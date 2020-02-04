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Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Değerli arkadaşlarım bölgedeyken ciddi eleştiriler de aldım. Deprem vergileri toplandı, bu vergiler niye harcandı. Vatandaş bunu niye soruyor dedi. Soran kişİler en ağır eleştirileri aldı. AFAD'a teşekkür etmek istedim." dedi
 04 Şubat 2020 14:16
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Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.

Kıçıdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Sivrice belediyesine gittim. Hani dert dinliyorsunuz ama, ölümden dönmüş enkazdan çıkmış kişinin bana anlattığı dert ne biliyor musunu? Evladım işsiz. Üniversiteyi bitirdi. Nasıl iş bulacak. Siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak nedir bu tablo diye sormaz mısınız? Nedir bu tablo diye. Onsan sonra taziyeleri kabul etmeye gittik. İki aylık çocuğunu, eşini kayınpederini kaybeden biriyle görüştük. Bana kayınpederinin evi sıcak olduğu için çocukları orya gönderdik dedik.

Hani bir afet sonrasıdır, makul karşılayabilrsiniz. Bir şekilde bunları karşılamak isterseniz. 82 milyon acaba biz bu sorunu aşarız? Ne yaparız diye düşünüyor. Daha sonra bölgede otorup muhtarlarla konuştum. Daha sonra Malatya'ya gidiyor. Yaşanan bir tablo var, yaşanan bir dram var.

Değerli arkadaşlarım bölgedeyken ciddi eleştiriler de aldım. Deprem vergileri toplandı, bu vergiler niye harcandı. Vatandaş bunu niye soruyor dedi. Soran kişİler en ağır eleştirileri aldı. AFAD'a teşekkür etmek istedim. İnsanlara yeteri kadar imkan sağlandı mı sağlanmadı, orsı ayrı bir konu.

Depremle mücadelenin iki aşaması vardır. Birincisi önlem almaktır. Depremi yönetmenin gerekçesi de budur. Çok daha şiddetli bir deprem olur. Sizin binanızda yıkılabilir. Önlem almadığınız için evler yıkılıyor. Japonya'da bizden daha şiddetli deprem oluyor. Ama binalar yıkılmıyor.

Binaları çöken ve hayatını kaybedenlerin yüzde 99'u fakir. Bu da başka bir hakiket olarka çıkıyor karşımıza Biz diyoruz ki, "Bu vergileri topladın. Neden önlem almadın?". Bu soruyu sana vatandaş soruyor. Ben sormuyorum i. Diyor ki biz Van'da şunu yaptık. Bilmez miyim? 654 kişi öldü Van'da. Yaptığın şeyi 654 vatandaş öldükten sonra yaptın.

Kalkıp bana cevap veriyorsun 20 katrilyon harcama yaptık. Ama hepsini geri aldın. Vanlılar bunu biliyor.

Malatya Afet bölgesi ilan edilsin dedik. Elazığ'daki arkadaşımız bununla ilgili parlamentoda teklif yapacak. Tepki önce AK Parti değil MHP'den geldi. Siyasette samimiyet farklı bir şeydir arkadaşlar. Hiç kimsenin burnu kanamasın, hiç kimse üzülmesin isteriz. Yaşadığımız olay sıradan bir olay değil. Az önce AFAD'a teşekkür ettim. Bir önemli kurumuz daha var Kızılay. Kızılay ne zaman bir afet olsa her zaman oradaydı. Öğrenciyken Kızılay kumbaramız vardı. 152 yıllık köklü bir kurumdan bahsediyoruz. Bakın bugün ne durumda? Deprem bölgesinde hiç Kızılay çadırı görmedim. Kızılay zor günümüzde yanımızda olurdu. Sadece Kızılay değil, Yeşilay ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile birlikte sosyal devleti oluşturur.

Bugüne kadar Kızılay her zman siyasetten uzak kalmıştı. Şu anda sıcak siyasetin göbeğinde yer alıyor. Nasıl üzülmezsiniz 152 yıllık bir kurumun bu hale gelmesine? Yüzlerce binlerce taşınmazı var Kızılay'ın. Gidiyor Kızılay İstanbul'un güzel bir yerinde dolar bazında tarihi bina kiralıyor. Beyefendiler güzel bir bina da yaşamaya alışkın.
Memurlar.Net
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