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Rusya: Türkiye bizi uyarmadı bu nedenle hedef oldu

Esad rejiminin 4 Türk askerini şehit ettiği saldırıyla ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada "Türkiye İdlib'deki operasyonları konusunda Rusya'yı uyarmadığı için Suriye'nin hedefi oldu" denildi.
 03 Şubat 2020 11:59
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Rusya: Türkiye bizi uyarmadı bu nedenle hedef oldu

İdlib'de yaşanan gelşmelerle ilgli olarak Rusya'dan bir açıklama yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkye'nin Suriye rejim güçlerine yönelik bir hava saldırısı düzenlemediği ifade edildi. Açıklamada, Türk ordusunun İdlib'deki operasyonları konusunda Rusya'yı uyarmadığı bu nedenle Suriye ordusunun hedefi haline geldiği iddia edildi.

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