Okulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında önemli açıklamalarda bulundu.

Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

DEPREM BÖLGESİNDE 80 OKULDA EĞİTİM YAPILMAYACAK

Elazığ depremi sonrasında deprem bölgesinde çocuklara psiko-sosyal desteklerde bulundum. Hasar gören okullarla ilgili bir çalışma gerçekleştirdik.

Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından bölgede 80 okulda eğitim yapılmayacak. Bu okulların hepsi eski okullardı.

MESLEK OKULLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

İstihdama baktığımızda farklı seviyede yapılacak işlerin katmanları bulunuyor. Her ülke bu katmanlarda ne kadar istihdam oluşsun şeklinde bir çalışma yapar. Biz eğitimi bir ekosistem olarak görüyoruz ki hem ahlaki hemde ekonomideki piyasa becerisine sahip olmalı.

İş garantili meslek liseleri konusunda büyük bir atılıma geçtik. Sektör ve eğitim arasındaki ilişkiyi nasıl güçlendiririz diye çalışıyoruz.

Ekonomi istihdam anlamında sıkıntılardan biri olan askerlik sorunu konusunda tecili 6 aya çıkardık.

MESLEK LİSESİ MEZUNLARI İÇİN İŞ ALANLARINI BÜYÜTTÜK

Artık okullar üretmeye başlıyor. Öğrenciler meslek lisesinde üreterek öğreniyor. Meslek eğitim lisesinden mezun olanlara lise diploması veriyoruz.

Lise öğrencilerine uluslararası kuruluşlarla dünyanın her yerinde geçerli sertifikalar veriyoruz. Bunlarla öğrenciler her yerde iş bulabilir.

Üniversiteye gitmeyen kişilere lise mezunu olarak da istihdam alanı yaratmaya başlıyoruz.

Kaynak yönetimi konusunda Maliye Bakanlığı'ndan beklentilerimiz var. Biz yukarıya çok sayıda öğrenci göndermeyebiliriz. Mevcut şartlar sağlandığı zaman her bir öğrenci için iş garantili lise sayımızı arttırabiliriz.

EĞİTİMDE ORTAK MUTABAKAT ALANI

Bir ülkede ortak bir hayal söz konusuysa bütün millet o tasarruv üzerinde çalışmaya başlıyor ve milletleşme ortaya çıkıyor.

Bir ülkenin insanları çocuklarında buluşamayacaksa nerede buluşurlar. Depremde gördük ki çok fazla ortak payda var.. Yani siz çocuğunuz için ne istersiniz diye soru sorulsa aynı cevaplar alınır. Biz aslı ortaya koymalıyız. Eğitimde mutabakat bilim ve ahlakın birleştiği bir alandır.

Ben kendi çocuğum için bir şey istemekle ebeveynlik vazifemi yapmış olurum. Ancak kendi çocuğumla birlikte diğer çocukların da aynı eğitimi almasını istemek demokratik açıdan sıkıntılar doğurabiliyor. Biz sadece devlette devamlılık esasına göre hareket ederiz..

YAZ TATİLİ 15 GÜN DAHA KISALABİLİR

2023 vizyon belgesi koyduk. Her ay her yıl neyi nasıl yapacağımızı gösterdik. Bu ay kural değişecek mi diye düşünmesinler diye. Bir ülkede yaz tatili ne kadar uzarsa öğrenmede unutma artar. Öğretmen yıl içinde gerçekten çok yoruluyor. Dönem bittiğinde yoruldum diyor. Ara tatillerin asıl amacı öğretmenlerdir. Ve öğretmenlerle birlikte bu tatil dönemlerinde verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğrenci ve velilerden ara tatillerden memnunlar. 3 aylık yaz tatili gerçekten çok verimsiz ve çok uzun. Aklınıza gelen 30 ülkede bu kadar uzun 3 aylık yaz tatili yok. İleride sezona yaymak koşuluyla yaz tatili 15 gün daha kısalabilir.