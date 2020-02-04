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Halk otobüsü şoförü üstü kirli çocuğu indirdi!
Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, üstü ve ayakları kirli diye bir çocuğu bağıra çağıra otobüsten indirdi. Öfkeli şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu ise darbetti.
|04 Şubat 2020 10:49
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Bursa'da üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk, otobüse binmek istedi.
Kartını okutan çocuk, daha sonra içeri doğru yürümeye başladı. Bu sırada otobüs şoförü, ayağındaki çamurun otobüse yayıldığını düşünerek talihsiz çocuğu, otobüsten aşağıya indirdi.
Durumu fark eden yolcular, şoföre tepki göstermeye başladı.
BOĞMAYA KALKTI
Bir yolcunun ise kaydettiği görüntülerde, otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü. Yanına bir yakınını alan şoför, yolcuyu darbetti, hızını alamayınca ise boğazını sıkarak boğmaya kalktı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
O anları kayıt altına altına yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.
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