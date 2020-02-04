1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu

954 bin 579 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.
 04 Şubat 2020 11:24
Yazdır
Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu

TÜİK'in yayınladığı verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

İlçe ilçe nüfusları yayımlıyoruz. 954 bin 579 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.

İşte ilçe ilçe nüfuslar

ilçe erkek kadın toplam
Adana(Aladağ)-1757 8306 7815 16121
Adana(Ceyhan)-1219 80948 80029 160977
Adana(Çukurova)-2033 181529 194861 376390
Adana(Feke)-1329 8887 8032 16919
Adana(İmamoğlu)-1806 14075 13863 27938
Adana(Karaisalı)-1437 11194 10754 21948
Adana(Karataş)-1443 12112 11566 23678
Adana(Kozan)-1486 66438 65195 131633
Adana(Pozantı)-1580 10405 9569 19974
Adana(Saimbeyli)-1588 7755 7009 14764
Adana(Sarıçam)-2032 92754 88856 181610
Adana(Seyhan)-1104 395833 400453 796286
Adana(Tufanbeyli)-1687 8864 8238 17102
Adana(Yumurtalık)-1734 9247 8779 18026
Adana(Yüreğir)-1748 208685 205889 414574
Adıyaman(Besni)-1182 38569 38105 76674
Adıyaman(Çelikhan)-1246 memurlar.net 7960 7510 15470
Adıyaman(Gerger)-1347 8795 8757 17552
Adıyaman(Gölbaşı)-1354 24795 24458 49253
Adıyaman(Kahta)-1425 62976 60885 123861
Adıyaman(Merkez)-1105 155396 153519 308915
Adıyaman(Samsat)-1592 4111 3869 7980
Adıyaman(Sincik)-1985 8398 8457 16855
Adıyaman(Tut)-1989 memurlar.net 5112 4793 9905
Afyonkarahisar(Başmakçı)-1771 4886 4902 9788
Afyonkarahisar(Bayat)-1773 3773 3900 7673
Afyonkarahisar(Bolvadin)-1200 23030 22354 45384
Afyonkarahisar(Çay)-1239 15199 15980 31179
Afyonkarahisar(Çobanlar)-1906 7224 7139 14363
Afyonkarahisar(Dazkırı)-1267 5643 5561 11204
Afyonkarahisar(Dinar)-1281 23743 23657 47400
Afyonkarahisar(Emirdağ)-1306 18902 18459 37361
Afyonkarahisar(Evciler)-1923 3690 3677 7367
Afyonkarahisar(Hocalar)-1944 4736 4760 9496
Afyonkarahisar(İhsaniye)-1404 14030 13899 27929
Afyonkarahisar(İscehisar)-1809 12416 12267 24683
Afyonkarahisar(Kızılören)-1961 1102 1227 2329
Afyonkarahisar(Merkez)-1108 152009 154899 306908
Afyonkarahisar(Sandıklı)-1594 27050 28281 55331
Afyonkarahisar(Sinanpaşa)-1626 19755 19979 39734

Afyonkarahisar(Şuhut)-1664

18261 18527 36788
Afyonkarahisar(Sultandağı)-1639 6998 7568 14566
Ağrı(Diyadin)-1283 21559 19953 41512
Ağrı(Doğubayazıt)-1287 62577 57230 119807
Ağrı(Eleşkirt)-1301 16642 15951 32593
Ağrı(Hamur)-1379 9415 8737 18152
Ağrı(Merkez)-1111 77133 73950 151083
Ağrı(Patnos)-1568 memurlar.net 64831 58019 122850
Ağrı(Taşlıçay)-1667 10248 9781 20029
Ağrı(Tutak)-1691 15482 14691 30173
Aksaray(Ağaçören)-1860 3961 4011 7972
Aksaray(Eskil)-1921 13356 13096 26452
Aksaray(Gülağaç)-1932 9860 9755 19615
Aksaray(Güzelyurt)-1861 5628 5595 11223
Aksaray(Merkez)-1120 149970 151691 301661
Aksaray(Ortaköy)-1557 16066 16573 32639
Aksaray(Sarıyahşi)-1866 2832 2826 5658
Aksaray(Sultanhanı)-2106 5717 5430 11147
Amasya(Göynücek)-1363 5111 5096 10207
Amasya(Gümüşhacıköy)-1368 11804 11598 23402
Amasya(Hamamözü)-1938 1887 1915 3802
Amasya(Merkez)-1134 77630 73198 150828
Amasya(Merzifon)-1524 35746 36531 72277
Amasya(Suluova)-1641 23229 23420 46649
Amasya(Taşova)-1668 15000 15635 30635
Ankara(Akyurt)-1872 18462 17661 36123
Ankara(Altındağ)-1130 196344 193166 389510
Ankara(Ayaş)-1157 7335 6565 13900
Ankara(Bala)-1167 16562 13718 30280
Ankara(Beypazarı)-1187 24172 24199 48371
Ankara(Çamlıdere)-1227 5151 4674 9825
Ankara(Çankaya)-1231 452729 491880 944609
Ankara(Çubuk)-1260 45467 45297 90764
Ankara(Elmadağ)-1302 22675 22882 45557
Ankara(Etimesgut)-1922 293425 293627 587052
Ankara(Evren)-1924 1534 1563 3097
Ankara(Gölbaşı)-1744 70006 68938 138944
Ankara(Güdül)-1365 4396 4496 8892
Ankara(Haymana)-1387 16098 14832 30930
Ankara(Kahramankazan)-1815 28008 26798 54806
Ankara(Kalecik)-1427 6922 6312 13234
Ankara(Keçiören)-1745 460957 478204 939161
Ankara(Kızılcahamam)-1473 14384 13966 28350
Ankara(Mamak)-1746 332512 333466 665978
Ankara(Nallıhan)-1539 13684 13895 27579
Ankara(Polatlı)-1578 62599 62476 125075
Ankara(Pursaklar)-2034 75353 75135 150488
Ankara(Şereflikoçhisar)-1658 17005 16816 33821
Ankara(Sincan)-1747 272962 262675 535637
Ankara(Yenimahalle)-1723 335108 351985 687093
Antalya(Akseki)-1121 5919 5565 11484
Antalya(Aksu)-2035 37494 35726 73220
Antalya(Alanya)-1126 166556 160947 327503
Antalya(Demre)-1811 13513 12849 26362
Antalya(Döşemealtı)-2036 33610 32184 65794
Antalya(Elmalı)-1303 19619 19353 38972
Antalya(Finike)-1333 24374 24160 48534
Antalya(Gazipaşa)-1337 25684 24871 50555
Antalya(Gündoğmuş)-1370 3825 3912 7737
Antalya(İbradı)-1946 1555 1477 3032
Antalya(Kaş)-1451 30800 28916 59716
Antalya(Kemer)-1959 24090 22053 46143
Antalya(Kepez)-2037 282676 273357 556033
Antalya(Konyaaltı)-2038 91514 98529 190043
Antalya(Korkuteli)-1483 27818 27534 55352
Antalya(Kumluca)-1492 35665 34758 70423
Antalya(Manavgat)-1512 123778 117233 241011
Antalya(Muratpaşa)-2039 250364 260004 510368
Antalya(Serik)-1616 66317 63101 129418
Ardahan(Çıldır)-1252 4921 4422 9343
Ardahan(Damal)-2008 2916 2418 5334
Ardahan(Göle)-1356 12969 11894 24863
Ardahan(Hanak)-1380 4557 4219 8776
Ardahan(Merkez)-1144 21830 20544 42374
Ardahan(Posof)-1579 3504 3125 6629
