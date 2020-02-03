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Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı!

"Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır"
 03 Şubat 2020 10:24
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Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "şehitlerin kanının yerde kalmayacağı"nı bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı ve saldırıda 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin ise yaralandığı bildirilmişti.


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Anadolu Ajansı
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