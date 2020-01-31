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'Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2 yıllık gösterge tahvilinin 2016 yılının Kasım ayından bu yana ilk kez tek haneye indiğine dikkat çekti.
 31 Ocak 2020 13:37
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'Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık'

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor.

2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık.

Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz."
Memurlar.Net
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