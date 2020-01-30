İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi
|30 Ocak 2020 21:28
|Yazdır
Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'de kayağa gitmesi siyaset gündeminin ilk sıralarından düşmüyor. Habertürk ekranlarında yayınlanan "Nedir Ne değildir?" programında konuk olan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Palandöken'e kayağa giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
"KEMAL BEY'DE İNFİALE NEDEN OLDU"
Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminin ardından Palandöken'e gidip kayak tatili yapmasının CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiğini belirten Yılman, "Şunu biliyorum. Ekrem Bey'in önce Elazığ'a gitmesi ardından karayolu ile Erzurum'a geçmesi en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nde, en başta Genel Merkez'de, en başta sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında büyük infiale neden oldu." ifadelerini kullandı.
"KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞOK GEÇİRDİ"
Açıklamasının devamında Yılman, "Görüştüğün, konuştuğum CHP'li bütün kaynaklarım Kemal Bey'in şok geçirdiğini söylediler. Ayrıca Kemal Bey'in kurmayları aracılığıyla da Ekrem Bey'e ulaşıp 'Doğru olmadı bu. Orada insanlar ölüyor. Hala enkaz altında çalışmalar var. Hal böyleyken Ekrem Bey'in kalkıp dağa tatile gitmesi bir de onu kalkıp sosyal medyadan fotoğraflarla lanse etmesi doğru olmamıştır' mesajını ilettiğinden eminim" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AFAD'dan, 'yardım parası kayboldu' iddiasına yalanlama
30 Ocak 2020 21:58
|İşte Erdoğan'ın İdlibliler için bahsettiği briket evler
30 Ocak 2020 21:48
|Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Yunan milletvekiline tepki
30 Ocak 2020 21:13
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu plan işgal planıdır
30 Ocak 2020 20:36
|İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi
30 Ocak 2020 19:27
|İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'a döndü
30 Ocak 2020 19:11
|MGK sona erdi! İşte kritik toplantıda alınan kararlar
30 Ocak 2020 18:45
|Yunan milletvekilinin çirkin provokasyonuna Bahçeli'den sert tepki
30 Ocak 2020 18:00
|Ali Babacan'dan parti kurma çalışmalarıyla ilgili açıklama
30 Ocak 2020 16:11
|İmamoğlu, İBB Meclis kararlarına karşı dava açtı
30 Ocak 2020 16:08