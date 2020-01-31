1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kadınlar, Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin, "Bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım, gece düzenleyelim, arkadaşları kaynaştıralım" dediğini iddia etti.
 31 Ocak 2020 21:23
Yazdır
İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kadınlar, Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin, "Bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım, gece düzenleyelim, arkadaşları kaynaştıralım" dediğini iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 27 Ocak'ta işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları (İSMEK) bölge sorumlusu 14 kadın İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında kendilerine 7 ay boyunca hakaret ettiği ve mobbing uyguladığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan kadınlar, Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin 'Hakaret', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"Gerekli yasal yollara başvuruldu"

Suç duyurusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulunan grup adına konuşan avukat Ferah Yıldız, "İBB'ye bağlı 20 yöneticiye dair, bölge sorumlusuna dair 27 Ocak'ta işten çıkarılma sebebiyle gerekli yasal yollara başvurulmuş, bugün itibariyle 20 ayrı bölge sorumlusuna 3 ayrı suçtan ve savcılığın resen taktirine bırakarak açacağı diğer suçlardan suç duyurusunda bulunduk. İBB Genel Sekreteri Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin bölge sorumlularını Saraçhane'deki merkez binasına davet ederek, her bir yöneticinin hazır olarak davette bulunmasından sonra kendilerine birebir 'hakaret', 'görevi kötüye kullanma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından bugün itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptık" ifadelerini kullandı.

"Şaşırdık, rencide olduk"

İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumluları arasında yer alan ve Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunan Sümeyra Sağlam söz alarak, "19 Ağustos tarihinde arkadaşlarımızla yıllık izinlerimizden döndük. 19 Ağustos tarihi bizler için işbaşı yaptığımız ilk gündü. İlk gün sabah ofislerimize bile gitmeden Meltem hanım bizi ofisine davet etti. İlk 5-10 dakikadan sonra, tanışma faslından sonra evvela bizlerin eğitim durumlarını sorguladı. Biz de kendisine izah ettik. Konuşmanın arasına girerek şaşkın bir şekilde müdür beye dönüp, 'Bunların diksiyonu ne kadar kötü, siz hiç eğitim almadınız' dedi. Tacizine maruzuna kaldık. Biz böyle bir şey beklemediğimiz için oldukça şaşırdık, rencide olduk" şeklinde konuştu.

"Ellerinizi kaldırın kaç bekar var dedi"

Konuşmasının devamında Sağlam, "'Bir ellerinizi kaldırın bakalım, kaç tane bekar var aranızda' dedi. Arkadaşlar el kaldırdılar. Akabinde, 'Ne kadar da çok bekarınız varmış' dedi ve müdür beye döndü, 'Bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım, gece düzenleyelim, arkadaşları kaynaştıralım' dedi. Biz tabi utanç duyduk. Cinsiyetimiz adına da utanç duyduk. Arkadaşlarımızla böyle bir şeyle hiçbir zaman ne karşılaştık, ne kendimize yakıştırabiliriz böyle bir şeyi" diye konuştu.

"Şimdiye kadar sineye çektik"

Sosyal medyada birçok iddianın döndüğünü belirten Sağlam, "Çantalarımızdan tutun, gözlükler ve eşarpla sosyal medyada gezen ne kadar aslı astarı olmayan şey varsa iddia olarak çıktı maalesef. Biz bunların tamamına maruz kaldık. İBB'nin kurumsal kimliğine saygı duyduğumuz için biz bunları şimdiye kadar sineye çektik. Ancak maalesef geldiğimiz noktada büyük bir hak kaybına uğradık. Gerekli haklarımızı biz elbette avukatımız aracılığıyla arayacağız. Bunun peşine düşeceğiz. Şu an için ifade edeceğimiz şeylerin başında bu geliyor. Konuşma esnasında adı geçen hanımefendi, 'Siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz' dedi. Biz de kendi araçlarımızla yapıyoruz dedik. 'Belediye araç vermiyor mu, hayır vermiyor kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir yönetime alışık değiliz"

Son olarak Sağlam, Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin kendilerine bu paraya bu iş yapılır mı dediğini belirterek, "Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz, siz başörtülülerinizde otobüse minibüse in bin terlemiyor musunuz, zor olmuyor mu hatta kokuyorsunuz' diyerek bunu bile söyleyebildi. İnanamadık duyduğumuz cümlelere. Bunları birkaç defa tekrar etti. Biz gerekli açıklamaları kendisine yapsak da böyle bir üsluba alışık değiliz, böyle bir yönetim şekline de alışık değiliz. Biz yöneticilerimizden bugüne kadar böyle bir ifade duymadık" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uyanık komşu'nun fatura ödememek için elektrik oyunu
31 Ocak 2020 20:51		 Sahte rapor çetesi soruşturmasında iki tutuklama
31 Ocak 2020 20:43
MASAK'tan yasa dışı bahis operasyonu... Bazı bankalar inceleniyor
31 Ocak 2020 20:29		 Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 2 işçinin cesedine ulaşıldı
31 Ocak 2020 19:53
BDDK'dan 'altında yüksek kar dolandırıcılığı' açıklaması
31 Ocak 2020 18:56		 Ordu'da doğal gaz borusu patladı, itfaiye müdahale ediyor
31 Ocak 2020 16:25
Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizinden öldü
31 Ocak 2020 16:14		 Pompalı tüfek dosyasında Savcının oğluna zorla getirme emri
31 Ocak 2020 15:36
Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı
31 Ocak 2020 15:32		 Evlerin kapısının işaretlendiği olayla ilgili Başsavcılık'tan açıklama
31 Ocak 2020 15:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:04 - Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam21:58 - Hizan'da karda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı21:50 - Cerrahpaşa: Koronavirüs'te ölüm oranı yüzde 221:45 - Motosikletlilerden Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki21:35 - Ordu Valiliği: Patlamanın nedeni heyelan21:23 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu21:14 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına 475 sanıkla devam edildi21:06 - Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma'dan karşılıklı jest: Birlikte daha güçlüyüz21:00 - Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da20:57 - GriCeviz uygulaması tüm öğretmenlerin kullanımına açılacak
20:51 - Uyanık komşu'nun fatura ödememek için elektrik oyunu20:49 - FETÖ'cü iş adamının 'etkin pişmanlık oyunu' ByLock'ta20:43 - Sahte rapor çetesi soruşturmasında iki tutuklama20:38 - Meteoroloji yağıştan sonraki buzlanmalara karşı uyardı20:31 - İBB açıkladı... 2 yıl önce durdurulan hat aktif hale getiriliyor20:29 - MASAK'tan yasa dışı bahis operasyonu... Bazı bankalar inceleniyor20:27 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı20:23 - Zehirlenmelerin ardından 1 TL'ye düşmüştü, şimdi fiyatı cep yakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
Sağlık Bakanlığı, 4 bin kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caf caf 2
şehirlerin meczupları 3
avrasya tüneli geçiş ücretinin 36 tl olması 1
dış çekim 1
telefonu gördüğü halde açmamak 1
Bekcilerin kimlik sorup silah kullanma yetkisi 3
Entry düzenleme 1
Umut 1
30.01.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 1
kadınların indirimi duyunca alalım demesi 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam