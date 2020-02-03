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Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! 2020 Ocak ayı ürün bazlı enflasyon raporu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ocak ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı.
 03 Şubat 2020 11:21
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Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

Yayımlanan rapora göre ocak ayında fiyatı en çok yükselen ürün yüzde 81,46 ile patlıcan olurken, en fazla düşüş ise yüzde 14,22 ile çocuk kazağı oldu.

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 81,46 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,22 ile çocuk kazağı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 35,81 ile domates, yüzde 30,9 ile mandalina izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24,45 ile salatalık, yüzde 22,38 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmet ücreti, yüzde 21,63 ile resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti, yüzde 20,61 ile yeşil soğan, yüzde 20,54 ile sivri biber, yüzde 20,04 ile kuru soğan, yüzde 19,45 ile kabak, yüzde 16,54 ile limon yer aldı.

EN ÇOK ÇOCUK KAZAĞI UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,22 ile çocuk kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 13,65 ile kadın gömleği, yüzde 13,16 ile kadın elbisesi, yüzde 13,06 ile kadın hırkası, yüzde 12,89 ile kadın kabanı, yüzde 11,68 ile kadın kazağı, yüzde 10,96 ile erkek ceketi, yüzde 9,75 ile çocuk için spor kazağı (sweatshirt), yüzde 9,73 ile erkek montu izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı

Patlıcan 81,46

Domates 35,81

Mandalina 30,90

Salatalık 24,45

Ulaşım araçları ile ilgili hizmet ücreti 22,38

Resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti 21,63

Yeşil soğan 20,61

Sivri biber 20,54

Kuru soğan 20,04

Kabak 19,45

Limon 16,54

Ispanak 15,85

Karnabahar 14,77

Hacca gidiş ücreti 14,39

Patates 10,67

Doğal gaz abonman ücreti:10,53

Diş dolgu ücreti:9,58

Köprü geçiş ücreti;8,02

Kablolu- özel televizyon yayın hizmetleri;7,45

Mücevher (altın)6,56

Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı

Gömlek (erkek için) -5,50

Kanepe -5,63

Gömlek (çocuk için)-6,30

Pantolon (kadın için)-6,49

Tek masa -6,66

Oturma odası takımı-6,76

Ankastre mikrodalga fırın-7,02

Eşofman (erkek için) -7,58

Genç odası takımı-8,17

Bot (çocuk için)-8,30

Yemek odası takımı-8,72

Erkek mont -9,73

Sweatshirt (çocuk için)-9,75

Ceket (erkek için)-10,96

Kazak (kadın için)-11,68

Kaban (kadın için)-12,89

Hırka (kadın için)-13,06

Elbise (kadın için)-13,16

Gömlek (kadın için)-13,65

Kazak (çocuk için)-14,22
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