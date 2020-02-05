CHP'den olay yaratacak CNN Türk kararı

CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı. Odatv'nin edindiği bilgiye göre; artık CNN TÜRK'e hiçbir CHP'linin çıkmayacağı kararlaştırıldı. Partinin MYK toplantısında alınan karar uyarınca; CHP seçmenine de CNN TÜRK'ü izlememe çağrısı yapılacağı öğrenildi.

Bu hamle sonrasında CNN TÜRK'e çıkan CHP'liler hakkında da disiplin süreci işletileceği belirtildi. Bununla birlikte; CNN TÜRK'ün CNN International'a şikayet edileceği de öğrenildi.

Olay yaratacak kararın yarın (Çarşamba) kamuoyuna eğer son dakika bir gelişme olmazsa açıklanması bekleniyor.

Alınan bu kararda; CNN TÜRK'ün A Haber gibi "CHP düşmanı" bir yayıncılığa evrilmesi tezinin etkili olduğu öğrenildi.

TUNCAY ÖZKAN: CNN TÜRK'ÜN A HABER'DEN FARKI KALMADI

Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CNN Türk'ü A Haber'e benzetmişti.

Özkan mesajında, "A Haberden bir farkı kalmayan CNNTURK'de, yayınlanmakta olan programda, CHP'nin duygu ve düşüncelerini ifade etmek ile yetkilendirilmiş kimse yoktur. Konuklar şahsi görüş ve düşüncelerini aktarmaktadır. Halkımıza saygılarımızla duyururuz. @cnnturk" demişti.

Öte yandan bu gelişme üzerine CNN TÜRK Genel Müdürü Murat Yancı'nın CHP yöneticilerini arayarak acil randevu talep ettiği ileri sürüldü.