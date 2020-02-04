Beş ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Pınarbaşı ilçesindeki tüm okullar tatil edildi.

Öte yandan Sivas'ın Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İmranlı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi yüzünden il genelinde 76 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler kapalı yolları açmak ve kardan dolayı ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleri desteğinde çalışma yürütüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kar yağışı ve tipi nedeniyle köy okullarında ve taşımalı gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca kar ve tipi nedeniyle yaşamın olumsuz etkilendiği kentte vatandaşlar sabah saatlerinde iş yerlerine gitmekte güçlük çekti.

İlçe sakinlerinden Yavuz Akçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğuk olduğunu, kar ve tipiyle hayatın daha da zorlaştığını aktardı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Karlıova'da yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime bugün ara verildi.

Yoğun kar yüzünden ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.