Mansur Yavaş'ın 'Fatih Şahin'in sözleri için açtığı dava reddedildi
|30 Ocak 2020 11:41
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin hakkında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davası mahkemece reddedildi.
Yavaş, avukatı Balkan Şencan aracılığıyla, katıldığı televizyon programında kendisini terör örgütleriyle beraber hareket etmekle suçlayan Şahin hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya tarafların avukatları katıldı.
Yavaş'ın avukatı, müvekkilinin belediye başkanlığı için aday olduktan sonra karalama kampanyalarına maruz kaldığını, davalı Fatih Şahin'in de katıldığı televizyon programında müvekkilini terör örgütleri PKK ve DHKP-C ile hareket etmekle suçladığını söyledi.
Siyasi geçmişi de dikkate alındığında Yavaş'ın terör örgütleriyle hareket etmesinin söz konusu olamayacağını bildiren avukatı, Şahin'in beyanlarının iftira ve hakaret boyutunda olduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.
Davalı Fatih Şahin'in avukatı ise müvekkilinin sözlerinde hakaret içeriği bulunmadığını savunarak, "Gerek HDP yöneticilerinin, gerekse PKK'nın sözde yöneticilerinin seçimlerle alakalı beyanatları müvekkilimizin bu yönde ifade kullanmasına sebebiyet vermiştir. Sarf edilen sözler siyasi eleştiri boyutunda kalmış, hakaret boyutuna erişmemiştir." dedi.
Davalı avukatı, davanın reddini talep etti.
Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.
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