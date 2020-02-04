Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
954 bin 579 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.
|04 Şubat 2020 11:24
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TÜİK'in yayınladığı verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.
İlçe ilçe nüfusları yayımlıyoruz. 954 bin 579 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.
İşte ilçe ilçe nüfuslar
|ilçe
|erkek
|kadın
|toplam
|Adana(Aladağ)-1757
|8306
|7815
|16121
|Adana(Ceyhan)-1219
|80948
|80029
|160977
|Adana(Çukurova)-2033
|181529
|194861
|376390
|Adana(Feke)-1329
|8887
|8032
|16919
|Adana(İmamoğlu)-1806
|14075
|13863
|27938
|Adana(Karaisalı)-1437
|11194
|10754
|21948
|Adana(Karataş)-1443
|12112
|11566
|23678
|Adana(Kozan)-1486
|66438
|65195
|131633
|Adana(Pozantı)-1580
|10405
|9569
|19974
|Adana(Saimbeyli)-1588
|7755
|7009
|14764
|Adana(Sarıçam)-2032
|92754
|88856
|181610
|Adana(Seyhan)-1104
|395833
|400453
|796286
|Adana(Tufanbeyli)-1687
|8864
|8238
|17102
|Adana(Yumurtalık)-1734
|9247
|8779
|18026
|Adana(Yüreğir)-1748
|208685
|205889
|414574
|Adıyaman(Besni)-1182
|38569
|38105
|76674
|Adıyaman(Çelikhan)-1246 memurlar.net
|7960
|7510
|15470
|Adıyaman(Gerger)-1347
|8795
|8757
|17552
|Adıyaman(Gölbaşı)-1354
|24795
|24458
|49253
|Adıyaman(Kahta)-1425
|62976
|60885
|123861
|Adıyaman(Merkez)-1105
|155396
|153519
|308915
|Adıyaman(Samsat)-1592
|4111
|3869
|7980
|Adıyaman(Sincik)-1985
|8398
|8457
|16855
|Adıyaman(Tut)-1989 memurlar.net
|5112
|4793
|9905
|Afyonkarahisar(Başmakçı)-1771
|4886
|4902
|9788
|Afyonkarahisar(Bayat)-1773
|3773
|3900
|7673
|Afyonkarahisar(Bolvadin)-1200
|23030
|22354
|45384
|Afyonkarahisar(Çay)-1239
|15199
|15980
|31179
|Afyonkarahisar(Çobanlar)-1906
|7224
|7139
|14363
|Afyonkarahisar(Dazkırı)-1267
|5643
|5561
|11204
|Afyonkarahisar(Dinar)-1281
|23743
|23657
|47400
|Afyonkarahisar(Emirdağ)-1306
|18902
|18459
|37361
|Afyonkarahisar(Evciler)-1923
|3690
|3677
|7367
|Afyonkarahisar(Hocalar)-1944
|4736
|4760
|9496
|Afyonkarahisar(İhsaniye)-1404
|14030
|13899
|27929
|Afyonkarahisar(İscehisar)-1809
|12416
|12267
|24683
|Afyonkarahisar(Kızılören)-1961
|1102
|1227
|2329
|Afyonkarahisar(Merkez)-1108
|152009
|154899
|306908
|Afyonkarahisar(Sandıklı)-1594
|27050
|28281
|55331
|Afyonkarahisar(Sinanpaşa)-1626
|19755
|19979
|39734
|
Afyonkarahisar(Şuhut)-1664
|18261
|18527
|36788
|Afyonkarahisar(Sultandağı)-1639
|6998
|7568
|14566
|Ağrı(Diyadin)-1283
|21559
|19953
|41512
|Ağrı(Doğubayazıt)-1287
|62577
|57230
|119807
|Ağrı(Eleşkirt)-1301
|16642
|15951
|32593
|Ağrı(Hamur)-1379
|9415
|8737
|18152
|Ağrı(Merkez)-1111
|77133
|73950
|151083
|Ağrı(Patnos)-1568 memurlar.net
|64831
|58019
|122850
|Ağrı(Taşlıçay)-1667
|10248
|9781
|20029
|Ağrı(Tutak)-1691
|15482
|14691
|30173
|Aksaray(Ağaçören)-1860
|3961
|4011
|7972
|Aksaray(Eskil)-1921
|13356
|13096
|26452
|Aksaray(Gülağaç)-1932
|9860
|9755
|19615
|Aksaray(Güzelyurt)-1861
|5628
|5595
|11223
|Aksaray(Merkez)-1120
|149970
|151691
|301661
|Aksaray(Ortaköy)-1557
|16066
|16573
|32639
|Aksaray(Sarıyahşi)-1866
|2832
|2826
|5658
|Aksaray(Sultanhanı)-2106
|5717
|5430
|11147
|Amasya(Göynücek)-1363
|5111
|5096
|10207
|Amasya(Gümüşhacıköy)-1368
|11804
|11598
|23402
|Amasya(Hamamözü)-1938
|1887
|1915
|3802
|Amasya(Merkez)-1134
|77630
|73198
|150828
|Amasya(Merzifon)-1524
|35746
|36531
|72277
|Amasya(Suluova)-1641
|23229
|23420
|46649
|Amasya(Taşova)-1668
|15000
|15635
|30635
|Ankara(Akyurt)-1872
|18462
|17661
|36123
|Ankara(Altındağ)-1130
|196344
|193166
|389510
|Ankara(Ayaş)-1157
|7335
|6565
|13900
|Ankara(Bala)-1167
|16562
|13718
|30280
|Ankara(Beypazarı)-1187
|24172
|24199
|48371
|Ankara(Çamlıdere)-1227
|5151
|4674
|9825
|Ankara(Çankaya)-1231
|452729
|491880
|944609
|Ankara(Çubuk)-1260
|45467
|45297
|90764
|Ankara(Elmadağ)-1302
|22675
|22882
|45557
|Ankara(Etimesgut)-1922
|293425
|293627
|587052
|Ankara(Evren)-1924
|1534
|1563
|3097
|Ankara(Gölbaşı)-1744
|70006
|68938
|138944
|Ankara(Güdül)-1365
|4396
|4496
|8892
|Ankara(Haymana)-1387
|16098
|14832
|30930
|Ankara(Kahramankazan)-1815
|28008
|26798
|54806
|Ankara(Kalecik)-1427
|6922
|6312
|13234
|Ankara(Keçiören)-1745
|460957
|478204
|939161
|Ankara(Kızılcahamam)-1473
|14384
|13966
|28350
|Ankara(Mamak)-1746
|332512
|333466
|665978
|Ankara(Nallıhan)-1539
|13684
|13895
|27579
|Ankara(Polatlı)-1578
|62599
|62476
|125075
|Ankara(Pursaklar)-2034
|75353
|75135
|150488
|Ankara(Şereflikoçhisar)-1658
|17005
|16816
|33821
|Ankara(Sincan)-1747
|272962
|262675
|535637
|Ankara(Yenimahalle)-1723
|335108
|351985
|687093
|Antalya(Akseki)-1121
|5919
|5565
|11484
|Antalya(Aksu)-2035
|37494
|35726
|73220
|Antalya(Alanya)-1126
|166556
|160947
|327503
|Antalya(Demre)-1811
|13513
|12849
|26362
|Antalya(Döşemealtı)-2036
|33610
|32184
|65794
|Antalya(Elmalı)-1303
|19619
|19353
|38972
|Antalya(Finike)-1333
|24374
|24160
|48534
|Antalya(Gazipaşa)-1337
|25684
|24871
|50555
|Antalya(Gündoğmuş)-1370
|3825
|3912
|7737
|Antalya(İbradı)-1946
|1555
|1477
|3032
|Antalya(Kaş)-1451
|30800
|28916
|59716
|Antalya(Kemer)-1959
|24090
|22053
|46143
|Antalya(Kepez)-2037
|282676
|273357
|556033
|Antalya(Konyaaltı)-2038
|91514
|98529
|190043
|Antalya(Korkuteli)-1483
|27818
|27534
|55352
|Antalya(Kumluca)-1492
|35665
|34758
|70423
|Antalya(Manavgat)-1512
|123778
|117233
|241011
|Antalya(Muratpaşa)-2039
|250364
