:58
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Cüneyt Özdemir: İstanbul'u İmamoğlu değil, o yönetiyor!

Elazığ'daki depremin ardından bölgeye giden ve incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu ardından soluğu Erzurum'da aldı. Ailesi ile birlikte kayak keyfi yapan İmamoğlu'na gazeteci Cüneyt Özdemir de tepki gösterdi. "İnsanlar orada hala can derdinde, aramalar yapılıyor. 16 milyonluk bir şehrin başkanı... Çocuğun, eşin gitsin sen de işinin başında dur. " diyen Özdemir, "Yarın birgün İstanbul depremi olunca ne olacak?" diye sordu.

İşte Özdemir'in açıklamaları:

İNSANLAR ORADA CAN DERDİNDE...

İnsanlar orada hala can derdinde, aramalar yapılıyor. 16 milyonluk bir şehrin başkanı... Çocuğun, eşin gitsin sen de işinin başında dur. Üstelik sicilinde de İstanbul'u sel götürürken Bodrum'a gitmişliği var. Bunu tabi ben bilmem Murat Ongun daha iyi bilir. İstanbul'u ve İmamoğlu'nu onun yönettiğini söyleyenler var.

İSTANBUL DEPREMİ OLUNCA NE OLACAK?

Ama bu da pek yakışmıyor. Yarın birgün İstanbul depremi olunca ne olacak?İmamoğlu burada sonra Maldivlere geçmiş çocukların tatili varmış. Böyle bir insana güvenir misiniz? Böyle bir insana şehri, ülkeyi emanet eder misiniz? Edenler var Trump...Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Acaba başkana oy verecekler mi diyorlar? Verirler. Ekrem İmamoğlu'nun seçtiren süreç Erdoğan karşıtlığından ortaya süren süreç...

MURAT ONGUN KİMDİR?

45 yaşındaki Murat Ongun, uzun yıllar medya sektöründe muhabir, anchorman ve yönetici olarak başarılı görevler yaptı.

Habertürk TV'nin anchorman'i ve Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak çalıştığı yıllar, en başarılı olduğu yıllardı. Murat Ongun, 2014 yılında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak, kurumsal iletişim alanına geçiş yaptı.

Murat Ongun kendisini şu şekilde anlatıyor; "1996'da Ankara'da televizyon haberciliğine başladım. Show Tv Ankara'dan Star Haber İstanbul'a 1998'de transfer oldum. 98'den 2008 yılına kadar Star-Atv ve Habertürk Tv'de muhabirlikten anchormanliğe yükseldim. Televizyon idarecisi olarak yönetimde görev aldım. 2008'de kendi isteğimle ayrıldım. 2009-2010 yılları arasında yaziisleri.com internet sitesini kurdum. 2010'da Cem Tv Genel Müdürü oldum. 2012'de Cnn Türk'te yayınlanan Sanayi Rotası programını 2014'e kadar sundum. 2014 yılından beri Ekrem İMAMOĞLU'na danışmanlık yapıyorum."


Cüneyt Özdemir'den tepki: Böyle bir insana 14 milyonluk şehri emanet eder misiniz?
Memurlar.Net
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