Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti
|05 Şubat 2020 11:29
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Büro hizmet kolunda 73 bin 685 üye sayısıyla yetkili olan Büro Memur-Sen'de, yaklaşık bir yıl önce başkan Vecdi Yanbaz'ın, yönetim kurulundaki görevine tartışmalı bir şekilde son verilmiş, yerine Metin Yılancı getirilmişti.
Büro Memur Sen, bu tartışmalı uygulamadan 1 yıl sonra bir kez daha yönetim yapısını değiştirdi.
Yönetim Kurulu, kısa bir süre önce görev dağılımını değiştirerek, bu kez Genel Başkan Metin Yılancı'yı görevde aldı ve Eğitim Sosyal İşler Sekreterligi görevine getirdi. Genel Başkanlığa ise Feyim Bingöl getirildi.
Büro Memur Sen Denetleme kurulunun ülkemizdeki sendikal haraketlerde pek şahit olunmayan bir şekilde karar alması ve bu kararını ısrarla savunması sendikacılığın geleceği açısından ve daha demokratik bir zemin oluşması bağlamında çok önemlidir. Bu karar sayesinde, tüm sendikalar yönetim ve harcama şekillerini daha şeffaf ve hukuk çerçevesinde gerçekleştirmek zorunda kalacaklardır.
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