|260004
|510368
|Antalya(Serik)-1616
|66317
|63101
|129418
|Ardahan(Çıldır)-1252
|4921
|4422
|9343
|Ardahan(Damal)-2008
|2916
|2418
|5334
|Ardahan(Göle)-1356
|12969
|11894
|24863
|Ardahan(Hanak)-1380
|4557
|4219
|8776
|Ardahan(Merkez)-1144
|21830
|20544
|42374
|Ardahan(Posof)-1579
|3504
|3125
|6629
|Artvin(Ardanuç)-1145
|5906
|5543
|11449
|Artvin(Arhavi)-1147
|10370
|10556
|20926
|Artvin(Borçka)-1202
|11662
|11169
|22831
|Artvin(Hopa)-1395
|13467
|13491
|26958
|Artvin(Kemalpaşa)-2105
|4672
|4552
|9224
|Artvin(Merkez)-1152
|17486
|17700
|35186
|Artvin(Murgul)-1828
|3694
|3337
|7031
|Artvin(Şavşat)-1653
|8570
|8546
|17116
|Artvin(Yusufeli)-1736
|10148
|10006
|20154
|Aydın(Bozdoğan)-1206
|16972
|16655
|33627
|Aydın(Buharkent)-1781
|6366
|6427
|12793
|Aydın(Çine)-1256
|24507
|24832
|49339
|Aydın(Didim)-2000
|44150
|42538
|86688
|Aydın(Efeler)-2076
|145217
|148599
|293816
|Aydın(Germencik)-1348
|21862
|22106
|43968
|Aydın(İncirliova)-1807
|26225
|26331
|52556
|Aydın(Karacasu)-1435
|9084
|9305
|18389
|Aydın(Karpuzlu)-1957
|5447
|5505
|10952
|Aydın(Koçarlı)-1479
|11739
|11658
|23397
|Aydın(Köşk)-1968
|14081
|13765
|27846
|Aydın(Kuşadası)-1497
|58462
|58504
|116966
|Aydın(Kuyucak)-1498
|13239
|13432
|26671
|Aydın(Nazilli)-1542
|78276
|81268
|159544
|Aydın(Söke)-1637 memurlar.net
|60998
|60483
|121481
|Aydın(Sultanhisar)-1640
|9985
|10473
|20458
|Aydın(Yenipazar)-1724
|6016
|6465
|12481
|Balıkesir(Altıeylül)-2077
|91305
|89981
|181286
|Balıkesir(Ayvalık)-1161
|34881
|35839
|70720
|Balıkesir(Balya)-1169
|6444
|6488
|12932
|Balıkesir(Bandırma)-1171
|79255
|77532
|156787
|Balıkesir(Bigadiç)-1191
|25558
|24368
|49926
|Balıkesir(Burhaniye)-1216
|30848
|29642
|60490
|Balıkesir(Dursunbey)-1291
|17247
|17875
|35122
|Balıkesir(Edremit)-1294
|76976
|78861
|155837
|Balıkesir(Erdek)-1310
|16238
|15882
|32120
|Balıkesir(Gömeç)-1928
|7111
|7064
|14175
|Balıkesir(Gönen)-1360
|36962
|37221
|74183
|Balıkesir(Havran)-1384
|13951
|13906
|27857
|Balıkesir(İvrindi)-1418
|16235
|16257
|32492
|Balıkesir(Karesi)-2078
|89097
|93987
|183084
|Balıkesir(Kepsut)-1462
|12739
|10403
|23142
|Balıkesir(Manyas)-1514
|9323
|9613
|18936
|Balıkesir(Marmara)-1824
|5223
|4507
|9730
|Balıkesir(Savaştepe)-1608
|8894
|8950
|17844
|Balıkesir(Sındırgı)-1619
|16059
|17194
|33253
|Balıkesir(Susurluk)-1644
|19128
|19576
|38704
|Bartın(Amasra)-1761
|7157
|6994
|14151
|Bartın(Kurucaşile)-1496
|3408
|3213
|6621
|Bartın(Merkez)-1172
|76558
|79207
|155765
|Bartın(Ulus)-1701 memurlar.net
|10785
|10927
|21712
|Batman(Beşiri)-1184
|14980
|14687
|29667
|Batman(Gercüş)-1345
|10023
|9869
|19892
|Batman(Hasankeyf)-1941
|3490
|3369
|6859
|Batman(Kozluk)-1487
|30431
|29944
|60375
|Batman(Merkez)-1174
|231358
|229597
|460955
|Batman(Sason)-1607
|15979
|14932
|30911
|Bayburt(Aydıntepe)-1767
|3400
|3425
|6825
|Bayburt(Demirözü)-1788
|4725
|4522
|9247
|Bayburt(Merkez)-1176
|34881
|33890
|68771
|Bilecik(Bozüyük)-1210
|38229
|37337
|75566
|Bilecik(Gölpazarı)-1359
|5803
|4661
|10464
|Bilecik(İnhisar)-1948
|1197
|1217
|2414
|Bilecik(Merkez)-1192
|40759
|37774
|78533
|Bilecik(Osmaneli)-1559
|10532
|10573
|21105
|Bilecik(Pazaryeri)-1571
|5024
|5277
|10301
|Bilecik(Söğüt)-1636
|9080
|9087
|18167
|Bilecik(Yenipazar)-1857
|1403
|1474
|2877
|Bingöl(Adaklı)-1750
|4531
|4019
|8550
|Bingöl(Genç)-1344
|17592
|16589
|34181
|Bingöl(Karlıova)-1446
|14865
|14309
|29174
|Bingöl(Kiğı)-1475
|2597
|1981
|4578
|Bingöl(Merkez)-1193
|82549
|82286
|164835
|Bingöl(Solhan)-1633
|16887
|16768
|33655
|Bingöl(Yayladere)-1855
|1255
|766
|2021
|Bingöl(Yedisu)-1996
|1542
|1276
|2818
|Bitlis(Adilcevaz)-1106
|15635
|14864
|30499
|Bitlis(Ahlat)-1112
|21068
|19631
|40699
|Bitlis(Güroymak)-1798
|24569
|23260
|47829
|Bitlis(Hizan)-1394
|17049
|16282
|33331
|Bitlis(Merkez)-1196
|36639
|34060
|70699
|Bitlis(Mutki)-1537
|16582
|15287
|31869
|Bitlis(Tatvan)-1669
|48281
|44908
|93189
|Bolu(Dörtdivan)-1916
|3276
|3474
|6750
|Bolu(Gerede)-1346
|16879
|17047
|33926
|Bolu(Göynük)-1364
|7580
|7470
|15050
|Bolu(Kıbrıscık)-1466
|1601
|1578
|3179
|Bolu(Mengen)-1522
|7020
|6933
|13953
|Bolu(Merkez)-1199
|105011
|107347
|212358
|Bolu(Mudurnu)-1531
|9518
|9362
|18880
|Bolu(Seben)-1610
|2403
|2680
|5083
|Bolu(Yeniçağa)-1997
|3489
|3458
|6947
|Burdur(Ağlasun)-1109
|4024
|4054
|8078
|Burdur(Altınyayla)-1874
|2767
|2752
|5519
|Burdur(Bucak)-1211
|32686
|32649
|65335
|Burdur(Çavdır)-1899
|6298
|6498
|12796
|Burdur(Çeltikçi)-1903
|2457
|2677
|5134
|Burdur(Gölhisar)-1357
|11242
|11157
|22399
|Burdur(Karamanlı)-1813
|4022
|3994
|8016
|Burdur(Kemer)-1816
|1567
|1650
|3217
|Burdur(Merkez)-1215
|59029
|56130
|115159
|Burdur(Tefenni)-1672
|4899
|5019
|9918
|Burdur(Yeşilova)-1728
|7386
|7839
|15225
|Bursa(Büyükorhan)-1783
|4768
|4898
|9666
|Bursa(Gemlik)-1343
|57427
|56066
|113493
|Bursa(Gürsu)-1935
|47425
|46363
|93788
|Bursa(Harmancık)-1799
|3103
|3281
|6384
|Bursa(İnegöl)-1411
|138076
|135857
|273933
|Bursa(İznik)-1420
|21581
|21950
|43531
|Bursa(Karacabey)-1434
|42013
|41910
|83923
|Bursa(Keles)-1457
|5918
|6079
|11997
|Bursa(Kestel)-1960
|34160
|34044
|68204
|Bursa(Mudanya)-1530
|47671
|49960
|97631
|Bursa(Mustafakemalpaşa)-1535
|50379
|50740
|101119
|Bursa(Nilüfer)-1829
|230888
|235068
|465956
|Bursa(Orhaneli)-1553
|9530
|9857
|19387
|Bursa(Orhangazi)-1554
|39766
|39379
|79145
|Bursa(Osmangazi)-1832
|439958
|436090
|876048
|Bursa(Yenişehir)-1725
|26761
|27160
|53921
|Bursa(Yıldırım)-1859
