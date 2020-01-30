Mansur Yavaş'ın 'Fatih Şahin'in sözleri için açtığı dava reddedildi

OKULLARDA, TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ KİM OLMALI? İŞTE MEB'İN RESMİ GÖRÜŞÜ Ortaöğretim kurumlarında (lise vb.) okul müdür yardımcısı haricinde (memur, hizmetli vb.) taşınır kayıt yetkilisi belirlenmesi halinde okul müdür yardımcılarından biri taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebilecek ancak okul müdür yardımcılardan birisinin taşınır kayıt yetkilisi olarak belirlenmesi halinde ise okul müdürü taşınır kontrol yetkilisi olacaktır