Artvin(Ardanuç)-1145 5906 5543 11449
Artvin(Arhavi)-1147 10370 10556 20926
Artvin(Borçka)-1202 11662 11169 22831
Artvin(Hopa)-1395 13467 13491 26958
Artvin(Kemalpaşa)-2105 4672 4552 9224
Artvin(Merkez)-1152 17486 17700 35186
Artvin(Murgul)-1828 3694 3337 7031
Artvin(Şavşat)-1653 8570 8546 17116
Artvin(Yusufeli)-1736 10148 10006 20154
Aydın(Bozdoğan)-1206 16972 16655 33627
Aydın(Buharkent)-1781 6366 6427 12793
Aydın(Çine)-1256 24507 24832 49339
Aydın(Didim)-2000 44150 42538 86688
Aydın(Efeler)-2076 145217 148599 293816
Aydın(Germencik)-1348 21862 22106 43968
Aydın(İncirliova)-1807 26225 26331 52556
Aydın(Karacasu)-1435 9084 9305 18389
Aydın(Karpuzlu)-1957 5447 5505 10952
Aydın(Koçarlı)-1479 11739 11658 23397
Aydın(Köşk)-1968 14081 13765 27846
Aydın(Kuşadası)-1497 58462 58504 116966
Aydın(Kuyucak)-1498 13239 13432 26671
Aydın(Nazilli)-1542 78276 81268 159544
Aydın(Söke)-1637 memurlar.net 60998 60483 121481
Aydın(Sultanhisar)-1640 9985 10473 20458
Aydın(Yenipazar)-1724 6016 6465 12481
Balıkesir(Altıeylül)-2077 91305 89981 181286
Balıkesir(Ayvalık)-1161 34881 35839 70720
Balıkesir(Balya)-1169 6444 6488 12932
Balıkesir(Bandırma)-1171 79255 77532 156787
Balıkesir(Bigadiç)-1191 25558 24368 49926
Balıkesir(Burhaniye)-1216 30848 29642 60490
Balıkesir(Dursunbey)-1291 17247 17875 35122
Balıkesir(Edremit)-1294 76976 78861 155837
Balıkesir(Erdek)-1310 16238 15882 32120
Balıkesir(Gömeç)-1928 7111 7064 14175
Balıkesir(Gönen)-1360 36962 37221 74183
Balıkesir(Havran)-1384 13951 13906 27857
Balıkesir(İvrindi)-1418 16235 16257 32492
Balıkesir(Karesi)-2078 89097 93987 183084
Balıkesir(Kepsut)-1462 12739 10403 23142
Balıkesir(Manyas)-1514 9323 9613 18936
Balıkesir(Marmara)-1824 5223 4507 9730
Balıkesir(Savaştepe)-1608 8894 8950 17844
Balıkesir(Sındırgı)-1619 16059 17194 33253
Balıkesir(Susurluk)-1644 19128 19576 38704
Bartın(Amasra)-1761 7157 6994 14151
Bartın(Kurucaşile)-1496 3408 3213 6621
Bartın(Merkez)-1172 76558 79207 155765
Bartın(Ulus)-1701 memurlar.net 10785 10927 21712
Batman(Beşiri)-1184 14980 14687 29667
Batman(Gercüş)-1345 10023 9869 19892
Batman(Hasankeyf)-1941 3490 3369 6859
Batman(Kozluk)-1487 30431 29944 60375
Batman(Merkez)-1174 231358 229597 460955
Batman(Sason)-1607 15979 14932 30911
Bayburt(Aydıntepe)-1767 3400 3425 6825
Bayburt(Demirözü)-1788 4725 4522 9247
Bayburt(Merkez)-1176 34881 33890 68771
Bilecik(Bozüyük)-1210 38229 37337 75566
Bilecik(Gölpazarı)-1359 5803 4661 10464
Bilecik(İnhisar)-1948 1197 1217 2414
Bilecik(Merkez)-1192 40759 37774 78533
Bilecik(Osmaneli)-1559 10532 10573 21105
Bilecik(Pazaryeri)-1571 5024 5277 10301
Bilecik(Söğüt)-1636 9080 9087 18167
Bilecik(Yenipazar)-1857 1403 1474 2877
Bingöl(Adaklı)-1750 4531 4019 8550
Bingöl(Genç)-1344 17592 16589 34181
Bingöl(Karlıova)-1446 14865 14309 29174
Bingöl(Kiğı)-1475 2597 1981 4578
Bingöl(Merkez)-1193 82549 82286 164835
Bingöl(Solhan)-1633 16887 16768 33655
Bingöl(Yayladere)-1855 1255 766 2021
Bingöl(Yedisu)-1996 1542 1276 2818
Bitlis(Adilcevaz)-1106 15635 14864 30499
Bitlis(Ahlat)-1112 21068 19631 40699
Bitlis(Güroymak)-1798 24569 23260 47829
Bitlis(Hizan)-1394 17049 16282 33331
Bitlis(Merkez)-1196 36639 34060 70699
Bitlis(Mutki)-1537 16582 15287 31869
Bitlis(Tatvan)-1669 48281 44908 93189
Bolu(Dörtdivan)-1916 3276 3474 6750
Bolu(Gerede)-1346 16879 17047 33926
Bolu(Göynük)-1364 7580 7470 15050
Bolu(Kıbrıscık)-1466 1601 1578 3179
Bolu(Mengen)-1522 7020 6933 13953
Bolu(Merkez)-1199 105011 107347 212358
Bolu(Mudurnu)-1531 9518 9362 18880
Bolu(Seben)-1610 2403 2680 5083
Bolu(Yeniçağa)-1997 3489 3458 6947
Burdur(Ağlasun)-1109 4024 4054 8078
Burdur(Altınyayla)-1874 2767 2752 5519
Burdur(Bucak)-1211 32686 32649 65335
Burdur(Çavdır)-1899 6298 6498 12796
Burdur(Çeltikçi)-1903 2457 2677 5134
Burdur(Gölhisar)-1357 11242 11157 22399
Burdur(Karamanlı)-1813 4022 3994 8016
Burdur(Kemer)-1816 1567 1650 3217
Burdur(Merkez)-1215 59029 56130 115159
Burdur(Tefenni)-1672 4899 5019 9918
Burdur(Yeşilova)-1728 7386 7839 15225
Bursa(Büyükorhan)-1783 4768 4898 9666
Bursa(Gemlik)-1343 57427 56066 113493
Bursa(Gürsu)-1935 47425 46363 93788
Bursa(Harmancık)-1799 3103 3281 6384
Bursa(İnegöl)-1411 138076 135857 273933
Bursa(İznik)-1420 21581 21950 43531
Bursa(Karacabey)-1434 42013 41910 83923
Bursa(Keles)-1457 5918 6079 11997
Bursa(Kestel)-1960 34160 34044 68204
Bursa(Mudanya)-1530 47671 49960 97631
Bursa(Mustafakemalpaşa)-1535 50379 50740 101119
Bursa(Nilüfer)-1829 230888 235068 465956
Bursa(Orhaneli)-1553 9530 9857 19387
Bursa(Orhangazi)-1554 39766 39379 79145
Bursa(Osmangazi)-1832 439958 436090 876048
Bursa(Yenişehir)-1725 26761 27160 53921
Bursa(Yıldırım)-1859 331532 326462 657994
Çanakkale(Ayvacık)-1160 16718 16638 33356
Çanakkale(Bayramiç)-1180 14517 14883 29400
Çanakkale(Biga)-1190 45263 45155 90418
Çanakkale(Bozcaada)-1205 1610 1378 2988
Çanakkale(Çan)-1229 24352 24109 48461
Çanakkale(Eceabat)-1293 4433 4351 8784
Çanakkale(Ezine)-1326 15321 15339 30660
Çanakkale(Gelibolu)-1340 23763 20583 44346
Çanakkale(Gökçeada)-1408 5245 4195 9440
Çanakkale(Lapseki)-1503 13970 13868 27838
Çanakkale(Merkez)-1230 91048 93583 184631
Çanakkale(Yenice)-1722 15857 15978 31835
Çankırı(Atkaracalar)-1765 2849 2685 5534
Çankırı(Bayramören)-1885 1507 1417 2924
Çankırı(Çerkeş)-1248 8578 8214 16792