|331532
|326462
|657994
|Çanakkale(Ayvacık)-1160
|16718
|16638
|33356
|Çanakkale(Bayramiç)-1180
|14517
|14883
|29400
|Çanakkale(Biga)-1190
|45263
|45155
|90418
|Çanakkale(Bozcaada)-1205
|1610
|1378
|2988
|Çanakkale(Çan)-1229
|24352
|24109
|48461
|Çanakkale(Eceabat)-1293
|4433
|4351
|8784
|Çanakkale(Ezine)-1326
|15321
|15339
|30660
|Çanakkale(Gelibolu)-1340
|23763
|20583
|44346
|Çanakkale(Gökçeada)-1408
|5245
|4195
|9440
|Çanakkale(Lapseki)-1503
|13970
|13868
|27838
|Çanakkale(Merkez)-1230
|91048
|93583
|184631
|Çanakkale(Yenice)-1722
|15857
|15978
|31835
|Çankırı(Atkaracalar)-1765
|2849
|2685
|5534
|Çankırı(Bayramören)-1885
|1507
|1417
|2924
|Çankırı(Çerkeş)-1248
|8578
|8214
|16792
|Çankırı(Eldivan)-1300
|3218
|3242
|6460
|Çankırı(Ilgaz)-1399
|7020
|7078
|14098
|Çankırı(Kızılırmak)-1817
|3623
|3681
|7304
|Çankırı(Korgun)-1963
|2370
|2256
|4626
|Çankırı(Kurşunlu)-1494
|4360
|4106
|8466
|Çankırı(Merkez)-1232
|49125
|48757
|97882
|Çankırı(Orta)-1555
|6240
|5738
|11978
|Çankırı(Şabanözü)-1649
|6023
|5846
|11869
|Çankırı(Yapraklı)-1718
|3770
|4086
|7856
|Çorum(Alaca)-1124
|15522
|15599
|31121
|Çorum(Bayat)-1177
|7783
|8310
|16093
|Çorum(Boğazkale)-1778
|1891
|1875
|3766
|Çorum(Dodurga)-1911
|2884
|3047
|5931
|Çorum(İskilip)-1414
|15943
|15949
|31892
|Çorum(Kargı)-1445
|7476
|7979
|15455
|Çorum(Laçin)-1972
|2345
|2254
|4599
|Çorum(Mecitözü)-1520
|7494
|7440
|14934
|Çorum(Merkez)-1259
|147627
|149597
|297224
|Çorum(Oğuzlar)-1976
|2544
|2708
|5252
|Çorum(Ortaköy)-1556
|3565
|3504
|7069
|Çorum(Osmancık)-1558
|21215
|21739
|42954
|Çorum(Sungurlu)-1642
|23784
|24374
|48158
|Çorum(Uğurludağ)-1850
|3281
|3135
|6416
|Denizli(Acıpayam)-1102
|27904
|27447
|55351
|Denizli(Babadağ)-1769
|3303
|3142
|6445
|Denizli(Baklan)-1881
|2745
|2779
|5524
|Denizli(Bekilli)-1774
|3247
|3579
|6826
|Denizli(Beyağaç)-1888
|3272
|3125
|6397
|Denizli(Bozkurt)-1889
|5737
|6934
|12671
|Denizli(Buldan)-1214
|13280
|13899
|27179
|Denizli(Çal)-1224
|9309
|9560
|18869
|Denizli(Çameli)-1226
|9148
|8891
|18039
|Denizli(Çardak)-1233
|4420
|4316
|8736
|Denizli(Çivril)-1257
|29904
|30429
|60333
|Denizli(Güney)-1371
|4838
|4964
|9802
|Denizli(Honaz)-1803
|19418
|14925
|34343
|Denizli(Kale)-1426
|10171
|10139
|20310
|Denizli(Merkezefendi)-2079
|153970
|157207
|311177
|Denizli(Pamukkale)-1871
|172882
|173743
|346625
|Denizli(Sarayköy)-1597
|15507
|15303
|30810
|Denizli(Serinhisar)-1840
|7196
|7255
|14451
|Denizli(Tavas)-1670
|21465
|21855
|43320
|Diyarbakır(Bağlar)-2040
|199026
|197076
|396102
|Diyarbakır(Bismil)-1195
|59108
|59142
|118250
|Diyarbakır(Çermik)-1249
|25622
|25197
|50819
|Diyarbakır(Çınar)-1253
|38188
|37452
|75640
|Diyarbakır(Çüngüş)-1263
|5820
|5719
|11539
|Diyarbakır(Dicle)-1278
|19102
|18571
|37673
|Diyarbakır(Eğil)-1791
|11416
|11288
|22704
|Diyarbakır(Ergani)-1315
|67256
|65207
|132463
|Diyarbakır(Hani)-1381
|16707
|15968
|32675
|Diyarbakır(Hazro)-1389
|8383
|8235
|16618
|Diyarbakır(Kayapınar)-2041
|193005
|188409
|381414
|Diyarbakır(Kocaköy)-1962
|8181
|7925
|16106
|Diyarbakır(Kulp)-1490
|17824
|17533
|35357
|Diyarbakır(Lice)-1504
|13379
|11843
|25222
|Diyarbakır(Silvan)-1624
|43864
|42872
|86736
|Diyarbakır(Sur)-2042
|52983
|53125
|106108
|Diyarbakır(Yenişehir)-2043
|106326
|104601
|210927
|Düzce(Akçakoca)-1116
|19032
|19607
|38639
|Düzce(Çilimli)-1905
|11531
|8445
|19976
|Düzce(Cumayeri)-1784
|7436
|7213
|14649
|Düzce(Gölyaka)-1794
|10203
|9976
|20179
|Düzce(Gümüşova)-2017
|7974
|7868
|15842
|Düzce(Kaynaşlı)-2031
|10255
|10199
|20454
|Düzce(Merkez)-1292
|122370
|125049
|247419
|Düzce(Yığılca)-1730
|7693
|7315
|15008
|Edirne(Enez)-1307
|5395
|5188
|10583
|Edirne(Havsa)-1385
|9408
|9240
|18648
|Edirne(İpsala)-1412
|14211
|13035
|27246
|Edirne(Keşan)-1464
|42504
|40869
|83373
|Edirne(Lalapaşa)-1502
|3515
|3075
|6590
|Edirne(Meriç)-1523
|6995
|6686
|13681
|Edirne(Merkez)-1295
|93047
|92361
|185408
|Edirne(Süloğlu)-1988
|4439
|2848
|7287
|Edirne(Uzunköprü)-1705
|30790
|30297
|61087
|Elazığ(Ağın)-1110
|1297
|1329
|2626
|Elazığ(Alacakaya)-1873
|3192
|2959
|6151
|Elazığ(Arıcak)-1762
|7507
|7113
|14620
|Elazığ(Baskil)-1173
|6923
|6841
|13764
|Elazığ(Karakoçan)-1438
|14117
|14025
|28142
|Elazığ(Keban)-1455
|3461
|3607
|7068
|Elazığ(Kovancılar)-1820
|19474
|19605
|39079
|Elazığ(Maden)-1506
|5645
|5630
|11275
|Elazığ(Merkez)-1298
|217374
|222313
|439687
|Elazığ(Palu)-1566 memurlar.net
|10090
|9686
|19776
|Elazığ(Sivrice)-1631
|4335
|4575
|8910
|Erzincan(Çayırlı)-1243
|4448
|4134
|8582
|Erzincan(İliç)-1406
|4642
|4235
|8877
|Erzincan(Kemah)-1459
|3474
|3223
|6697
|Erzincan(Kemaliye)-1460
|2722
|2384
|5106
|Erzincan(Merkez)-1318
|81779
|79412
|161191
|Erzincan(Otlukbeli)-1977
|1217
|1116
|2333
|Erzincan(Refahiye)-1583
|6063
|5530
|11593
|Erzincan(Tercan)-1675
|8791
|8084
|16875
|Erzincan(Üzümlü)-1853
|6770
|6723
|13493
|Erzurum(Aşkale)-1153
|11629
|11523
|23152
|Erzurum(Aziziye)-1945
|32649
|30853
|63502
|Erzurum(Çat)-1235
|8657
|8051
|16708
|Erzurum(Hınıs)-1392
|13288
|12924
|26212
|Erzurum(Horasan)-1396
|19807
|19030
|38837
|Erzurum(İspir)-1416
|7389
|7570
|14959
|Erzurum(Karaçoban)-1812
|11827
|11495
|23322
|Erzurum(Karayazı)-1444
|14130
|13632
|27762
|Erzurum(Köprüköy)-1967
|8141
|7643
|15784
|Erzurum(Narman)-1540
|6691
|6635
|13326
|Erzurum(Oltu)-1550
|15596
|14915
|30511
|Erzurum(Olur)-1551
|3237
|3232
|6469
|Erzurum(Palandöken)-2044
|84481
|87856
|172337
|Erzurum(Pasinler)-1567
