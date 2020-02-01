Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak Ankara'ya indi

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan askeri uçak, Etimesgut Havaalanı'na indi.

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülecek.

Uçak ile içinde bulunan malzemeler de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapılacak. Sonrasında da meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirilecek.

Uçakta bulunanlar, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir her birinin tetkikleri yapılacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.

Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi uçak dün saat 12.05'te Çin'in Vuhan kentine hareket etmişti. Uçakla, Çin'e tıbbi yardım malzemesi de taşınmıştı.

Ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı, gece saatlerinde Çin'in Vuhan kentine ulaşmıştı. Planlama kapsamında tahliye edilecek vatandaşlar, uzman ekiplerce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uçağa alınmış ve uçak, dönüş için sabah saatlerinde Çin'den Türkiye'ye hareket etmişti.

UÇAK, ARINDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAK

Çin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ve içindeki malzemeler, Ankara'da Etimesgut'ta Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. KBRN uzmanları, yolcuların tahliyesinin tamamlanmasının ardından arındırma işlemini gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vuhan/Çin'den havalanarak Ankara'ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı" denildi.

AMBULANSLAR HAVAALANINA GELDİ

Çin'den A400M askeri kargo uçağının 'Koca Yusuf' ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelecek Türk ve dost ülke vatandaşlarını nakledecek ambulanslar, havaalanına giriş yaptı. Saat 21.00 sıralarında inmesi beklenen uçaktan ambulanslara nakledilecek yolcular, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek.