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Erdoğan: Misliyle karşılık verdik, vermeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi havalimanında düzenlenen basın toplantısında konuştu
 03 Şubat 2020 09:47
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Erdoğan: Misliyle karşılık verdik, vermeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti.

Hareketi öncesi İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Saldırada 9 askerimiz de 1'i ağır olmak üzere yaralandı. Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak.

Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarının sekizincisi için Kiev'e gideceğim. Bu defa ülkelerimiz arasında düzenli olarak işleyen stratejik düzeyler hakkında konuşacağız.

Güncel, bölgesel meseleler hakkında bilgi sahibi olacağız. Yeni anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizi geliştireceğiz. Turizm rakamlarında her sene rekor kırıyoruz. 1.5 milyonu bulan Ukranya tursit sayısı beraberinde Ukrayna'ya olan ihracat sayımızı artırdı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 35 rejim askeri etkisiz hale getirildi

"30-35 SURİYELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Şu anda harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30-35 karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Rus yetkili makamlara da muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın. MİT'in belirlediği noktaları atış altında tutuyoruz.

"MUHATAPLARIMIZLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Bu konuyla ilgili muhatabımla görüşmek suretiyle işin ciddiyetini kendisine ifade edeceğiz. Arazide bizim generallerimiz ve Rus generaller var."


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Memurlar.Net
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