|14594
|14097
|28691
|Erzurum(Pazaryolu)-1865
|2001
|1974
|3975
|Erzurum(Şenkaya)-1657
|8778
|8733
|17511
|Erzurum(Tekman)-1674
|12986
|12737
|25723
|Erzurum(Tortum)-1683
|9101
|9034
|18135
|Erzurum(Uzundere)-1851
|4111
|4042
|8153
|Erzurum(Yakutiye)-2045
|90800
|96193
|186993
|Eskişehir(Alpu)-1759
|5647
|5327
|10974
|Eskişehir(Beylikova)-1777
|3301
|3099
|6400
|Eskişehir(Çifteler)-1255
|7499
|7379
|14878
|Eskişehir(Günyüzü)-1934
|2804
|2867
|5671
|Eskişehir(Han)-1939
|1110
|1007
|2117
|Eskişehir(İnönü)-1808
|3361
|3153
|6514
|Eskişehir(Mahmudiye)-1508
|3997
|3811
|7808
|Eskişehir(Mihalgazi)-1973
|1555
|1583
|3138
|Eskişehir(Mihalıççık)-1527
|4151
|4020
|8171
|Eskişehir(Odunpazarı)-2046
|204183
|209278
|413461
|Eskişehir(Sarıcakaya)-1599
|2412
|2442
|4854
|Eskişehir(Seyitgazi)-1618
|6728
|6281
|13009
|Eskişehir(Sivrihisar)-1632
|10325
|10005
|20330
|Eskişehir(Tepebaşı)-2047
|186562
|183588
|370150
|Gaziantep(Araban)-1139
|16497
|16264
|32761
|Gaziantep(İslahiye)-1415
|34318
|32705
|67023
|Gaziantep(Karkamış)-1956
|5067
|4739
|9806
|Gaziantep(Nizip)-1546
|71657
|72337
|143994
|Gaziantep(Nurdağı)-1974
|20205
|20016
|40221
|Gaziantep(Oğuzeli)-1549
|16277
|15602
|31879
|Gaziantep(Şahinbey)-1841
|468229
|458315
|926544
|Gaziantep(Şehitkamil)-1844
|401291
|393640
|794931
|Gaziantep(Yavuzeli)-1720
|11258
|10947
|22205
|Giresun(Alucra)-1133
|5250
|5003
|10253
|Giresun(Bulancak)-1212
|33645
|33937
|67582
|Giresun(Çamoluk)-1893
|4330
|3959
|8289
|Giresun(Çanakçı)-1894
|3119
|3113
|6232
|Giresun(Dereli)-1272
|10078
|9653
|19731
|Giresun(Doğankent)-1912
|3392
|3221
|6613
|Giresun(Espiye)-1320
|18717
|16932
|35649
|Giresun(Eynesil)-1324
|6087
|7206
|13293
|Giresun(Görele)-1361
|15859
|16003
|31862
|Giresun(Güce)-1930
|4047
|3945
|7992
|Giresun(Keşap)-1465
|9670
|9960
|19630
|Giresun(Merkez)-1352
|68260
|70598
|138858
|Giresun(Piraziz)-1837
|6984
|7326
|14310
|Giresun(Şebinkarahisar)-1654
|10304
|10155
|20459
|Giresun(Tirebolu)-1678
|15782
|16072
|31854
|Giresun(Yağlıdere)-1854
|7898
|7895
|15793
|Gümüşhane(Kelkit)-1458
|26867
|25741
|52608
|Gümüşhane(Köse)-1822
|4225
|4124
|8349
|Gümüşhane(Kürtün)-1971
|6916
|6460
|13376
|Gümüşhane(Merkez)-1369
|28138
|28260
|56398
|Gümüşhane(Şiran)-1660
|10694
|10592
|21286
|Gümüşhane(Torul)-1684
|6356
|6148
|12504
|Hakkari(Çukurca)-1261
|10682
|5459
|16141
|Hakkari(Derecik)-2107
|12745
|10632
|23377
|Hakkari(Merkez)-1377
|41959
|36713
|78672
|Hakkari(Şemdinli)-1656
|23898
|19988
|43886
|Hakkari(Yüksekova)-1737
|61859
|57056
|118915
|Hatay(Altınözü)-1131
|31002
|29743
|60745
|Hatay(Antakya)-2080
|191747
|191607
|383354
|Hatay(Arsuz)-2081
|47204
|45545
|92749
|Hatay(Belen)-1887
|16793
|16520
|33313
|Hatay(Defne)-2082
|76240
|78580
|154820
|Hatay(Dörtyol)-1289
|62966
|62172
|125138
|Hatay(Erzin)-1792
|20819
|20644
|41463
|Hatay(Hassa)-1382
|28941
|27578
|56519
|Hatay(İskenderun)-1413
|124396
|123984
|248380
|Hatay(Kırıkhan)-1468
|58744
|58132
|116876
|Hatay(Kumlu)-1970
|7089
|6597
|13686
|Hatay(Payas)-2083
|21554
|20923
|42477
|Hatay(Reyhanlı)-1585
|50683
|49468
|100151
|Hatay(Samandağ)-1591
|59506
|62717
|122223
|Hatay(Yayladağı)-1721
|20314
|16686
|37000
|Iğdır(Aralık)-1142
|11382
|9931
|21313
|Iğdır(Karakoyunlu)-2011
|7189
|6736
|13925
|Iğdır(Merkez)-1398
|71235
|69032
|140267
|Iğdır(Tuzluca)-1692
|12611
|11326
|23937
|Isparta(Aksu)-1755
|2287
|2270
|4557
|Isparta(Atabey)-1154
|2845
|2916
|5761
|Isparta(Eğirdir)-1297
|16035
|15597
|31632
|Isparta(Gelendost)-1341
|7537
|7761
|15298
|Isparta(Gönen)-1929
|3627
|3558
|7185
|Isparta(Keçiborlu)-1456
|7172
|6980
|14152
|Isparta(Merkez)-1401
|131179
|133247
|264426
|Isparta(Şarkikaraağaç)-1651
|12441
|12710
|25151
|Isparta(Senirkent)-1615
|5582
|5813
|11395
|Isparta(Sütçüler)-1648
|5211
|5084
|10295
|Isparta(Uluborlu)-1699
|3157
|3130
|6287
|Isparta(Yalvaç)-1717
|23208
|23480
|46688
|Isparta(Yenişarbademli)-2001
|1035
|1052
|2087
|İstanbul(Adalar)-1103
|8046
|7192
|15238
|İstanbul(Arnavutköy)-2048
|145619
|136869
|282488
|İstanbul(Ataşehir)-2049
|208469
|216625
|425094
|İstanbul(Avcılar)-2003
|225530
|223352
|448882
|İstanbul(Bağcılar)-2004
|378676
|366449
|745125
|İstanbul(Bahçelievler)-2005
|309450
|301609
|611059
|İstanbul(Bakırköy)-1166
|107348
|121891
|229239
|İstanbul(Başakşehir)-2050
|232277
|227982
|460259
|İstanbul(Bayrampaşa)-1886
|138376
|136359
|274735
|İstanbul(Beşiktaş)-1183
|83983
|98666
|182649
|İstanbul(Beykoz)-1185
|123129
|125131
|248260
|İstanbul(Beylikdüzü)-2051
|172298
|180114
|352412
|İstanbul(Beyoğlu)-1186
|120368
|112955
|233323
|İstanbul(Büyükçekmece)-1782
|125886
|128217
|254103
|İstanbul(Çatalca)-1237
|38037
|35681
|73718
|İstanbul(Çekmeköy)-2052
|132612
|131896
|264508
|İstanbul(Esenler)-2016
|231039
|219305
|450344
|İstanbul(Esenyurt)-2053
|492456
|462123
|954579
|İstanbul(Eyüpsultan)-1325
|200545
|199968
|400513
|İstanbul(Fatih)-1327
|225356
|217734
|443090
|İstanbul(Gaziosmanpaşa)-1336
|247455
|244507
|491962
|İstanbul(Güngören)-2010
|146423
|143018
|289441
|İstanbul(Kadıköy)-1421
|218465
|264248
|482713
|İstanbul(Kağıthane)-1810
|226687
|221338
|448025
|İstanbul(Kartal)-1449
|232838
|237838
|470676
|İstanbul(Küçükçekmece)-1823
|397825
|394996
|792821
|İstanbul(Maltepe)-2012
|256519
|256797
|513316
|İstanbul(Pendik)-1835
|359891
|352003
|711894
|İstanbul(Sancaktepe)-2054
|221420
|215313
|436733
|İstanbul(Sarıyer)-1604
|171914
|175300
|347214
