'Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2 yıllık gösterge tahvilinin 2016 yılının Kasım ayından bu yana ilk kez tek haneye indiğine dikkat çekti.
|31 Ocak 2020 13:37
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor.
2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık.
Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz."
Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 31, 2020
2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık.
Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz.
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