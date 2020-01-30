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İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi

Habertürk ekranlarında yayınlanan "Nedir Ne değildir?" programında Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatiliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gittiğini duyan Kemal Kılıçdaroğlu şok geçirdi" ifadelerini kullandı.
 30 Ocak 2020 21:28
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İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'de kayağa gitmesi siyaset gündeminin ilk sıralarından düşmüyor. Habertürk ekranlarında yayınlanan "Nedir Ne değildir?" programında konuk olan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Palandöken'e kayağa giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"KEMAL BEY'DE İNFİALE NEDEN OLDU"

Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminin ardından Palandöken'e gidip kayak tatili yapmasının CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiğini belirten Yılman, "Şunu biliyorum. Ekrem Bey'in önce Elazığ'a gitmesi ardından karayolu ile Erzurum'a geçmesi en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nde, en başta Genel Merkez'de, en başta sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında büyük infiale neden oldu." ifadelerini kullandı.


İmamoğlu'ndan Palandöken eleştirilerine yanıt

"KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞOK GEÇİRDİ"

Açıklamasının devamında Yılman, "Görüştüğün, konuştuğum CHP'li bütün kaynaklarım Kemal Bey'in şok geçirdiğini söylediler. Ayrıca Kemal Bey'in kurmayları aracılığıyla da Ekrem Bey'e ulaşıp 'Doğru olmadı bu. Orada insanlar ölüyor. Hala enkaz altında çalışmalar var. Hal böyleyken Ekrem Bey'in kalkıp dağa tatile gitmesi bir de onu kalkıp sosyal medyadan fotoğraflarla lanse etmesi doğru olmamıştır' mesajını ilettiğinden eminim" dedi.


İmamoğlu, cağ kebabı kesti
Memurlar.Net
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