|İstanbul(Şile)-1659
|19660
|18032
|37692
|İstanbul(Silivri)-1622
|109643
|84037
|193680
|İstanbul(Şişli)-1663
|136739
|143078
|279817
|İstanbul(Sultanbeyli)-2014
|172436
|163585
|336021
|İstanbul(Sultangazi)-2055
|272613
|261952
|534565
|İstanbul(Tuzla)-2015
|136758
|130642
|267400
|İstanbul(Ümraniye)-1852
|356533
|353747
|710280
|İstanbul(Üsküdar)-1708
|258988
|272837
|531825
|İstanbul(Zeytinburnu)-1739
|147949
|145625
|293574
|İzmir(Aliağa)-1128
|52739
|44235
|96974
|İzmir(Balçova)-2006
|38922
|40759
|79681
|İzmir(Bayındır)-1178
|20130
|20284
|40414
|İzmir(Bayraklı)-2056
|155184
|157080
|312264
|İzmir(Bergama)-1181
|52355
|51512
|103867
|İzmir(Beydağ)-1776
|6182
|6158
|12340
|İzmir(Bornova)-1203
|223684
|227308
|450992
|İzmir(Buca)-1780 memurlar.net
|255721
|254974
|510695
|İzmir(Çeşme)-1251
|22592
|21771
|44363
|İzmir(Çiğli)-2007
|100007
|100204
|200211
|İzmir(Dikili)-1280
|21927
|21879
|43806
|İzmir(Foça)-1334
|18705
|13559
|32264
|İzmir(Gaziemir)-2009
|69768
|68040
|137808
|İzmir(Güzelbahçe)-2018
|16236
|17489
|33725
|İzmir(Karabağlar)-2057
|236937
|243988
|480925
|İzmir(Karaburun)-1432
|5545
|5214
|10759
|İzmir(Karşıyaka)-1448
|163693
|185597
|349290
|İzmir(Kemalpaşa)-1461
|54758
|52798
|107556
|İzmir(Kınık)-1467
|14514
|14288
|28802
|İzmir(Kiraz)-1477
|22246
|21679
|43925
|İzmir(Konak)-1819
|171491
|180081
|351572
|İzmir(Menderes)-1826
|49021
|48102
|97123
|İzmir(Menemen)-1521
|91913
|87968
|179881
|İzmir(Narlıdere)-2013
|33352
|32385
|65737
|İzmir(Ödemiş)-1563
|66356
|66520
|132876
|İzmir(Seferihisar)-1611
|22400
|22126
|44526
|İzmir(Selçuk)-1612
|18403
|18421
|36824
|İzmir(Tire)-1677
|41828
|42976
|84804
|İzmir(Torbalı)-1682
|93994
|91914
|185908
|İzmir(Urla)-1703
|33716
|33623
|67339
|Kahramanmaraş(Afşin)-1107
|40788
|39659
|80447
|Kahramanmaraş(Andırın)-1136
|16577
|15926
|32503
|Kahramanmaraş(Çağlayancerit)-1785
|11938
|11195
|23133
|Kahramanmaraş(Dulkadiroğlu)-2084
|114229
|108444
|222673
|Kahramanmaraş(Ekinözü)-1919
|5944
|5277
|11221
|Kahramanmaraş(Elbistan)-1299
|72229
|69305
|141534
|Kahramanmaraş(Göksun)-1353
|26561
|25694
|52255
|Kahramanmaraş(Nurhak)-1975
|6343
|5936
|12279
|Kahramanmaraş(Onikişubat)-2085
|216131
|215717
|431848
|Kahramanmaraş(Pazarcık)-1570
|34804
|34293
|69097
|Kahramanmaraş(Türkoğlu)-1694
|41072
|36040
|77112
|Karabük(Eflani)-1296
|4386
|4437
|8823
|Karabük(Eskipazar)-1321
|6761
|6235
|12996
|Karabük(Merkez)-1433
|66269
|67346
|133615
|Karabük(Ovacık)-1561
|2237
|2037
|4274
|Karabük(Safranbolu)-1587
|34511
|33929
|68440
|Karabük(Yenice)-1856
|10127
|10183
|20310
|Karaman(Ayrancı)-1768
|3998
|3967
|7965
|Karaman(Başyayla)-1884
|1884
|1766
|3650
|Karaman(Ermenek)-1316
|14558
|14007
|28565
|Karaman(Kazımkarabekir)-1862
|2012
|2316
|4328
|Karaman(Merkez)-1439
|98303
|98973
|197276
|Karaman(Sarıveliler)-1983
|5893
|5602
|11495
|Kars(Akyaka)-1756
|5699
|4885
|10584
|Kars(Arpaçay)-1149
|8657
|7988
|16645
|Kars(Digor)-1279
|11329
|10401
|21730
|Kars(Kağızman)-1424
|23230
|22275
|45505
|Kars(Merkez)-1447
|58916
|57796
|116712
|Kars(Sarıkamış)-1601
|21899
|19381
|41280
|Kars(Selim)-1614
|11791
|11119
|22910
|Kars(Susuz)-1645
|5147
|4897
|10044
|Kastamonu(Abana)-1101
|2171
|1942
|4113
|Kastamonu(Ağlı)-1867
|1554
|1540
|3094
|Kastamonu(Araç)-1140
|9467
|9203
|18670
|Kastamonu(Azdavay)-1162
|3727
|3597
|7324
|Kastamonu(Bozkurt)-1208
|4825
|4643
|9468
|Kastamonu(Çatalzeytin)-1238
|3489
|3566
|7055
|Kastamonu(Cide)-1221
|11173
|11023
|22196
|Kastamonu(Daday)-1264
|4105
|4214
|8319
|Kastamonu(Devrekani)-1277
|6325
|6333
|12658
|Kastamonu(Doğanyurt)-1915
|2848
|2803
|5651
|Kastamonu(Hanönü)-1940
|2052
|2008
|4060
|Kastamonu(İhsangazi)-1805
|2599
|2782
|5381
|Kastamonu(İnebolu)-1410
|10353
|10627
|20980
|Kastamonu(Küre)-1499
|2972
|2802
|5774
|Kastamonu(Merkez)-1450
|76261
|76292
|152553
|Kastamonu(Pınarbaşı)-1836
|3056
|2785
|5841
|Kastamonu(Şenpazar)-1845
|2359
|2164
|4523
|Kastamonu(Seydiler)-1984
|2002
|2012
|4014
|Kastamonu(Taşköprü)-1666
|18582
|19233
|37815
|Kastamonu(Tosya)-1685
|19327
|20589
|39916
|Kayseri(Akkışla)-1752
|3166
|3081
|6247
|Kayseri(Bünyan)-1218
|17166
|13437
|30603
|Kayseri(Develi)-1275
|33044
|32701
|65745
|Kayseri(Felahiye)-1330
|2980
|2881
|5861
|Kayseri(Hacılar)-1936
|6263
|6151
|12414
|Kayseri(İncesu)-1409
|14232
|13737
|27969
|Kayseri(Kocasinan)-1863
|197248
|199664
|396912
|Kayseri(Melikgazi)-1864
|285154
|286012
|571166
|Kayseri(Özvatan)-1978
|2098
|2066
|4164
|Kayseri(Pınarbaşı)-1576
|12546
|11534
|24080
|Kayseri(Sarıoğlan)-1603
|7318
|7234
|14552
|Kayseri(Sarız)-1605
|4902
|4681
|9583
|Kayseri(Talas)-1846
|81790
|81983
|163773
|Kayseri(Tomarza)-1680
|11296
|10870
|22166
|Kayseri(Yahyalı)-1715
|18256
|17820
|36076
|Kayseri(Yeşilhisar)-1727
|8086
|8012
|16098
|Kilis(Elbeyli)-2023
|3219
|2767
|5986
|Kilis(Merkez)-1476
|59824
|58209
|118033
|Kilis(Musabeyli)-2024
|6849
|6485
|13334
|Kilis(Polateli)-2025
|2628
|2509
|5137
|Kırıkkale(Bahşılı)-1880
|3693
|3706
|7399
|Kırıkkale(Balışeyh)-1882
|3379
|3099
|6478
|Kırıkkale(Çelebi)-1901
|1366
|1267
|2633
|Kırıkkale(Delice)-1268
|4581
|4494
|9075
|Kırıkkale(Karakeçili)-1954
|1710
|1659
|3369
|Kırıkkale(Keskin)-1463
|9747
|7873
|17620
|Kırıkkale(Merkez)-1469
|98448
|100029
|198477
|Kırıkkale(Sulakyurt)-1638
|3674
|3279
|6953
|Kırıkkale(Yahşihan)-1992
|15267
|15746
|31013
|Kırklareli(Babaeski)-1163
|24672
|23272
|47944
|Kırklareli(Demirköy)-1270
|4870
|3986
|8856
