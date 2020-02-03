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Çin'den Türkiye'ye uçuşlar duruyor

Bakan Koca: Çarşamba gününden sonra Çin'den uçuşlar ay sonuna kadar duracak
 03 Şubat 2020 15:15
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Çin'den Türkiye'ye uçuşlar duruyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık." dedi.

Koca, düzenlediği basın toplantısında Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bugün yedinci toplantısını yapan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Koca, yaralıların durumunun yakından takip edildiğini söyledi.

Bilim Kurulu'nda alınan kararları ve uyarıları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaştıklarını belirten Koca, "Şu an ülkemizde koronavirüs yok ve ülkeye girişini önlemek üzere Bilim Kurulu'nun aldığı önerileri hassasiyetle hayata geçirme noktasında özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Bilim Kurulu'nun gündemine, havaalanlarında termal kamera, karantina odası, negatif basınçlı sedye gibi önleyici yaklaşımların Çin dışındaki başka ülkelerden gelenler için de devreye girip girmemesi konusunun geldiğini bildiren Koca, "Bu dönemde özellikle Uzak Doğu Asya'dan gelen ülkeler olarak daha çok Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasına yarından itibaren bakanlık olarak geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu dönemde vaka sayılarının giderek arttığını anlatan Koca, "Şu an itibarıyla vaka sayısı 17 bin 485'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 361'e çıktı. Çin dışında hastalık halen sınırlı durumda, her türlü gelişmeyi ve tedbiri şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Çin havayollarından gelen uçuşlarla ilgili alınması gereken tedbirleri hayata geçirdiklerini aktaran Koca, şunları söyledi:

"Bugün özellikle son günlerde salgının merkezi olan Vuhan şehri iken olgu sayılarının giderek diğer şehirlere ve eyaletlere de uzanmış olması ve sayıların giderek artması nedeniyle, Çin'den gelen uçuşların belli bir süreyle olması şeklinde Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Bu süre zarfında hem enfeksiyonun seyrinin pik yapacağı ve bu sürede devamında nasıl bir tedbir alınması gerektiğiyle ilgili tekrar değerlendirilebileceği düşünüldü. Bu çerçevede biz de çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık. Ay sonu itibarıyla da devam edip etmeyeceği konusu tekrar değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşmış oluruz."

- "İhtiyaçların giderilmesine gayret gösteriyoruz"

Bakan Koca, 61 kişinin takip edildiği Zekai Tahir Burak Hastanesi Başhekimliğine yaptığı ziyareti hatırlatarak, sağlık ekibi, pilot, Anadolu Ajansı muhabiri ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Morallerin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

"Saat başı hizmet etmek ve takipleri yapmak üzere arkadaşların geldiğini ve kendilerinin her türlü taleplerini yerine getirmek istediğimizi, hasta olmadıklarını hasta gibi muamele etmediğimizi ama bu anlamda alınması gereken tedbirler konusunda bir gayret içinde olduğumuzu, bu dönemde misafirimiz olduklarını, misafirperverliğimizi göstermek istediğimizi 61 kişiye iletilmek üzere görevli olan arkadaşlara da söyledim."

Koca, hastanede görüşme yaptığı isimlere, televizyon, internet ve yemek alternatiflerinin bulunduğunu, 15 yaşın altında 5 çocuğun özel taleplerine duyarlı olduklarını ve gazete gibi ihtiyaçların giderilmesine gayret gösterdiklerini söylediğini aktardı.

- "Okullar açıldığı için tedirgin olmayın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu dönemde ailelerinden, sevdiklerinden ayrı düşerek vatandaşların sağlığı için kendi sağlığını ortaya koyan ekibe teşekkür etti.

Bilim Kurulu'nun koronavirüsle ilgili hazırladığı bilgilendirmelerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer aldığını anımsatan Koca, vatandaşların okulların açıldığı için tedirgin olmaması gerektiğini, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hazırlanan broşürlere dikkatle bakılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Koca, "Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden alın numunelerin negatif olduğunu, yani koronavirüs hastası olmadıklarını ifade etmek istiyorum." dedi.

Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelecek yolcuların sağlık kontrollerine ilişkin bir soruya Koca, "Bütün bu saydığımız ülkelerin uçuşları yeni havalimanında dolayısıyla burada zaten hazırlıklarımız tamam. Herhangi bir sorun yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

- "Seyahat kısıtlaması yok"

"Seyahat kısıtlaması olacak mı?" sorusunu Bakan Koca, şu şekilde yanıtladı:

"Bir seyahat kısıtlaması yok. Biz ülkede şu an bu virüsün olmadığını biliyoruz ve bu virüsün yüzde 99 oranında Çin'de yüzde 1 oranında dışarıda görüleninde Çin kaynaklı ve temasla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde dışarıdan gelişi özellikle Bilim Kurulu'nun da önerileri doğrultusunda daha hassasiyetle götürmek istiyoruz. O ülkelerde vaka sayısının artması nedeniyle termal kamera uygulaması o ülkelere uygulandı."

Bir kişinin Moğolistan'da inmesinin nedeninin sorulması üzerine Koca, Çin'den dönüşte Moğolistan yetkililerinin uçağın kapılarının açılmasını istemediğini, bu nedenle yakıt ikmali için Türkiye'den götürülen personelin burada indirildiğini ifade etti.

Koca, bu kişinin yakıt ikmalinin ardından tarifeli uçakla Türkiye'ye döndüğünü belirterek, "Hasta değildi, yakıt ikmali için özellikle götürülmüştü." dedi.

Koronavirüs testinin süresine ilişkin soruya Koca, şu yanıtı verdi:

"Test, gerektiğinde 24 saate kadar uzayabiliyor. Şu an yaptığımız testin sonucu 4 saatte de çıkabiliyor. Bu tamamen reaksiyonla ilgili bir şey 24 saate kadar da uzayabildiğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki günlerde belki bir iki açıklamamız daha olabilir. Biraz daha gelişmeleri net görelim. Belki daha hızlı sonuç veren kitle ilgili sevindirici bir haber verebilirim. Bir kaç gün geçsin bir de sonucu net görmüş olalım."

- Karantina süresi kısalabilir

Bakan Koca, "14 günlük karantina süresinden daha erken çıkmak mümkün mü?" sorusu üzerine sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim Kurulu'nun aldığı karar 3 günde bir bu numune örneklerinin alınması ve bu dönemde en geç 14 günlük zaman diliminde bunun ortaya çıkabileceği... 14 günden daha fazla bilmiyoruz. Virüsle ilgili gelişmelerde her geçen gün karşımıza çıkıyor. Bu gelişmelere göre bu sürenin azaldığını, ortalama 5 hatta 5,2'ye düştüğünü biliyoruz. Bu bilgiler daha güncellenebilir. Bilim Kurulu'nun alacağı karar ve takip ettiğimiz yolculardaki genel durumun değerlendirilmesiyle bu kısalabilir mi? Olabilir ama şimdilik alınan karar 14 şeklinde bu karantinanın devamı."

Koca, açıkladığı ülkelerden gelen yolcu uçaklarının yasaklandığını, kargo uçaklarında herhangi bir yasaklama olmadığını aktardı.

Bilim Kurulu'nun çarşamba günü toplantı yapacağına işaret eden Koca, basın toplantısının da çarşamba gününden sonra gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.


Çin'den gelen tüm uçuşlar durdurulacak
Memurlar.Net
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