Çankırı(Eldivan)-1300 3218 3242 6460
Çankırı(Ilgaz)-1399 7020 7078 14098
Çankırı(Kızılırmak)-1817 3623 3681 7304
Çankırı(Korgun)-1963 2370 2256 4626
Çankırı(Kurşunlu)-1494 4360 4106 8466
Çankırı(Merkez)-1232 49125 48757 97882
Çankırı(Orta)-1555 6240 5738 11978
Çankırı(Şabanözü)-1649 6023 5846 11869
Çankırı(Yapraklı)-1718 3770 4086 7856
Çorum(Alaca)-1124 15522 15599 31121
Çorum(Bayat)-1177 7783 8310 16093
Çorum(Boğazkale)-1778 1891 1875 3766
Çorum(Dodurga)-1911 2884 3047 5931
Çorum(İskilip)-1414 15943 15949 31892
Çorum(Kargı)-1445 7476 7979 15455
Çorum(Laçin)-1972 2345 2254 4599
Çorum(Mecitözü)-1520 7494 7440 14934
Çorum(Merkez)-1259 147627 149597 297224
Çorum(Oğuzlar)-1976 2544 2708 5252
Çorum(Ortaköy)-1556 3565 3504 7069
Çorum(Osmancık)-1558 21215 21739 42954
Çorum(Sungurlu)-1642 23784 24374 48158
Çorum(Uğurludağ)-1850 3281 3135 6416
Denizli(Acıpayam)-1102 27904 27447 55351
Denizli(Babadağ)-1769 3303 3142 6445
Denizli(Baklan)-1881 2745 2779 5524
Denizli(Bekilli)-1774 3247 3579 6826
Denizli(Beyağaç)-1888 3272 3125 6397
Denizli(Bozkurt)-1889 5737 6934 12671
Denizli(Buldan)-1214 13280 13899 27179
Denizli(Çal)-1224 9309 9560 18869
Denizli(Çameli)-1226 9148 8891 18039
Denizli(Çardak)-1233 4420 4316 8736
Denizli(Çivril)-1257 29904 30429 60333
Denizli(Güney)-1371 4838 4964 9802
Denizli(Honaz)-1803 19418 14925 34343
Denizli(Kale)-1426 10171 10139 20310
Denizli(Merkezefendi)-2079 153970 157207 311177
Denizli(Pamukkale)-1871 172882 173743 346625
Denizli(Sarayköy)-1597 15507 15303 30810
Denizli(Serinhisar)-1840 7196 7255 14451
Denizli(Tavas)-1670 21465 21855 43320
Diyarbakır(Bağlar)-2040 199026 197076 396102
Diyarbakır(Bismil)-1195 59108 59142 118250
Diyarbakır(Çermik)-1249 25622 25197 50819
Diyarbakır(Çınar)-1253 38188 37452 75640
Diyarbakır(Çüngüş)-1263 5820 5719 11539
Diyarbakır(Dicle)-1278 19102 18571 37673
Diyarbakır(Eğil)-1791 11416 11288 22704
Diyarbakır(Ergani)-1315 67256 65207 132463
Diyarbakır(Hani)-1381 16707 15968 32675
Diyarbakır(Hazro)-1389 8383 8235 16618
Diyarbakır(Kayapınar)-2041 193005 188409 381414
Diyarbakır(Kocaköy)-1962 8181 7925 16106
Diyarbakır(Kulp)-1490 17824 17533 35357
Diyarbakır(Lice)-1504 13379 11843 25222
Diyarbakır(Silvan)-1624 43864 42872 86736
Diyarbakır(Sur)-2042 52983 53125 106108
Diyarbakır(Yenişehir)-2043 106326 104601 210927
Düzce(Akçakoca)-1116 19032 19607 38639
Düzce(Çilimli)-1905 11531 8445 19976
Düzce(Cumayeri)-1784 7436 7213 14649
Düzce(Gölyaka)-1794 10203 9976 20179
Düzce(Gümüşova)-2017 7974 7868 15842
Düzce(Kaynaşlı)-2031 10255 10199 20454
Düzce(Merkez)-1292 122370 125049 247419
Düzce(Yığılca)-1730 7693 7315 15008
Edirne(Enez)-1307 5395 5188 10583
Edirne(Havsa)-1385 9408 9240 18648
Edirne(İpsala)-1412 14211 13035 27246
Edirne(Keşan)-1464 42504 40869 83373
Edirne(Lalapaşa)-1502 3515 3075 6590
Edirne(Meriç)-1523 6995 6686 13681
Edirne(Merkez)-1295 93047 92361 185408
Edirne(Süloğlu)-1988 4439 2848 7287
Edirne(Uzunköprü)-1705 30790 30297 61087
Elazığ(Ağın)-1110 1297 1329 2626
Elazığ(Alacakaya)-1873 3192 2959 6151
Elazığ(Arıcak)-1762 7507 7113 14620
Elazığ(Baskil)-1173 6923 6841 13764
Elazığ(Karakoçan)-1438 14117 14025 28142
Elazığ(Keban)-1455 3461 3607 7068
Elazığ(Kovancılar)-1820 19474 19605 39079
Elazığ(Maden)-1506 5645 5630 11275
Elazığ(Merkez)-1298 217374 222313 439687
Elazığ(Palu)-1566 memurlar.net 10090 9686 19776
Elazığ(Sivrice)-1631 4335 4575 8910
Erzincan(Çayırlı)-1243 4448 4134 8582
Erzincan(İliç)-1406 4642 4235 8877
Erzincan(Kemah)-1459 3474 3223 6697
Erzincan(Kemaliye)-1460 2722 2384 5106
Erzincan(Merkez)-1318 81779 79412 161191
Erzincan(Otlukbeli)-1977 1217 1116 2333
Erzincan(Refahiye)-1583 6063 5530 11593
Erzincan(Tercan)-1675 8791 8084 16875
Erzincan(Üzümlü)-1853 6770 6723 13493
Erzurum(Aşkale)-1153 11629 11523 23152
Erzurum(Aziziye)-1945 32649 30853 63502
Erzurum(Çat)-1235 8657 8051 16708
Erzurum(Hınıs)-1392 13288 12924 26212
Erzurum(Horasan)-1396 19807 19030 38837
Erzurum(İspir)-1416 7389 7570 14959
Erzurum(Karaçoban)-1812 11827 11495 23322
Erzurum(Karayazı)-1444 14130 13632 27762
Erzurum(Köprüköy)-1967 8141 7643 15784
Erzurum(Narman)-1540 6691 6635 13326
Erzurum(Oltu)-1550 15596 14915 30511
Erzurum(Olur)-1551 3237 3232 6469
Erzurum(Palandöken)-2044 84481 87856 172337
Erzurum(Pasinler)-1567 14594 14097 28691
Erzurum(Pazaryolu)-1865 2001 1974 3975
Erzurum(Şenkaya)-1657 8778 8733 17511
Erzurum(Tekman)-1674 12986 12737 25723
Erzurum(Tortum)-1683 9101 9034 18135
Erzurum(Uzundere)-1851 4111 4042 8153
Erzurum(Yakutiye)-2045 90800 96193 186993
Eskişehir(Alpu)-1759 5647 5327 10974
Eskişehir(Beylikova)-1777 3301 3099 6400
Eskişehir(Çifteler)-1255 7499 7379 14878
Eskişehir(Günyüzü)-1934 2804 2867 5671
Eskişehir(Han)-1939 1110 1007 2117
Eskişehir(İnönü)-1808 3361 3153 6514
Eskişehir(Mahmudiye)-1508 3997 3811 7808
Eskişehir(Mihalgazi)-1973 1555 1583 3138
Eskişehir(Mihalıççık)-1527 4151 4020 8171
Eskişehir(Odunpazarı)-2046 204183 209278 413461
Eskişehir(Sarıcakaya)-1599 2412 2442 4854
Eskişehir(Seyitgazi)-1618 6728 6281 13009
Eskişehir(Sivrihisar)-1632 10325 10005 20330
Eskişehir(Tepebaşı)-2047 186562 183588 370150
Gaziantep(Araban)-1139 16497 16264 32761
Gaziantep(İslahiye)-1415 34318 32705 67023
Gaziantep(Karkamış)-1956 5067 4739 9806
Gaziantep(Nizip)-1546 71657 72337 143994
Gaziantep(Nurdağı)-1974 20205 20016 40221