|Kırklareli(Kofçaz)-1480
|1214
|1094
|2308
|Kırklareli(Lüleburgaz)-1505
|75316
|73868
|149184
|Kırklareli(Merkez)-1471
|52524
|50518
|103042
|Kırklareli(Pehlivanköy)-1572
|1782
|1723
|3505
|Kırklareli(Pınarhisar)-1577
|9933
|8523
|18456
|Kırklareli(Vize)-1714
|14759
|13782
|28541
|Kırşehir(Akçakent)-1869
|1923
|1966
|3889
|Kırşehir(Akpınar)-1754
|3714
|3751
|7465
|Kırşehir(Boztepe)-1890
|2760
|2704
|5464
|Kırşehir(Çiçekdağı)-1254
|6881
|7305
|14186
|Kırşehir(Kaman)-1429
|17872
|17891
|35763
|Kırşehir(Merkez)-1472
|78213
|79422
|157635
|Kırşehir(Mucur)-1529
|9194
|9342
|18536
|Kocaeli(Başiskele)-2058
|51577
|50664
|102241
|Kocaeli(Çayırova)-2059
|68302
|65844
|134146
|Kocaeli(Darıca)-2060
|105091
|102254
|207345
|Kocaeli(Derince)-2030
|71713
|71136
|142849
|Kocaeli(Dilovası)-2061
|26039
|24512
|50551
|Kocaeli(Gebze)-1338
|194430
|187736
|382166
|Kocaeli(Gölcük)-1355
|83703
|81960
|165663
|Kocaeli(İzmit)-2062
|182376
|185614
|367990
|Kocaeli(Kandıra)-1430
|29166
|22731
|51897
|Kocaeli(Karamürsel)-1440
|28708
|28849
|57557
|Kocaeli(Kartepe)-2063
|61623
|59703
|121326
|Kocaeli(Körfez)-1821
|85370
|83934
|169304
|Konya(Ahırlı)-1868
|2329
|2424
|4753
|Konya(Akören)-1753
|2931
|2907
|5838
|Konya(Akşehir)-1122
|45934
|47951
|93885
|Konya(Altınekin)-1760
|7280
|7071
|14351
|Konya(Beyşehir)-1188
|37133
|37336
|74469
|Konya(Bozkır)-1207
|12596
|13298
|25894
|Konya(Çeltik)-1902
|4951
|4762
|9713
|Konya(Cihanbeyli)-1222
|25851
|25897
|51748
|Konya(Çumra)-1262
|33734
|33548
|67282
|Konya(Derbent)-1907
|2069
|2198
|4267
|Konya(Derebucak)-1789
|3026
|3005
|6031
|Konya(Doğanhisar)-1285
|7620
|8190
|15810
|Konya(Emirgazi)-1920
|4335
|4200
|8535
|Konya(Ereğli)-1312
|73750
|73248
|146998
|Konya(Güneysınır)-1933
|4688
|4600
|9288
|Konya(Hadim)-1375
|6018
|5997
|12015
|Konya(Halkapınar)-1937
|2014
|2052
|4066
|Konya(Hüyük)-1804
|7633
|8019
|15652
|Konya(Ilgın)-1400
|26758
|27470
|54228
|Konya(Kadınhanı)-1422
|16217
|15927
|32144
|Konya(Karapınar)-1441
|25398
|24580
|49978
|Konya(Karatay)-1814
|170440
|168536
|338976
|Konya(Kulu)-1491
|25280
|25545
|50825
|Konya(Meram)-1827
|170595
|173951
|344546
|Konya(Sarayönü)-1598
|13502
|13524
|27026
|Konya(Selçuklu)-1839
|326077
|336731
|662808
|Konya(Seydişehir)-1617
|32629
|32193
|64822
|Konya(Taşkent)-1848
|3178
|3118
|6296
|Konya(Tuzlukçu)-1990
|3197
|3332
|6529
|Konya(Yalıhüyük)-1994
|797
|832
|1629
|Konya(Yunak)-1735
|11008
|10964
|21972
|Kütahya(Altıntaş)-1132
|8030
|8078
|16108
|Kütahya(Aslanapa)-1764
|4425
|4520
|8945
|Kütahya(Çavdarhisar)-1898
|3035
|3268
|6303
|Kütahya(Domaniç)-1288
|7209
|7443
|14652
|Kütahya(Dumlupınar)-1790
|1488
|1456
|2944
|Kütahya(Emet)-1304
|9593
|10271
|19864
|Kütahya(Gediz)-1339
|24400
|25874
|50274
|Kütahya(Hisarcık)-1802
|5836
|6233
|12069
|Kütahya(Merkez)-1500
|134136
|138231
|272367
|Kütahya(Pazarlar)-1979
|2489
|2597
|5086
|Kütahya(Şaphane)-1843
|2913
|3117
|6030
|Kütahya(Simav)-1625
|30929
|32226
|63155
|Kütahya(Tavşanlı)-1671
|50537
|50923
|101460
|Malatya(Akçadağ)-1114
|15216
|13848
|29064
|Malatya(Arapgir)-1143
|5231
|5044
|10275
|Malatya(Arguvan)-1148
|3873
|3753
|7626
|Malatya(Battalgazi)-1772
|149942
|154845
|304787
|Malatya(Darende)-1265
|13147
|13019
|26166
|Malatya(Doğanşehir)-1286
|19795
|18895
|38690
|Malatya(Doğanyol)-1914
|2046
|2005
|4051
|Malatya(Hekimhan)-1390
|9323
|9022
|18345
|Malatya(Kale)-1953
|3001
|3084
|6085
|Malatya(Kuluncak)-1969
|3923
|3860
|7783
|Malatya(Pütürge)-1582
|6786
|7103
|13889
|Malatya(Yazıhan)-1995
|7059
|6727
|13786
|Malatya(Yeşilyurt)-1729
|158907
|160711
|319618
|Manisa(Ahmetli)-1751
|8308
|8217
|16525
|Manisa(Akhisar)-1118
|86979
|86047
|173026
|Manisa(Alaşehir)-1127
|53779
|50843
|104622
|Manisa(Demirci)-1269
|18604
|21444
|40048
|Manisa(Gölmarmara)-1793
|7675
|7537
|15212
|Manisa(Gördes)-1362
|13642
|14061
|27703
|Manisa(Kırkağaç)-1470
|19231
|19228
|38459
|Manisa(Köprübaşı)-1965
|6511
|6674
|13185
|Manisa(Kula)-1489
|21645
|22356
|44001
|Manisa(Salihli)-1590
|80830
|81957
|162787
|Manisa(Sarıgöl)-1600
|17816
|18074
|35890
|Manisa(Saruhanlı)-1606
|27830
|27510
|55340
|Manisa(Şehzadeler)-2086
|88082
|83056
|171138
|Manisa(Selendi)-1613
|9946
|9925
|19871
|Manisa(Soma)-1634
|55284
|54662
|109946
|Manisa(Turgutlu)-1689
|83742
|82676
|166418
|Manisa(Yunusemre)-2087
|125334
|121106
|246440
|Mardin(Artuklu)-2088
|89707
|88447
|178154
|Mardin(Dargeçit)-1787
|13776
|13935
|27711
|Mardin(Derik)-1273
|30727
|30979
|61706
|Mardin(Kızıltepe)-1474
|129037
|127627
|256664
|Mardin(Mazıdağı)-1519
|18476
|17828
|36304
|Mardin(Midyat)-1526
|57351
|57412
|114763
|Mardin(Nusaybin)-1547
|53783
|54389
|108172
|Mardin(Ömerli)-1564
|7256
|6770
|14026
|Mardin(Savur)-1609
|13313
|13270
|26583
|Mardin(Yeşilli)-2002
|7497
|7198
|14695
|Mersin(Akdeniz)-2064
|133085
|129180
|262265
|Mersin(Anamur)-1135
|33461
|32607
|66068
|Mersin(Aydıncık)-1766
|5607
|5416
|11023
|Mersin(Bozyazı)-1779
|13391
|13204
|26595
|Mersin(Çamlıyayla)-1892
|4278
|4048
|8326
|Mersin(Erdemli)-1311
|70788
|70688
|141476
|Mersin(Gülnar)-1366
|13002
|12418
|25420
|Mersin(Mezitli)-2065
|100181
|104059
|204240
|Mersin(Mut)-1536
|31318
|31321
|62639
|Mersin(Silifke)-1621
|61064
|59809
|120873
|Mersin(Tarsus)-1665
|172779
|169594
|342373
|Mersin(Toroslar)-2066
|152237
|150773
|303010
|Mersin(Yenişehir)-2067
|128403
|137714
|266117
|Muğla(Bodrum)-1197
|89244
|86191
|175435
|Muğla(Dalaman)-1742
|22295
|19729
|42024
