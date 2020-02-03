'Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,'Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir' açıklamasında bulundu
|03 Şubat 2020 14:02
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