GriCeviz uygulaması tüm öğretmenlerin kullanımına açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu" uygulamasını yaklaşık 1 milyon öğretmenin kullanımına açacak.

MEB ile Halıcı Bilgi İşlem Anonim Şirketi arasında, "GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu" isimli akıl ve zeka oyunları mobil uygulamasının, Bakanlık bünyesindeki yaklaşık 1 milyon öğretmenin ücretsiz kullanımına açılması için protokol imzalandı.

Bakanlıkta gerçekleştirilen protokol imza töreninde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde öğretmenlerin mesleki gelişimi için geçen yıl 38 program hazırladıklarını ifade etti.

Bu programlar sayesinde öğretmenlerin yetkinliklerini artırmak istediklerini belirten Boyacı, bu kapsamda öğretmenlere hizmet içi eğitim sunduklarını söyledi.

Bu eğitimlerden akıl ve zeka oyunlarına yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Boyacı, şunları kaydetti:

"Akıl ve zeka oyunlarında elbette geleneksel kitaplar, dergiler, basılı yayınlar materyaller önemli ama dijital olarak her yerden erişilebilecek, farklı seviyelerde yürütülebilecek, yapay zeka kişiyi tanımlayabilecek, kişiye özel bir yazılıma ihtiyaç vardı. Bu kapsamda, yazılımı Halıcı Yazılım ücretsiz olarak tüm öğretmenlerimize bağışladı. GriCeviz uygulamasıyla öğretmenlerimize, zeka oyunlarına ilişkin daha etkili, pratik, cep telefonları, tabletleri ve bilgisayarlarından ulaşabilecekleri ortam sağlandı. "

Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Halıcı Bilgi İşlem Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı ise GriCeviz uygulamasının TÜBİTAK tarafından desteklendiğine işaret etti. Programın yüzde yüz yerli olduğunu ifade eden Halıcı, uygulamanın öğretmenlerin geri bildirimleriyle geliştirilmeye devam edileceğini söyledi.

Öğretmenler, GriCeviz uygulamasını MEBBİS üzerinden temin edecekleri kullanıcı bilgileriyle kullanmaya başlayabilecek.