Gaziantep(Oğuzeli)-1549 16277 15602 31879
Gaziantep(Şahinbey)-1841 468229 458315 926544
Gaziantep(Şehitkamil)-1844 401291 393640 794931
Gaziantep(Yavuzeli)-1720 11258 10947 22205
Giresun(Alucra)-1133 5250 5003 10253
Giresun(Bulancak)-1212 33645 33937 67582
Giresun(Çamoluk)-1893 4330 3959 8289
Giresun(Çanakçı)-1894 3119 3113 6232
Giresun(Dereli)-1272 10078 9653 19731
Giresun(Doğankent)-1912 3392 3221 6613
Giresun(Espiye)-1320 18717 16932 35649
Giresun(Eynesil)-1324 6087 7206 13293
Giresun(Görele)-1361 15859 16003 31862
Giresun(Güce)-1930 4047 3945 7992
Giresun(Keşap)-1465 9670 9960 19630
Giresun(Merkez)-1352 68260 70598 138858
Giresun(Piraziz)-1837 6984 7326 14310
Giresun(Şebinkarahisar)-1654 10304 10155 20459
Giresun(Tirebolu)-1678 15782 16072 31854
Giresun(Yağlıdere)-1854 7898 7895 15793
Gümüşhane(Kelkit)-1458 26867 25741 52608
Gümüşhane(Köse)-1822 4225 4124 8349
Gümüşhane(Kürtün)-1971 6916 6460 13376
Gümüşhane(Merkez)-1369 28138 28260 56398
Gümüşhane(Şiran)-1660 10694 10592 21286
Gümüşhane(Torul)-1684 6356 6148 12504
Hakkari(Çukurca)-1261 10682 5459 16141
Hakkari(Derecik)-2107 12745 10632 23377
Hakkari(Merkez)-1377 41959 36713 78672
Hakkari(Şemdinli)-1656 23898 19988 43886
Hakkari(Yüksekova)-1737 61859 57056 118915
Hatay(Altınözü)-1131 31002 29743 60745
Hatay(Antakya)-2080 191747 191607 383354
Hatay(Arsuz)-2081 47204 45545 92749
Hatay(Belen)-1887 16793 16520 33313
Hatay(Defne)-2082 76240 78580 154820
Hatay(Dörtyol)-1289 62966 62172 125138
Hatay(Erzin)-1792 20819 20644 41463
Hatay(Hassa)-1382 28941 27578 56519
Hatay(İskenderun)-1413 124396 123984 248380
Hatay(Kırıkhan)-1468 58744 58132 116876
Hatay(Kumlu)-1970 7089 6597 13686
Hatay(Payas)-2083 21554 20923 42477
Hatay(Reyhanlı)-1585 50683 49468 100151
Hatay(Samandağ)-1591 59506 62717 122223
Hatay(Yayladağı)-1721 20314 16686 37000
Iğdır(Aralık)-1142 11382 9931 21313
Iğdır(Karakoyunlu)-2011 7189 6736 13925
Iğdır(Merkez)-1398 71235 69032 140267
Iğdır(Tuzluca)-1692 12611 11326 23937
Isparta(Aksu)-1755 2287 2270 4557
Isparta(Atabey)-1154 2845 2916 5761
Isparta(Eğirdir)-1297 16035 15597 31632
Isparta(Gelendost)-1341 7537 7761 15298
Isparta(Gönen)-1929 3627 3558 7185
Isparta(Keçiborlu)-1456 7172 6980 14152
Isparta(Merkez)-1401 131179 133247 264426
Isparta(Şarkikaraağaç)-1651 12441 12710 25151
Isparta(Senirkent)-1615 5582 5813 11395
Isparta(Sütçüler)-1648 5211 5084 10295
Isparta(Uluborlu)-1699 3157 3130 6287
Isparta(Yalvaç)-1717 23208 23480 46688
Isparta(Yenişarbademli)-2001 1035 1052 2087
İstanbul(Adalar)-1103 8046 7192 15238
İstanbul(Arnavutköy)-2048 145619 136869 282488
İstanbul(Ataşehir)-2049 208469 216625 425094
İstanbul(Avcılar)-2003 225530 223352 448882
İstanbul(Bağcılar)-2004 378676 366449 745125
İstanbul(Bahçelievler)-2005 309450 301609 611059
İstanbul(Bakırköy)-1166 107348 121891 229239
İstanbul(Başakşehir)-2050 232277 227982 460259
İstanbul(Bayrampaşa)-1886 138376 136359 274735
İstanbul(Beşiktaş)-1183 83983 98666 182649
İstanbul(Beykoz)-1185 123129 125131 248260
İstanbul(Beylikdüzü)-2051 172298 180114 352412
İstanbul(Beyoğlu)-1186 120368 112955 233323
İstanbul(Büyükçekmece)-1782 125886 128217 254103
İstanbul(Çatalca)-1237 38037 35681 73718
İstanbul(Çekmeköy)-2052 132612 131896 264508
İstanbul(Esenler)-2016 231039 219305 450344
İstanbul(Esenyurt)-2053 492456 462123 954579
İstanbul(Eyüpsultan)-1325 200545 199968 400513
İstanbul(Fatih)-1327 225356 217734 443090
İstanbul(Gaziosmanpaşa)-1336 247455 244507 491962
İstanbul(Güngören)-2010 146423 143018 289441
İstanbul(Kadıköy)-1421 218465 264248 482713
İstanbul(Kağıthane)-1810 226687 221338 448025
İstanbul(Kartal)-1449 232838 237838 470676
İstanbul(Küçükçekmece)-1823 397825 394996 792821
İstanbul(Maltepe)-2012 256519 256797 513316
İstanbul(Pendik)-1835 359891 352003 711894
İstanbul(Sancaktepe)-2054 221420 215313 436733
İstanbul(Sarıyer)-1604 171914 175300 347214
İstanbul(Şile)-1659 19660 18032 37692
İstanbul(Silivri)-1622 109643 84037 193680
İstanbul(Şişli)-1663 136739 143078 279817
İstanbul(Sultanbeyli)-2014 172436 163585 336021
İstanbul(Sultangazi)-2055 272613 261952 534565
İstanbul(Tuzla)-2015 136758 130642 267400
İstanbul(Ümraniye)-1852 356533 353747 710280
İstanbul(Üsküdar)-1708 258988 272837 531825
İstanbul(Zeytinburnu)-1739 147949 145625 293574
İzmir(Aliağa)-1128 52739 44235 96974
İzmir(Balçova)-2006 38922 40759 79681
İzmir(Bayındır)-1178 20130 20284 40414
İzmir(Bayraklı)-2056 155184 157080 312264
İzmir(Bergama)-1181 52355 51512 103867
İzmir(Beydağ)-1776 6182 6158 12340
İzmir(Bornova)-1203 223684 227308 450992
İzmir(Buca)-1780 memurlar.net 255721 254974 510695
İzmir(Çeşme)-1251 22592 21771 44363
İzmir(Çiğli)-2007 100007 100204 200211
İzmir(Dikili)-1280 21927 21879 43806
İzmir(Foça)-1334 18705 13559 32264
İzmir(Gaziemir)-2009 69768 68040 137808
İzmir(Güzelbahçe)-2018 16236 17489 33725
İzmir(Karabağlar)-2057 236937 243988 480925
İzmir(Karaburun)-1432 5545 5214 10759
İzmir(Karşıyaka)-1448 163693 185597 349290
İzmir(Kemalpaşa)-1461 54758 52798 107556
İzmir(Kınık)-1467 14514 14288 28802
İzmir(Kiraz)-1477 22246 21679 43925
İzmir(Konak)-1819 171491 180081 351572
İzmir(Menderes)-1826 49021 48102 97123
İzmir(Menemen)-1521 91913 87968 179881
İzmir(Narlıdere)-2013 33352 32385 65737
İzmir(Ödemiş)-1563 66356 66520 132876
