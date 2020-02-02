Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket
|02 Şubat 2020 17:50
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Sancaktepe'de bir temizlik personelinin yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırarak öpmesi duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, örnek davranışından dolayı temizlik personeline teşekkür etti.
Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağını yırtmıştı. Yurt genelinde Yunan vekile tepki yağarken, Sancaktepe'de yaşanan olay Yunan milletvekiline en iyi cevap oldu. Sancaktepe Belediyesinde çalışan bir temizlik personeli, yerde gördüğü Türk bayrağının tozunu silip ardından öperek alnına koydu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, duyarlı davranışından dolayı temizlik personeline teşekkür etti. Döğücü, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüntüyü az önce arkadaşlar yolladı. Bayrağı yerden alıp öpen, özenle katlayıp cebine koyan güzel yürekli personelimiz Derviş Darçın'ı bu duyarlı yaklaşımı için gönülden kutluyorum. Bu incelik, bu özen bir milletin milli değerlerine karşı sonsuz sevgi ve bağlılığının özeti" dedi.
Bayrağı yerden kaldırarak öpen temizlik görevlisi Derviş Darçın ise, "Bayrak bizim gururumuz. Bayrağımızı kimse yere atamaz. Bu bayrak başımızın tacı, şehitlerimizin kanı var. Bayrak şerefimiz, namusumuz. Ben 3 arkadaşımı şehit verdim. 3 oğlum var, gerekirse onları da şehit vermeye hazırım. Bayrağımızı Allah'ın izniyle kimse indiremez" diye konuştu.
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