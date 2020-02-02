Manisa'da korkutan depremler
Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde bu gece 4,0 ve 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
|02 Şubat 2020 06:30
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bu gece 4,0 ve 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ikinci deprem Kırkağaç ilçesinde saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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