CHP'den olay yaratacak CNN Türk kararı
|05 Şubat 2020 08:58
|Yazdır
CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı. Odatv'nin edindiği bilgiye göre; artık CNN TÜRK'e hiçbir CHP'linin çıkmayacağı kararlaştırıldı. Partinin MYK toplantısında alınan karar uyarınca; CHP seçmenine de CNN TÜRK'ü izlememe çağrısı yapılacağı öğrenildi.
Bu hamle sonrasında CNN TÜRK'e çıkan CHP'liler hakkında da disiplin süreci işletileceği belirtildi. Bununla birlikte; CNN TÜRK'ün CNN International'a şikayet edileceği de öğrenildi.
Olay yaratacak kararın yarın (Çarşamba) kamuoyuna eğer son dakika bir gelişme olmazsa açıklanması bekleniyor.
Alınan bu kararda; CNN TÜRK'ün A Haber gibi "CHP düşmanı" bir yayıncılığa evrilmesi tezinin etkili olduğu öğrenildi.
TUNCAY ÖZKAN: CNN TÜRK'ÜN A HABER'DEN FARKI KALMADI
Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CNN Türk'ü A Haber'e benzetmişti.
Özkan mesajında, "A Haberden bir farkı kalmayan CNNTURK'de, yayınlanmakta olan programda, CHP'nin duygu ve düşüncelerini ifade etmek ile yetkilendirilmiş kimse yoktur. Konuklar şahsi görüş ve düşüncelerini aktarmaktadır. Halkımıza saygılarımızla duyururuz. @cnnturk" demişti.
Öte yandan bu gelişme üzerine CNN TÜRK Genel Müdürü Murat Yancı'nın CHP yöneticilerini arayarak acil randevu talep ettiği ileri sürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Murat Kurum: Topyekün seferberlik şart!
05 Şubat 2020 09:16
|800 metre mesafede eller tetikte
05 Şubat 2020 08:36
|Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı için süreç başladı
05 Şubat 2020 07:36
|Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
05 Şubat 2020 07:21
|Erdoğan: Rejim için sonuçları olacak
05 Şubat 2020 06:41
|Mehmetçik ile rejim arasındaki mesafe1 kilometre
05 Şubat 2020 06:10
|Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması
05 Şubat 2020 03:48
|Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği
05 Şubat 2020 03:07
|5 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
05 Şubat 2020 00:02
|Erdoğan: Ona cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım
04 Şubat 2020 22:46