|Muğla(Datça)-1266
|11442
|10961
|22403
|Muğla(Fethiye)-1331
|81656
|81030
|162686
|Muğla(Kavaklıdere)-1958
|5472
|5320
|10792
|Muğla(Köyceğiz)-1488
|18610
|18316
|36926
|Muğla(Marmaris)-1517
|49719
|45030
|94749
|Muğla(Menteşe)-2089
|57869
|57190
|115059
|Muğla(Milas)-1528
|71538
|69569
|141107
|Muğla(Ortaca)-1831
|25083
|24944
|50027
|Muğla(Seydikemer)-2090
|32264
|29389
|61653
|Muğla(Ula)-1695 memurlar.net
|12836
|12566
|25402
|Muğla(Yatağan)-1719
|22574
|22305
|44879
|Muş(Bulanık)-1213
|41159
|39484
|80643
|Muş(Hasköy)-1801
|13314
|12876
|26190
|Muş(Korkut)-1964
|12639
|12191
|24830
|Muş(Malazgirt)-1510
|26113
|24813
|50926
|Muş(Merkez)-1534
|99680
|95643
|195323
|Muş(Varto)-1711
|15629
|15268
|30897
|Nevşehir(Acıgöl)-1749
|9893
|9469
|19362
|Nevşehir(Avanos)-1155
|16295
|16447
|32742
|Nevşehir(Derinkuyu)-1274
|10501
|10275
|20776
|Nevşehir(Gülşehir)-1367
|10475
|10993
|21468
|Nevşehir(Hacıbektaş)-1374
|5546
|5756
|11302
|Nevşehir(Kozaklı)-1485
|6632
|6747
|13379
|Nevşehir(Merkez)-1543
|73210
|74950
|148160
|Nevşehir(Ürgüp)-1707
|17495
|18326
|35821
|Niğde(Altunhisar)-1876
|6552
|6409
|12961
|Niğde(Bor)-1201
|30158
|30304
|60462
|Niğde(Çamardı)-1225
|6285
|6430
|12715
|Niğde(Çiftlik)-1904
|14242
|13132
|27374
|Niğde(Merkez)-1544
|114661
|114460
|229121
|Niğde(Ulukışla)-1700
|10279
|9949
|20228
|Ordu(Akkuş)-1119
|11564
|10628
|22192
|Ordu(Altınordu)-2103
|106296
|111344
|217640
|Ordu(Aybastı)-1158
|11003
|11024
|22027
|Ordu(Çamaş)-1891
|4623
|4435
|9058
|Ordu(Çatalpınar)-1897
|6930
|6879
|13809
|Ordu(Çaybaşı)-1900
|6451
|6236
|12687
|Ordu(Fatsa)-1328
|59186
|59908
|119094
|Ordu(Gölköy)-1358
|14363
|13969
|28332
|Ordu(Gülyalı)-1795
|4135
|4134
|8269
|Ordu(Gürgentepe)-1797
|7184
|6916
|14100
|Ordu(İkizce)-1947
|7524
|7046
|14570
|Ordu(Kabadüz)-1950
|3892
|3455
|7347
|Ordu(Kabataş)-1951
|5313
|5304
|10617
|Ordu(Korgan)-1482
|14570
|14039
|28609
|Ordu(Kumru)-1493
|15053
|14892
|29945
|Ordu(Mesudiye)-1525
|8735
|8074
|16809
|Ordu(Perşembe)-1573
|16380
|15162
|31542
|Ordu(Ulubey)-1696
|9997
|9453
|19450
|Ordu(Ünye)-1706
|63734
|64367
|128101
|Osmaniye(Bahçe)-1165
|11160
|10995
|22155
|Osmaniye(Düziçi)-1743
|42273
|41860
|84133
|Osmaniye(Hasanbeyli)-2027
|2464
|2318
|4782
|Osmaniye(Kadirli)-1423
|62658
|62425
|125083
|Osmaniye(Merkez)-1560
|134674
|133973
|268647
|Osmaniye(Sumbas)-2028
|7090
|6750
|13840
|Osmaniye(Toprakkale)-2029
|11923
|8196
|20119
|Rize(Ardeşen)-1146
|20500
|20606
|41106
|Rize(Çamlıhemşin)-1228
|3630
|3517
|7147
|Rize(Çayeli)-1241
|22230
|22121
|44351
|Rize(Derepazarı)-1908
|3968
|3685
|7653
|Rize(Fındıklı)-1332
|8314
|8364
|16678
|Rize(Güneysu)-1796
|7837
|7759
|15596
|Rize(Hemşin)-1943
|1220
|1258
|2478
|Rize(İkizdere)-1405
|3962
|3173
|7135
|Rize(İyidere)-1949
|4333
|4221
|8554
|Rize(Kalkandere)-1428
|7995
|5713
|13708
|Rize(Merkez)-1586
|72025
|75386
|147411
|Rize(Pazar)-1569
|15557
|15838
|31395
|Sakarya(Adapazarı)-2068
|137644
|138741
|276385
|Sakarya(Akyazı)-1123
|45183
|45179
|90362
|Sakarya(Arifiye)-2069
|23897
|21478
|45375
|Sakarya(Erenler)-2070
|44664
|44464
|89128
|Sakarya(Ferizli)-1925
|14662
|12685
|27347
|Sakarya(Geyve)-1351
|25170
|24788
|49958
|Sakarya(Hendek)-1391
|42237
|43333
|85570
|Sakarya(Karapürçek)-1955
|6635
|6347
|12982
|Sakarya(Karasu)-1442
|32353
|32437
|64790
|Sakarya(Kaynarca)-1453
|12410
|11728
|24138
|Sakarya(Kocaali)-1818
|11619
|11319
|22938
|Sakarya(Pamukova)-1833
|14990
|14750
|29740
|Sakarya(Sapanca)-1595
|21083
|21333
|42416
|Sakarya(Serdivan)-2071
|72779
|74721
|147500
|Sakarya(Söğütlü)-1986
|7150
|6938
|14088
|Sakarya(Taraklı)-1847
|3524
|3409
|6933
|Samsun(19 Mayıs)-1830
|13025
|12868
|25893
|Samsun(Alaçam)-1125
|12652
|12778
|25430
|Samsun(Asarcık)-1763
|8396
|8382
|16778
|Samsun(Atakum)-2072
|104961
|110672
|215633
|Samsun(Ayvacık)-1879
|10642
|9801
|20443
|Samsun(Bafra)-1164
|71207
|71554
|142761
|Samsun(Canik)-2073
|49681
|49468
|99149
|Samsun(Çarşamba)-1234
|68820
|69724
|138544
|Samsun(Havza)-1386
|19506
|20150
|39656
|Samsun(İlkadım)-2074
|167658
|170956
|338614
|Samsun(Kavak)-1452
|10545
|10529
|21074
|Samsun(Ladik)-1501
|8109
|8259
|16368
|Samsun(Salıpazarı)-1838
|10282
|9708
|19990
|Samsun(Tekkeköy)-1849
|26639
|26296
|52935
|Samsun(Terme)-1676
|35571
|35921
|71492
|Samsun(Vezirköprü)-1712
|47085
|48012
|95097
|Samsun(Yakakent)-1993
|4276
|4409
|8685
|Şanlıurfa(Akçakale)-1115
|59142
|56473
|115615
|Şanlıurfa(Birecik)-1194
|47658
|47470
|95128
|Şanlıurfa(Bozova)-1209
|27849
|27574
|55423
|Şanlıurfa(Ceylanpınar)-1220
|45054
|43966
|89020
|Şanlıurfa(Eyyübiye)-2091
|191592
|188260
|379852
|Şanlıurfa(Halfeti)-1378
|20017
|20862
|40879
|Şanlıurfa(Haliliye)-2092
|192054
|189823
|381877
|Şanlıurfa(Harran)-1800
|44954
|44844
|89798
|Şanlıurfa(Hilvan)-1393
|21665
|21059
|42724
|Şanlıurfa(Karaköprü)-2093
|112467
|107329
|219796
|Şanlıurfa(Siverek)-1630
|131983
|128987
|260970
|Şanlıurfa(Suruç)-1643
|51864
|50401
|102265
|Şanlıurfa(Viranşehir)-1713
|99665
|100602
|200267
|Siirt(Baykan)-1179
|12896
|12379
|25275
|Siirt(Eruh)-1317
|10116
|8815
|18931
|Siirt(Kurtalan)-1495
|30628
|29552
|60180
|Siirt(Merkez)-1620
|86138
|82521
|168659
|Siirt(Pervari)-1575
|15794
|15064
|30858
|Siirt(Şirvan)-1662
|11341
|10776
|22117
|Siirt(Tillo)-1878
|2298
|1962
|4260
|Sinop(Ayancık)-1156
|11788
|11898
|23686
|Sinop(Boyabat)-1204
|22020
|22415
|44435
|Sinop(Dikmen)-1910
|2582
|2434
|5016
|Sinop(Durağan)-1290