İzmir(Seferihisar)-1611 22400 22126 44526
İzmir(Selçuk)-1612 18403 18421 36824
İzmir(Tire)-1677 41828 42976 84804
İzmir(Torbalı)-1682 93994 91914 185908
İzmir(Urla)-1703 33716 33623 67339
Kahramanmaraş(Afşin)-1107 40788 39659 80447
Kahramanmaraş(Andırın)-1136 16577 15926 32503
Kahramanmaraş(Çağlayancerit)-1785 11938 11195 23133
Kahramanmaraş(Dulkadiroğlu)-2084 114229 108444 222673
Kahramanmaraş(Ekinözü)-1919 5944 5277 11221
Kahramanmaraş(Elbistan)-1299 72229 69305 141534
Kahramanmaraş(Göksun)-1353 26561 25694 52255
Kahramanmaraş(Nurhak)-1975 6343 5936 12279
Kahramanmaraş(Onikişubat)-2085 216131 215717 431848
Kahramanmaraş(Pazarcık)-1570 34804 34293 69097
Kahramanmaraş(Türkoğlu)-1694 41072 36040 77112
Karabük(Eflani)-1296 4386 4437 8823
Karabük(Eskipazar)-1321 6761 6235 12996
Karabük(Merkez)-1433 66269 67346 133615
Karabük(Ovacık)-1561 2237 2037 4274
Karabük(Safranbolu)-1587 34511 33929 68440
Karabük(Yenice)-1856 10127 10183 20310
Karaman(Ayrancı)-1768 3998 3967 7965
Karaman(Başyayla)-1884 1884 1766 3650
Karaman(Ermenek)-1316 14558 14007 28565
Karaman(Kazımkarabekir)-1862 2012 2316 4328
Karaman(Merkez)-1439 98303 98973 197276
Karaman(Sarıveliler)-1983 5893 5602 11495
Kars(Akyaka)-1756 5699 4885 10584
Kars(Arpaçay)-1149 8657 7988 16645
Kars(Digor)-1279 11329 10401 21730
Kars(Kağızman)-1424 23230 22275 45505
Kars(Merkez)-1447 58916 57796 116712
Kars(Sarıkamış)-1601 21899 19381 41280
Kars(Selim)-1614 11791 11119 22910
Kars(Susuz)-1645 5147 4897 10044
Kastamonu(Abana)-1101 2171 1942 4113
Kastamonu(Ağlı)-1867 1554 1540 3094
Kastamonu(Araç)-1140 9467 9203 18670
Kastamonu(Azdavay)-1162 3727 3597 7324
Kastamonu(Bozkurt)-1208 4825 4643 9468
Kastamonu(Çatalzeytin)-1238 3489 3566 7055
Kastamonu(Cide)-1221 11173 11023 22196
Kastamonu(Daday)-1264 4105 4214 8319
Kastamonu(Devrekani)-1277 6325 6333 12658
Kastamonu(Doğanyurt)-1915 2848 2803 5651
Kastamonu(Hanönü)-1940 2052 2008 4060
Kastamonu(İhsangazi)-1805 2599 2782 5381
Kastamonu(İnebolu)-1410 10353 10627 20980
Kastamonu(Küre)-1499 2972 2802 5774
Kastamonu(Merkez)-1450 76261 76292 152553
Kastamonu(Pınarbaşı)-1836 3056 2785 5841
Kastamonu(Şenpazar)-1845 2359 2164 4523
Kastamonu(Seydiler)-1984 2002 2012 4014
Kastamonu(Taşköprü)-1666 18582 19233 37815
Kastamonu(Tosya)-1685 19327 20589 39916
Kayseri(Akkışla)-1752 3166 3081 6247
Kayseri(Bünyan)-1218 17166 13437 30603
Kayseri(Develi)-1275 33044 32701 65745
Kayseri(Felahiye)-1330 2980 2881 5861
Kayseri(Hacılar)-1936 6263 6151 12414
Kayseri(İncesu)-1409 14232 13737 27969
Kayseri(Kocasinan)-1863 197248 199664 396912
Kayseri(Melikgazi)-1864 285154 286012 571166
Kayseri(Özvatan)-1978 2098 2066 4164
Kayseri(Pınarbaşı)-1576 12546 11534 24080
Kayseri(Sarıoğlan)-1603 7318 7234 14552
Kayseri(Sarız)-1605 4902 4681 9583
Kayseri(Talas)-1846 81790 81983 163773
Kayseri(Tomarza)-1680 11296 10870 22166
Kayseri(Yahyalı)-1715 18256 17820 36076
Kayseri(Yeşilhisar)-1727 8086 8012 16098
Kilis(Elbeyli)-2023 3219 2767 5986
Kilis(Merkez)-1476 59824 58209 118033
Kilis(Musabeyli)-2024 6849 6485 13334
Kilis(Polateli)-2025 2628 2509 5137
Kırıkkale(Bahşılı)-1880 3693 3706 7399
Kırıkkale(Balışeyh)-1882 3379 3099 6478
Kırıkkale(Çelebi)-1901 1366 1267 2633
Kırıkkale(Delice)-1268 4581 4494 9075
Kırıkkale(Karakeçili)-1954 1710 1659 3369
Kırıkkale(Keskin)-1463 9747 7873 17620
Kırıkkale(Merkez)-1469 98448 100029 198477
Kırıkkale(Sulakyurt)-1638 3674 3279 6953
Kırıkkale(Yahşihan)-1992 15267 15746 31013
Kırklareli(Babaeski)-1163 24672 23272 47944
Kırklareli(Demirköy)-1270 4870 3986 8856
Kırklareli(Kofçaz)-1480 1214 1094 2308
Kırklareli(Lüleburgaz)-1505 75316 73868 149184
Kırklareli(Merkez)-1471 52524 50518 103042
Kırklareli(Pehlivanköy)-1572 1782 1723 3505
Kırklareli(Pınarhisar)-1577 9933 8523 18456
Kırklareli(Vize)-1714 14759 13782 28541
Kırşehir(Akçakent)-1869 1923 1966 3889
Kırşehir(Akpınar)-1754 3714 3751 7465
Kırşehir(Boztepe)-1890 2760 2704 5464
Kırşehir(Çiçekdağı)-1254 6881 7305 14186
Kırşehir(Kaman)-1429 17872 17891 35763
Kırşehir(Merkez)-1472 78213 79422 157635
Kırşehir(Mucur)-1529 9194 9342 18536
Kocaeli(Başiskele)-2058 51577 50664 102241
Kocaeli(Çayırova)-2059 68302 65844 134146
Kocaeli(Darıca)-2060 105091 102254 207345
Kocaeli(Derince)-2030 71713 71136 142849
Kocaeli(Dilovası)-2061 26039 24512 50551
Kocaeli(Gebze)-1338 194430 187736 382166
Kocaeli(Gölcük)-1355 83703 81960 165663
Kocaeli(İzmit)-2062 182376 185614 367990
Kocaeli(Kandıra)-1430 29166 22731 51897
Kocaeli(Karamürsel)-1440 28708 28849 57557
Kocaeli(Kartepe)-2063 61623 59703 121326
Kocaeli(Körfez)-1821 85370 83934 169304
Konya(Ahırlı)-1868 2329 2424 4753
Konya(Akören)-1753 2931 2907 5838
Konya(Akşehir)-1122 45934 47951 93885
Konya(Altınekin)-1760 7280 7071 14351
Konya(Beyşehir)-1188 37133 37336 74469
Konya(Bozkır)-1207 12596 13298 25894
Konya(Çeltik)-1902 4951 4762 9713
Konya(Cihanbeyli)-1222 25851 25897 51748
Konya(Çumra)-1262 33734 33548 67282
Konya(Derbent)-1907 2069 2198 4267
Konya(Derebucak)-1789 3026 3005 6031
Konya(Doğanhisar)-1285 7620 8190 15810
Konya(Emirgazi)-1920 4335 4200 8535
Konya(Ereğli)-1312 73750 73248 146998
Konya(Güneysınır)-1933 4688 4600 9288
Konya(Hadim)-1375 6018 5997 12015
Konya(Halkapınar)-1937 2014 2052 4066
Konya(Hüyük)-1804 7633 8019 15652
Konya(Ilgın)-1400 26758 27470 54228
