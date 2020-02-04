Erdoğan'ın coronavirüs tedbiri... Her sabah bir kaşık 'dut pekmezi'
|04 Şubat 2020 16:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Coronavirüs ile ilgili soruya da cevap verdi. Her sabah bir kaşık dut pekmezi içtiğini söyledi.
Coronavirüs ile ilgili tedbirler neler olacak? Bundan sonra bu tür salgın hastalıklara karşı Türkiye'nin tedbirleri neler olacak? Sizin virüse/virüslere karşı özel bir önleminiz var mı?
Biz ilk işimiz olarak dedik ki bu kadar insan Çin'de sıkıntıyı yaşıyor, orada bizim vatandaşlarımız da var, onları bir defa kurtaralım. Şimdi arkadaşlarıma dedim ki "Biz 20 yıl önce böyle bir uçağı Çin'e gönderebilir miydik? Veya böyle bir uçağımız var mıydı?" Şimdi ise hamdolsun bu uçağı tamamen hastane haline dönüştürdük, içine yataklar yerleştirdik. Oksijen, serum vesaire her şeyi sağlık ekipleri uçağa yüklediler ve doktorlar, hemşireler Çin'e gittiler. Şu anda da Ankara'da bunlara komple bir hastaneyi tahsis ettik. Bu hastanede her biri bir odada yalnız yatıyor. Bunların yanında da 7 Azeri, 3 Gürcü, bir de Arnavut getirdik. Şimdi tabi dünyada ses getirdi; "Türkiye böyle bir durumda bakın ne yaptı" diyorlar. Ama bizde de malum çevreler yine aynı durumdalar maalesef.
Ama benim bir tavsiyem var. Tabi bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin.
Aman ateşe falan dikkat edin. Tabi bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize
güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz,
öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ
olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi
alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan.
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