|10135
|9680
|19815
|Sinop(Erfelek)-1314
|5986
|5940
|11926
|Sinop(Gerze)-1349
|12574
|12753
|25327
|Sinop(Merkez)-1627
|32734
|33111
|65845
|Sinop(Saraydüzü)-1981
|3210
|3124
|6334
|Sinop(Türkeli)-1693
|7898
|7961
|15859
|Şırnak(Beytüşşebap)-1189
|8912
|7418
|16330
|Şırnak(Cizre)-1223
|75733
|72964
|148697
|Şırnak(Güçlükonak)-1931
|6764
|5531
|12295
|Şırnak(İdil)-1403
|38794
|38101
|76895
|Şırnak(Merkez)-1661
|51391
|42598
|93989
|Şırnak(Silopi)-1623
|70866
|65883
|136749
|Şırnak(Uludere)-1698
|25268
|19392
|44660
|Sivas(Akıncılar)-1870
|2756
|2570
|5326
|Sivas(Altınyayla)-1875
|4560
|4444
|9004
|Sivas(Divriği)-1282
|8352
|7893
|16245
|Sivas(Doğanşar)-1913
|1421
|1421
|2842
|Sivas(Gemerek)-1342
|11462
|11383
|22845
|Sivas(Gölova)-1927
|1886
|1778
|3664
|Sivas(Gürün)-1373
|9495
|9276
|18771
|Sivas(Hafik)-1376
|4866
|4953
|9819
|Sivas(İmranlı)-1407
|4009
|3659
|7668
|Sivas(Kangal)-1431
|10957
|10315
|21272
|Sivas(Koyulhisar)-1484
|6397
|6539
|12936
|Sivas(Merkez)-1628
|189594
|191731
|381325
|Sivas(Şarkışla)-1650
|19014
|19394
|38408
|Sivas(Suşehri)-1646
|12448
|12711
|25159
|Sivas(Ulaş)-1991
|4594
|4276
|8870
|Sivas(Yıldızeli)-1731
|16599
|16198
|32797
|Sivas(Zara)-1738
|11214
|10791
|22005
|Tekirdağ(Çerkezköy)-1250
|90205
|84324
|174529
|Tekirdağ(Çorlu)-1258
|138555
|132389
|270944
|Tekirdağ(Ergene)-2094
|33169
|30652
|63821
|Tekirdağ(Hayrabolu)-1388
|16729
|15539
|32268
|Tekirdağ(Kapaklı)-2095
|62376
|58113
|120489
|Tekirdağ(Malkara)-1511
|27011
|25442
|52453
|Tekirdağ(Marmaraereğlisi)-1825
|13606
|12401
|26007
|Tekirdağ(Muratlı)-1538
|14815
|14213
|29028
|Tekirdağ(Saray)-1596
|25395
|24210
|49605
|Tekirdağ(Şarköy)-1652
|16265
|16002
|32267
|Tekirdağ(Süleymanpaşa)-2096
|104520
|99481
|204001
|Tokat(Almus)-1129
|13984
|13674
|27658
|Tokat(Artova)-1151
|4181
|4193
|8374
|Tokat(Başçiftlik)-1883
|4238
|4085
|8323
|Tokat(Erbaa)-1308
|47384
|48227
|95611
|Tokat(Merkez)-1679
|99870
|99935
|199805
|Tokat(Niksar)-1545
|32434
|32874
|65308
|Tokat(Pazar)-1834
|6665
|6665
|13330
|Tokat(Reşadiye)-1584
|22205
|21665
|43870
|Tokat(Sulusaray)-1987
|3835
|3763
|7598
|Tokat(Turhal)-1690
|38852
|40752
|79604
|Tokat(Yeşilyurt)-1858
|4397
|4572
|8969
|Tokat(Zile)-1740
|26893
|27404
|54297
|Trabzon(Akçaabat)-1113
|62382
|63466
|125848
|Trabzon(Araklı)-1141
|24426
|24234
|48660
|Trabzon(Arsin)-1150
|16187
|15876
|32063
|Trabzon(Beşikdüzü)-1775
|11719
|11609
|23328
|Trabzon(Çarşıbaşı)-1896
|7953
|7609
|15562
|Trabzon(Çaykara)-1244
|7246
|7133
|14379
|Trabzon(Dernekpazarı)-1909
|1973
|2013
|3986
|Trabzon(Düzköy)-1917
|6828
|7081
|13909
|Trabzon(Hayrat)-1942
|4298
|4192
|8490
|Trabzon(Köprübaşı)-1966
|2487
|2364
|4851
|Trabzon(Maçka)-1507
|12660
|12703
|25363
|Trabzon(Of)-1548
|21488
|21594
|43082
|Trabzon(Ortahisar)-2097
|161085
|167372
|328457
|Trabzon(Şalpazarı)-1842
|5439
|5576
|11015
|Trabzon(Sürmene)-1647
|13547
|13277
|26824
|Trabzon(Tonya)-1681
|6783
|7333
|14116
|Trabzon(Vakfıkebir)-1709
|13503
|14022
|27525
|Trabzon(Yomra)-1732
|20719
|20797
|41516
|Tunceli(Çemişgezek)-1247
|4057
|3820
|7877
|Tunceli(Hozat)-1397
|3804
|2451
|6255
|Tunceli(Mazgirt)-1518
|4231
|3547
|7778
|Tunceli(Merkez)-1688
|20574
|17853
|38427
|Tunceli(Nazımiye)-1541
|1862
|1327
|3189
|Tunceli(Ovacık)-1562
|3804
|2892
|6696
|Tunceli(Pertek)-1574
|5767
|5296
|11063
|Tunceli(Pülümür)-1581
|1983
|1392
|3375
|Uşak(Banaz)-1170
|17737
|18041
|35778
|Uşak(Eşme)-1323
|17333
|17555
|34888
|Uşak(Karahallı)-1436
|5100
|5039
|10139
|Uşak(Merkez)-1704
|127855
|128814
|256669
|Uşak(Sivaslı)-1629
|10266
|10121
|20387
|Uşak(Ulubey)-1697
|6238
|6410
|12648
|Van(Bahçesaray)-1770
|7497
|7204
|14701
|Van(Başkale)-1175
|24769
|24069
|48838
|Van(Çaldıran)-1786
|31982
|30548
|62530
|Van(Çatak)-1236
|10860
|9732
|20592
|Van(Edremit)-1918
|63837
|63668
|127505
|Van(Erciş)-1309
|90367
|84741
|175108
|Van(Gevaş)-1350
|14267
|13968
|28235
|Van(Gürpınar)-1372
|17721
|16672
|34393
|Van(İpekyolu)-2098
|163026
|162981
|326007
|Van(Muradiye)-1533
|25733
|24473
|50206
|Van(Özalp)-1565
|33266
|32030
|65296
|Van(Saray)-1980
|10528
|9970
|20498
|Van(Tuşba)-2099
|84191
|78657
|162848
|Yalova(Altınova)-2019
|15456
|13781
|29237
|Yalova(Armutlu)-2020
|4898
|4645
|9543
|Yalova(Çiftlikköy)-2022
|21004
|20878
|41882
|Yalova(Çınarcık)-2021
|16962
|17381
|34343
|Yalova(Merkez)-1716
|73866
|75202
|149068
|Yalova(Termal)-2026
|3723
|3180
|6903
|Yozgat(Akdağmadeni)-1117
|21448
|21173
|42621
|Yozgat(Aydıncık)-1877
|5054
|5025
|10079
|Yozgat(Boğazlıyan)-1198
|17565
|16704
|34269
|Yozgat(Çandır)-1895
|2160
|2290
|4450
|Yozgat(Çayıralan)-1242
|6254
|6309
|12563
|Yozgat(Çekerek)-1245
|9633
|9834
|19467
|Yozgat(Kadışehri)-1952
|5636
|5641
|11277
|Yozgat(Merkez)-1733
|52548
|53732
|106280
|Yozgat(Saraykent)-1982
|6278
|6208
|12486
|Yozgat(Sarıkaya)-1602
|16285
|16204
|32489
|Yozgat(Şefaatli)-1655
|7370
|7454
|14824
|Yozgat(Sorgun)-1635
|39930
|39603
|79533
|Yozgat(Yenifakılı)-1998
|2641
|2745
|5386
|Yozgat(Yerköy)-1726
|17325
|18151
|35476
|Zonguldak(Alaplı)-1758
|21954
|21897
|43851
|Zonguldak(Çaycuma)-1240
|44576
|45980
|90556
|Zonguldak(Devrek)-1276
|28872
|28711
|57583
|Zonguldak(Ereğli)-1313
|87465
|88157
|175622
|Zonguldak(Gökçebey)-1926
|10486
|10622
|21108
|Zonguldak(Kilimli)-2100
|17440
|17389
|34829
|Zonguldak(Kozlu)-2101
|23710
|24797
|48507
|Zonguldak(Merkez)-1741
|61329
|62668
|123997
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