Konya(Kadınhanı)-1422 16217 15927 32144
Konya(Karapınar)-1441 25398 24580 49978
Konya(Karatay)-1814 170440 168536 338976
Konya(Kulu)-1491 25280 25545 50825
Konya(Meram)-1827 170595 173951 344546
Konya(Sarayönü)-1598 13502 13524 27026
Konya(Selçuklu)-1839 326077 336731 662808
Konya(Seydişehir)-1617 32629 32193 64822
Konya(Taşkent)-1848 3178 3118 6296
Konya(Tuzlukçu)-1990 3197 3332 6529
Konya(Yalıhüyük)-1994 797 832 1629
Konya(Yunak)-1735 11008 10964 21972
Kütahya(Altıntaş)-1132 8030 8078 16108
Kütahya(Aslanapa)-1764 4425 4520 8945
Kütahya(Çavdarhisar)-1898 3035 3268 6303
Kütahya(Domaniç)-1288 7209 7443 14652
Kütahya(Dumlupınar)-1790 1488 1456 2944
Kütahya(Emet)-1304 9593 10271 19864
Kütahya(Gediz)-1339 24400 25874 50274
Kütahya(Hisarcık)-1802 5836 6233 12069
Kütahya(Merkez)-1500 134136 138231 272367
Kütahya(Pazarlar)-1979 2489 2597 5086
Kütahya(Şaphane)-1843 2913 3117 6030
Kütahya(Simav)-1625 30929 32226 63155
Kütahya(Tavşanlı)-1671 50537 50923 101460
Malatya(Akçadağ)-1114 15216 13848 29064
Malatya(Arapgir)-1143 5231 5044 10275
Malatya(Arguvan)-1148 3873 3753 7626
Malatya(Battalgazi)-1772 149942 154845 304787
Malatya(Darende)-1265 13147 13019 26166
Malatya(Doğanşehir)-1286 19795 18895 38690
Malatya(Doğanyol)-1914 2046 2005 4051
Malatya(Hekimhan)-1390 9323 9022 18345
Malatya(Kale)-1953 3001 3084 6085
Malatya(Kuluncak)-1969 3923 3860 7783
Malatya(Pütürge)-1582 6786 7103 13889
Malatya(Yazıhan)-1995 7059 6727 13786
Malatya(Yeşilyurt)-1729 158907 160711 319618
Manisa(Ahmetli)-1751 8308 8217 16525
Manisa(Akhisar)-1118 86979 86047 173026
Manisa(Alaşehir)-1127 53779 50843 104622
Manisa(Demirci)-1269 18604 21444 40048
Manisa(Gölmarmara)-1793 7675 7537 15212
Manisa(Gördes)-1362 13642 14061 27703
Manisa(Kırkağaç)-1470 19231 19228 38459
Manisa(Köprübaşı)-1965 6511 6674 13185
Manisa(Kula)-1489 21645 22356 44001
Manisa(Salihli)-1590 80830 81957 162787
Manisa(Sarıgöl)-1600 17816 18074 35890
Manisa(Saruhanlı)-1606 27830 27510 55340
Manisa(Şehzadeler)-2086 88082 83056 171138
Manisa(Selendi)-1613 9946 9925 19871
Manisa(Soma)-1634 55284 54662 109946
Manisa(Turgutlu)-1689 83742 82676 166418
Manisa(Yunusemre)-2087 125334 121106 246440
Mardin(Artuklu)-2088 89707 88447 178154
Mardin(Dargeçit)-1787 13776 13935 27711
Mardin(Derik)-1273 30727 30979 61706
Mardin(Kızıltepe)-1474 129037 127627 256664
Mardin(Mazıdağı)-1519 18476 17828 36304
Mardin(Midyat)-1526 57351 57412 114763
Mardin(Nusaybin)-1547 53783 54389 108172
Mardin(Ömerli)-1564 7256 6770 14026
Mardin(Savur)-1609 13313 13270 26583
Mardin(Yeşilli)-2002 7497 7198 14695
Mersin(Akdeniz)-2064 133085 129180 262265
Mersin(Anamur)-1135 33461 32607 66068
Mersin(Aydıncık)-1766 5607 5416 11023
Mersin(Bozyazı)-1779 13391 13204 26595
Mersin(Çamlıyayla)-1892 4278 4048 8326
Mersin(Erdemli)-1311 70788 70688 141476
Mersin(Gülnar)-1366 13002 12418 25420
Mersin(Mezitli)-2065 100181 104059 204240
Mersin(Mut)-1536 31318 31321 62639
Mersin(Silifke)-1621 61064 59809 120873
Mersin(Tarsus)-1665 172779 169594 342373
Mersin(Toroslar)-2066 152237 150773 303010
Mersin(Yenişehir)-2067 128403 137714 266117
Muğla(Bodrum)-1197 89244 86191 175435
Muğla(Dalaman)-1742 22295 19729 42024
Muğla(Datça)-1266 11442 10961 22403
Muğla(Fethiye)-1331 81656 81030 162686
Muğla(Kavaklıdere)-1958 5472 5320 10792
Muğla(Köyceğiz)-1488 18610 18316 36926
Muğla(Marmaris)-1517 49719 45030 94749
Muğla(Menteşe)-2089 57869 57190 115059
Muğla(Milas)-1528 71538 69569 141107
Muğla(Ortaca)-1831 25083 24944 50027
Muğla(Seydikemer)-2090 32264 29389 61653
Muğla(Ula)-1695 memurlar.net 12836 12566 25402
Muğla(Yatağan)-1719 22574 22305 44879
Muş(Bulanık)-1213 41159 39484 80643
Muş(Hasköy)-1801 13314 12876 26190
Muş(Korkut)-1964 12639 12191 24830
Muş(Malazgirt)-1510 26113 24813 50926
Muş(Merkez)-1534 99680 95643 195323
Muş(Varto)-1711 15629 15268 30897
Nevşehir(Acıgöl)-1749 9893 9469 19362
Nevşehir(Avanos)-1155 16295 16447 32742
Nevşehir(Derinkuyu)-1274 10501 10275 20776
Nevşehir(Gülşehir)-1367 10475 10993 21468
Nevşehir(Hacıbektaş)-1374 5546 5756 11302
Nevşehir(Kozaklı)-1485 6632 6747 13379
Nevşehir(Merkez)-1543 73210 74950 148160
Nevşehir(Ürgüp)-1707 17495 18326 35821
Niğde(Altunhisar)-1876 6552 6409 12961
Niğde(Bor)-1201 30158 30304 60462
Niğde(Çamardı)-1225 6285 6430 12715
Niğde(Çiftlik)-1904 14242 13132 27374
Niğde(Merkez)-1544 114661 114460 229121
Niğde(Ulukışla)-1700 10279 9949 20228
Ordu(Akkuş)-1119 11564 10628 22192
Ordu(Altınordu)-2103 106296 111344 217640
Ordu(Aybastı)-1158 11003 11024 22027
Ordu(Çamaş)-1891 4623 4435 9058
Ordu(Çatalpınar)-1897 6930 6879 13809
Ordu(Çaybaşı)-1900 6451 6236 12687
Ordu(Fatsa)-1328 59186 59908 119094
Ordu(Gölköy)-1358 14363 13969 28332
Ordu(Gülyalı)-1795 4135 4134 8269
Ordu(Gürgentepe)-1797 7184 6916 14100
Ordu(İkizce)-1947 7524 7046 14570
Ordu(Kabadüz)-1950 3892 3455 7347
Ordu(Kabataş)-1951 5313 5304 10617
Ordu(Korgan)-1482 14570 14039 28609
Ordu(Kumru)-1493 15053 14892 29945
Ordu(Mesudiye)-1525 8735 8074 16809
Ordu(Perşembe)-1573 16380 15162 31542
Ordu(Ulubey)-1696 9997 9453 19450
Ordu(Ünye)-1706 63734 64367 128101
Osmaniye(Bahçe)-1165 11160 10995 22155
Osmaniye(Düziçi)-1743 42273 41860 84133
Osmaniye(Hasanbeyli)-2027 2464 2318 4782
Osmaniye(Kadirli)-1423 62658 62425 125083
Osmaniye(Merkez)-1560 134674 133973 268647
