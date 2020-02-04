Salgını ilk bilen Çinli doktor da Corona virüse yakalandı
|04 Şubat 2020 13:49
|Yazdır
Çinli doktorla ilgili haberi ilk kez New York Times gazetesi duyurmuştu. 34 yaşındaki Li Wenliang adlı Çinli doktor 30 Aralık'ta Çin'de kullanılan Wechat adlı mesajlaşma uygulamasından meslektaşlarına Wuhan'da bir deniz ürünleri marketinde çalışan 7 kişinin SARS benzeri bir virüse yakalandığını ve karantina altına alındıklarını duyurmuştu.
Roktor Li'nin mesajının ekran görüntüleri kısa sürede viral olup yüzbinlerce kişi tarafından görülünce Pekin hükümeti devreye girdi.
Kentin sağlık yetkilileri doktoru kınadı, 3 gün sonra ise Çin polisi doktora yasadışı hareket ettiğine dair bir ifade metni imzalattı.
Amerikan CNN televizyonuna konuşan doktor Li Wenliang'ın şimdi kendisi de Corona virus hastası. Pekin hükümeti virüsle ilgili bilgileri kamuoyundan gizlemekle suçlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|DSÖ'den coronavirüsü ve maske açıklaması
04 Şubat 2020 14:39
|Burak Öğretmen Çin'de yaşanan koronavirüs salgınını anlattı
04 Şubat 2020 13:30
|Schengen vizesine 20 avro zam geldi
03 Şubat 2020 20:46
|Yazar Stephen King, Facebook hesabını kapattı
03 Şubat 2020 19:15
|FETÖ şüphelisi Harun Çelik Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunmamış
03 Şubat 2020 18:03
|Çin, 'korona' hastanesini 10 günde inşa etti
03 Şubat 2020 16:52
|ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor
03 Şubat 2020 15:04
|Einstein bir kez daha haklı çıktı
03 Şubat 2020 14:46
|Kremlin'den 'Türk askerine saldırı' açıklaması
03 Şubat 2020 14:21
|Koronavirüsle ilgili sevindiren haber!
02 Şubat 2020 20:27