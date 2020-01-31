19 bin bekçinin yüzde 60'ı lise mezunu

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında çıkan haberlere cevaben açıklama yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından bazı basın yayın organlarında bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında çıkan haberlere cevaben açıklama yayımladı.

Açıklamada, çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapacak kişilerin Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığında 3 ay üst düzey eğitim gördüğü, atandıkları bölgelerde de 2 aylık uygulamalı eğitimden geçtikleri ve görevleri süresince de belirli periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulmaya devam edildikleri kaydedildi.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde halen 21 bin 292 çarşı ve mahalle bekçisinin görev yaptığı belirtilen açıklamada, 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19 bin 706'sının lise, 3 bin 137'sinin yüksekokul, 3 bin 943'ünün lisans ve 29'unun da yüksek lisans mezunu olduğu belirtildi.

İŞTE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifinin TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, Bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında bazı basın yayın organlarınca kamuoyuna yanlış bilgiler verilmektedir.

Söz konusu yanlış bilgiler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapacak olanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademi Başkanlığınca 3 ay süreyle üst düzey eğitime tabi tutulur ve bu eğitimi başarıyla sonlandıranlar görev yapacakları illere gönderilirler.

Gönderildikleri illerde de göreve başlamadan önce 2 ay süreyle uygulamalı eğitimden geçirilirler. Ayrıca göreve başladıktan sonra da belli periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulmaya devam edilirler.

Teşkilatımız bünyesinde halen 21.292 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görev yapmaktadır. Bunlardan 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19.706'sının; 12.001'i (%60,90) lise, 3.137'si (%15,91) yüksekokul, 3.943'ü (%20) lisans ve 29'u (%0,15) ise yüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.