Osmaniye(Sumbas)-2028 7090 6750 13840
Osmaniye(Toprakkale)-2029 11923 8196 20119
Rize(Ardeşen)-1146 20500 20606 41106
Rize(Çamlıhemşin)-1228 3630 3517 7147
Rize(Çayeli)-1241 22230 22121 44351
Rize(Derepazarı)-1908 3968 3685 7653
Rize(Fındıklı)-1332 8314 8364 16678
Rize(Güneysu)-1796 7837 7759 15596
Rize(Hemşin)-1943 1220 1258 2478
Rize(İkizdere)-1405 3962 3173 7135
Rize(İyidere)-1949 4333 4221 8554
Rize(Kalkandere)-1428 7995 5713 13708
Rize(Merkez)-1586 72025 75386 147411
Rize(Pazar)-1569 15557 15838 31395
Sakarya(Adapazarı)-2068 137644 138741 276385
Sakarya(Akyazı)-1123 45183 45179 90362
Sakarya(Arifiye)-2069 23897 21478 45375
Sakarya(Erenler)-2070 44664 44464 89128
Sakarya(Ferizli)-1925 14662 12685 27347
Sakarya(Geyve)-1351 25170 24788 49958
Sakarya(Hendek)-1391 42237 43333 85570
Sakarya(Karapürçek)-1955 6635 6347 12982
Sakarya(Karasu)-1442 32353 32437 64790
Sakarya(Kaynarca)-1453 12410 11728 24138
Sakarya(Kocaali)-1818 11619 11319 22938
Sakarya(Pamukova)-1833 14990 14750 29740
Sakarya(Sapanca)-1595 21083 21333 42416
Sakarya(Serdivan)-2071 72779 74721 147500
Sakarya(Söğütlü)-1986 7150 6938 14088
Sakarya(Taraklı)-1847 3524 3409 6933
Samsun(19 Mayıs)-1830 13025 12868 25893
Samsun(Alaçam)-1125 12652 12778 25430
Samsun(Asarcık)-1763 8396 8382 16778
Samsun(Atakum)-2072 104961 110672 215633
Samsun(Ayvacık)-1879 10642 9801 20443
Samsun(Bafra)-1164 71207 71554 142761
Samsun(Canik)-2073 49681 49468 99149
Samsun(Çarşamba)-1234 68820 69724 138544
Samsun(Havza)-1386 19506 20150 39656
Samsun(İlkadım)-2074 167658 170956 338614
Samsun(Kavak)-1452 10545 10529 21074
Samsun(Ladik)-1501 8109 8259 16368
Samsun(Salıpazarı)-1838 10282 9708 19990
Samsun(Tekkeköy)-1849 26639 26296 52935
Samsun(Terme)-1676 35571 35921 71492
Samsun(Vezirköprü)-1712 47085 48012 95097
Samsun(Yakakent)-1993 4276 4409 8685
Şanlıurfa(Akçakale)-1115 59142 56473 115615
Şanlıurfa(Birecik)-1194 47658 47470 95128
Şanlıurfa(Bozova)-1209 27849 27574 55423
Şanlıurfa(Ceylanpınar)-1220 45054 43966 89020
Şanlıurfa(Eyyübiye)-2091 191592 188260 379852
Şanlıurfa(Halfeti)-1378 20017 20862 40879
Şanlıurfa(Haliliye)-2092 192054 189823 381877
Şanlıurfa(Harran)-1800 44954 44844 89798
Şanlıurfa(Hilvan)-1393 21665 21059 42724
Şanlıurfa(Karaköprü)-2093 112467 107329 219796
Şanlıurfa(Siverek)-1630 131983 128987 260970
Şanlıurfa(Suruç)-1643 51864 50401 102265
Şanlıurfa(Viranşehir)-1713 99665 100602 200267
Siirt(Baykan)-1179 12896 12379 25275
Siirt(Eruh)-1317 10116 8815 18931
Siirt(Kurtalan)-1495 30628 29552 60180
Siirt(Merkez)-1620 86138 82521 168659
Siirt(Pervari)-1575 15794 15064 30858
Siirt(Şirvan)-1662 11341 10776 22117
Siirt(Tillo)-1878 2298 1962 4260
Sinop(Ayancık)-1156 11788 11898 23686
Sinop(Boyabat)-1204 22020 22415 44435
Sinop(Dikmen)-1910 2582 2434 5016
Sinop(Durağan)-1290 10135 9680 19815
Sinop(Erfelek)-1314 5986 5940 11926
Sinop(Gerze)-1349 12574 12753 25327
Sinop(Merkez)-1627 32734 33111 65845
Sinop(Saraydüzü)-1981 3210 3124 6334
Sinop(Türkeli)-1693 7898 7961 15859
Şırnak(Beytüşşebap)-1189 8912 7418 16330
Şırnak(Cizre)-1223 75733 72964 148697
Şırnak(Güçlükonak)-1931 6764 5531 12295
Şırnak(İdil)-1403 38794 38101 76895
Şırnak(Merkez)-1661 51391 42598 93989
Şırnak(Silopi)-1623 70866 65883 136749
Şırnak(Uludere)-1698 25268 19392 44660
Sivas(Akıncılar)-1870 2756 2570 5326
Sivas(Altınyayla)-1875 4560 4444 9004
Sivas(Divriği)-1282 8352 7893 16245
Sivas(Doğanşar)-1913 1421 1421 2842
Sivas(Gemerek)-1342 11462 11383 22845
Sivas(Gölova)-1927 1886 1778 3664
Sivas(Gürün)-1373 9495 9276 18771
Sivas(Hafik)-1376 4866 4953 9819
Sivas(İmranlı)-1407 4009 3659 7668
Sivas(Kangal)-1431 10957 10315 21272
Sivas(Koyulhisar)-1484 6397 6539 12936
Sivas(Merkez)-1628 189594 191731 381325
Sivas(Şarkışla)-1650 19014 19394 38408
Sivas(Suşehri)-1646 12448 12711 25159
Sivas(Ulaş)-1991 4594 4276 8870
Sivas(Yıldızeli)-1731 16599 16198 32797
Sivas(Zara)-1738 11214 10791 22005
Tekirdağ(Çerkezköy)-1250 90205 84324 174529
Tekirdağ(Çorlu)-1258 138555 132389 270944
Tekirdağ(Ergene)-2094 33169 30652 63821
Tekirdağ(Hayrabolu)-1388 16729 15539 32268
Tekirdağ(Kapaklı)-2095 62376 58113 120489
Tekirdağ(Malkara)-1511 27011 25442 52453
Tekirdağ(Marmaraereğlisi)-1825 13606 12401 26007
Tekirdağ(Muratlı)-1538 14815 14213 29028
Tekirdağ(Saray)-1596 25395 24210 49605
Tekirdağ(Şarköy)-1652 16265 16002 32267
Tekirdağ(Süleymanpaşa)-2096 104520 99481 204001
Tokat(Almus)-1129 13984 13674 27658
Tokat(Artova)-1151 4181 4193 8374
Tokat(Başçiftlik)-1883 4238 4085 8323
Tokat(Erbaa)-1308 47384 48227 95611
Tokat(Merkez)-1679 99870 99935 199805
Tokat(Niksar)-1545 32434 32874 65308
Tokat(Pazar)-1834 6665 6665 13330
Tokat(Reşadiye)-1584 22205 21665 43870
Tokat(Sulusaray)-1987 3835 3763 7598
Tokat(Turhal)-1690 38852 40752 79604
Tokat(Yeşilyurt)-1858 4397 4572 8969
Tokat(Zile)-1740 26893 27404 54297
Trabzon(Akçaabat)-1113 62382 63466 125848
Trabzon(Araklı)-1141 24426 24234 48660
Trabzon(Arsin)-1150 16187 15876 32063
Trabzon(Beşikdüzü)-1775 11719 11609 23328
Trabzon(Çarşıbaşı)-1896 7953 7609 15562
Trabzon(Çaykara)-1244 7246 7133 14379
Trabzon(Dernekpazarı)-1909 1973 2013 3986
Trabzon(Düzköy)-1917 6828 7081 13909
Trabzon(Hayrat)-1942 4298 4192 8490
Trabzon(Köprübaşı)-1966 2487 2364 4851
Trabzon(Maçka)-1507 12660 12703 25363
