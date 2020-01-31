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Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı

Vuhan'daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak, Çin'e gitmek üzere yola çıktı
 31 Ocak 2020 12:12
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Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından dün Etimesgut Askeri Havaalanına gelen Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, burada yakıt ikmali yaptı. Daha sonra uçağa, Çin'e gidecek ekip için koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzemeler ile diğer tıbbi malzemeler ve gıda malzemeleri yüklendi. TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan tıbbi malzeme yardımı da uçağa alındı.

Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, alınan izinlerin ardından 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak bugün saat 12.05'te havalandı.

Uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten 34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını Türkiye'ye getirecek.

Sağlık kontrollerinin ardından uçağa binecek 49 kişi, Türkiye'ye geldikten sonra Ankara'da hazırlanan bir hastanedeki karantina odasına alınacak.


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Memurlar.Net
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