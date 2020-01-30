Altın yeniden kritik eşiği aştı
|30 Ocak 2020 16:40
|Yazdır
Analistler, Çin'de devam eden koronavirüs kaynaklı ölümlerin artması dolaysıyla güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin arttığını söyledi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 303 bin 740 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 302 bin 250 lira, en yüksek 304 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 303 bin 740 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 829 milyon 728 bin 116,02 lira, işlem miktarı ise 2.759,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 836 milyon 638 bin 497,18 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|301.000,00
|1.571,50
|En Düşük
|302.250,00
|1.568,00
|En Yüksek
|304.200,00
|1.583,80
|Kapanış
|303.740,00
|1.579,70
|Ağırlıklı Ortalama
|303.293,85
|1.578,49
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|829.728.116,02
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.759,18
|Toplam İşlem Adedi
|130
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Altın fiyatları neden yükseliyor?
30 Ocak 2020 19:56
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
30 Ocak 2020 18:25
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
30 Ocak 2020 17:31
|Dövizde gün sonu fiyatları
30 Ocak 2020 17:10
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
30 Ocak 2020 14:59
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
30 Ocak 2020 13:12
|Çeyrek altın ne kadar?
30 Ocak 2020 12:45
|Gün ortası döviz fiyatları
30 Ocak 2020 12:05
|Gram altın 304 lira seviyelerinde
30 Ocak 2020 10:53
|Borsa güne düşüşle başladı
30 Ocak 2020 10:03