Trabzon(Of)-1548 21488 21594 43082
Trabzon(Ortahisar)-2097 161085 167372 328457
Trabzon(Şalpazarı)-1842 5439 5576 11015
Trabzon(Sürmene)-1647 13547 13277 26824
Trabzon(Tonya)-1681 6783 7333 14116
Trabzon(Vakfıkebir)-1709 13503 14022 27525
Trabzon(Yomra)-1732 20719 20797 41516
Tunceli(Çemişgezek)-1247 4057 3820 7877
Tunceli(Hozat)-1397 3804 2451 6255
Tunceli(Mazgirt)-1518 4231 3547 7778
Tunceli(Merkez)-1688 20574 17853 38427
Tunceli(Nazımiye)-1541 1862 1327 3189
Tunceli(Ovacık)-1562 3804 2892 6696
Tunceli(Pertek)-1574 5767 5296 11063
Tunceli(Pülümür)-1581 1983 1392 3375
Uşak(Banaz)-1170 17737 18041 35778
Uşak(Eşme)-1323 17333 17555 34888
Uşak(Karahallı)-1436 5100 5039 10139
Uşak(Merkez)-1704 127855 128814 256669
Uşak(Sivaslı)-1629 10266 10121 20387
Uşak(Ulubey)-1697 6238 6410 12648
Van(Bahçesaray)-1770 7497 7204 14701
Van(Başkale)-1175 24769 24069 48838
Van(Çaldıran)-1786 31982 30548 62530
Van(Çatak)-1236 10860 9732 20592
Van(Edremit)-1918 63837 63668 127505
Van(Erciş)-1309 90367 84741 175108
Van(Gevaş)-1350 14267 13968 28235
Van(Gürpınar)-1372 17721 16672 34393
Van(İpekyolu)-2098 163026 162981 326007
Van(Muradiye)-1533 25733 24473 50206
Van(Özalp)-1565 33266 32030 65296
Van(Saray)-1980 10528 9970 20498
Van(Tuşba)-2099 84191 78657 162848
Yalova(Altınova)-2019 15456 13781 29237
Yalova(Armutlu)-2020 4898 4645 9543
Yalova(Çiftlikköy)-2022 21004 20878 41882
Yalova(Çınarcık)-2021 16962 17381 34343
Yalova(Merkez)-1716 73866 75202 149068
Yalova(Termal)-2026 3723 3180 6903
Yozgat(Akdağmadeni)-1117 21448 21173 42621
Yozgat(Aydıncık)-1877 5054 5025 10079
Yozgat(Boğazlıyan)-1198 17565 16704 34269
Yozgat(Çandır)-1895 2160 2290 4450
Yozgat(Çayıralan)-1242 6254 6309 12563
Yozgat(Çekerek)-1245 9633 9834 19467
Yozgat(Kadışehri)-1952 5636 5641 11277
Yozgat(Merkez)-1733 52548 53732 106280
Yozgat(Saraykent)-1982 6278 6208 12486
Yozgat(Sarıkaya)-1602 16285 16204 32489
Yozgat(Şefaatli)-1655 7370 7454 14824
Yozgat(Sorgun)-1635 39930 39603 79533
Yozgat(Yenifakılı)-1998 2641 2745 5386
Yozgat(Yerköy)-1726 17325 18151 35476
Zonguldak(Alaplı)-1758 21954 21897 43851
Zonguldak(Çaycuma)-1240 44576 45980 90556
Zonguldak(Devrek)-1276 28872 28711 57583
Zonguldak(Ereğli)-1313 87465 88157 175622
Zonguldak(Gökçebey)-1926 10486 10622 21108
Zonguldak(Kilimli)-2100 17440 17389 34829
Zonguldak(Kozlu)-2101 23710 24797 48507
Zonguldak(Merkez)-1741 61329 62668 123997
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'deprem polikliniği' açıldı
04 Şubat 2020 12:47		 İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim
04 Şubat 2020 12:42
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
04 Şubat 2020 10:40		 Elazığ Jandarma enkazda bulduğu ziynet eşyalarını sahibine ulaştırdı
04 Şubat 2020 10:07
Jandarma ve Sahil Güvenlik öğrenci alımı için başvurular başladı
04 Şubat 2020 10:07		 Türkiye'de nüfusu en az olan 5 il
04 Şubat 2020 10:05
Beş ilçede eğitime kar engeli
04 Şubat 2020 09:05		 Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
04 Şubat 2020 09:02
GİB ve VDK Başkanlığı'na atama yapıldı
04 Şubat 2020 03:24		 Kızılay son 5 yılda yapılan 'şartlı bağış' miktarını açıkladı
03 Şubat 2020 23:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı12:54 - 15 bin 584 sözleşmeli öğretmen kadroya geçti12:47 - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'deprem polikliniği' açıldı12:43 - Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina12:42 - İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarında denetim12:40 - Kartal'da kaza yapan halk otobüsü sürücüsü gözaltında12:30 - Oyuncu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis12:26 - Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü12:20 - Felçli sanığın savunması evinde alındı
12:15 - AK Parti'den kadınlara 'online başvuru' çağrısı12:15 - ABD'de FETÖ okulu açma girişimi engellenebilir12:09 - Köpeğini otomobile zincirle bağlayarak sürükledi12:04 - 'Türkiye kendisine yönelik saldırıları tolere etmeyecek'12:03 - Gün ortası döviz fiyatları11:57 - Kanal İstanbul'da ilk kazma bu yıl11:52 - HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu11:49 - 'Kızılayı, naylon bağışlarla lekeleyemezsiniz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu
Yaşlılar mesai saatlerinde toplu taşımaya ücret ödeyecek
Tek tek Türkiye'nin 974 ilçesinin nüfusu
GİB ve VDK Başkanlığı'na atama yapıldı
Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı
Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
Perinçek gülerek 'şehit vermeden olmaz' dedi tepki çekti
GATA'da 3'ü profesör, 8'i doçent 32 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
Türkiye'de nüfusu en az olan 5 il
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Alan var alamayan var 4
edaa,yılmazların en sevilen gelini olur musun 1
04.02.2020 cska moskova vs anadolu efes maçı 4
bir dediğini iki etmemek 2
Ruminasyon 2
wuhan kentindeki türklerin tahliyesi 2
İş teklifi 4
camekan 2
İtici davranış 3
padişah olamazsın demedim adam olamazsın dedim 1
SON İLANLAR
Tokat Niksar Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 4 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur Geçici 10 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 16 İşçi Alacak
İstanbul Ağaç ve Pasaj Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam