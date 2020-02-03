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Savcı araba ve arsa vaadiyle meslektaşlarını dolandırdı

Bakırköy'de Cumhuriyet Savcısı Tamer C. ucuza araba ve arsa vaadiyle, meslektaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiye milyonlarca lira dolandırıp kayıplara karıştı
 03 Şubat 2020 08:59
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Savcı araba ve arsa vaadiyle meslektaşlarını dolandırdı

Bakırköy Adalet Sarayı bir savcının dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. Adli tatilden sonra faklı nedenler ileri sürerek doğru düzgün işe gelmeyen Cumhuriyet Savcısı Tamer C.'nin ucuza arsa ve araba vaadiyle aralarında meslektaşlarının da bulunduğu birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia ediliyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 500 bin TL kaptıran bir savcının şikayeti üzerine Tamer C. hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatıldı. Yarım milyon lirasını kaptıran savcı G.K., şikayetle yetinmeyip Tamer C. hakkında icra takibi başlattı. HSK konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Tamer C.'nin istifa dilekçesi verdiği, HSK'nın bunu kabul ettiği ancak tebliğ edilemediği öğrenildi.

Ucuza araba ve arsa vaadiyle Tamer C.'nin kimi iddialara göre 6 milyon, kimi iddialara göre ise 12 milyona yakın para topladığı ileri sürülüyor. Savcının parayı nasıl topladığı tam olarak öğrenilmezken bir savcıdan 500 bin TL, iki zabıt katibinden 250 bin TL, adliye dışındaki iki kişiden 100 bin euro ve 540 TL para aldığı iddia ediliyor.

Türkiye'nin önde gelen bir sigorta şirketinin ucuza lüks araç vurgununun merkezinde olduğu ortaya atılan iddialar arasında. İddiaya göre batmanın eşiğine gelen ünlü sigorta şirketi, kurum içinde inceleme başlattı.

SİGORTA ŞİRKET İDDİASI

Yapılan incelemede gerçekte pert olmadığı halde binlerce araca pert raporu verilmiş ve bu yolla sigorta kurumunun kasası boşaltılmıştı. İncelemelerini tamamlayan sigorta şirketi, genel müdür başta olmak üzere 27 üst düzey çalışanının yerini ya değiştirdi ya da istifa ettirdi. Pert olmadığı halde pert ropuru verilen araçlar bir şekilde piyasaya sürüldü. Tamer C.'nin de böyle bir şebekenin içinde olabileceği düşünülüyor. Pert araçların buralarda piyasaya oto galeriler üzerinden sürüldüğü değerlendiriliyor.

Osman Asiltürk
Sabah
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