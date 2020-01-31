Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor.

2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık.

Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz."