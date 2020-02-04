Kartal'da halk otobüsü durağa daldı 3'ü ağır 5 yaralı
|04 Şubat 2020 06:50
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Kartal'da bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DR 4319 plakalı özel halk otobüsü Kartal Sahil Yolu üzerinde Maltepe istikametine seyir halindeyken durağa yanaşırken kontrolden çıktı.
Durakta bekleyen 3 kişiye çarpan ve ilerlemeye devam eden otobüs, ardından kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabildi.
Kazada, durakta bekleyen 3 kişi ile otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. 3'ü ağır 5 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürüldü.
Kazanın ardından Turgut Özal Bulvarı'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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