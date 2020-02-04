Yarış atına şiddet anı canlı yayına yansıdı: TJK'dan kınama geldi
|04 Şubat 2020 13:38
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Olay geçtiğimiz Pazar günü Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. 9 Eylül koşusunda Can Dadaş isimli at yarış öncesi koşmak istemeyince sahibi olduğu iddia edilen Mahmut B. isimli şahıs tarafından koşmaya zorlandı. Yarışın canlı olarak yayınlandığı kanalda verilen görüntülerde Mahmut B.'nin Can Dadaş adlı atın gözlerini kapatarak hayvanı çekiştirdiği ve elindeki kırbaçla vurduğu anlar canlı yayına yakalandı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
TJK görüntüleri kınadı
Öte yandan olayla ilgili web sitesinden bir açıklama yayınlayan Türkiye Jokey
Kulübü (TJK), ata uygulanan şiddet hakkında tepki göstererek durumun takipçisi
olacaklarını belirtti. Açıklamada şu sözlere yer verildi:
"02.02.2020 tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen 9 Eylül Koşusu öncesinde eyerleme mahallinde Can Dadaş isimli safkana ilgilisi tarafından yapılan kabul edilemez derecedeki sert muamele, Kulübümüz ve atçılık camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Kulübümüz; Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan ve yarışların kurallarına göre yönetilmesini sağlayan Yarış Komiserleri ile temas halinde olup, Can Dadaş'ın ilgilisine Yarış Yönetmeliğine uygun şekilde gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında konunun takipçisidir. Atın ilgilisine verilecek olan cezaya karar verildiğinde, kamuoyunu aydınlatmaya yönelik açıklama Kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır. Ayrıca, ilgili Yönetmelik çerçevesinde Bakanlığımız Yarış Komiserler Kurulunca verilecek cezaya ek olarak, Kulübümüz tarafından söz konusu şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunmak için gerekli sürecin başlatıldığını da kamuoyunun bilgisine önemle sunarız. Şiddete karşı ayağa kalk" sloganı ile her türlü şiddete karşı seferberlik ilan etmiş bir kurum olarak, benzer üzücü olayların tekrar yaşanmaması için şiddetin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ayrıca belirtiriz."
"Şikayetimizi bildirdik"
Konuyla ilgili İHA'ya açıklama yapan Şirinyer Hipodrom Müdürü Cenk İşkara'da durumu takip edeceklerini bildirdi. İşkara, "Görüntülerde at sahibinin ata vurduğu kırbacın teşvik amaçlı değil, şiddet amaçlı vurduğu ortadadır. Biz kamera kayıtlarını ve olay hakkındaki şikayetimizi Komiserler Kurulu'na bildirdik. Olay hakkında da Türkiye Jokey Kulübü nezdinde savcılığa suç duyurumuzu iletip, at sahibinin en ağır cezayı alması için çalışmalarımızı başlattık. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında at sahibinin cezalandırılması için ve bu tarz görüntülerin bir daha oluşmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
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