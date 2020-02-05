1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti

73 bin 685 üyeli Büro Memur Sen'in yeni Genel Başkanı Feyim BİNGÖL oldu
 05 Şubat 2020 11:29
Yazdır
Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti

Büro hizmet kolunda 73 bin 685 üye sayısıyla yetkili olan Büro Memur-Sen'de, yaklaşık bir yıl önce başkan Vecdi Yanbaz'ın, yönetim kurulundaki görevine tartışmalı bir şekilde son verilmiş, yerine Metin Yılancı getirilmişti.

Büro Memur Sen, bu tartışmalı uygulamadan 1 yıl sonra bir kez daha yönetim yapısını değiştirdi.

Yönetim Kurulu, kısa bir süre önce görev dağılımını değiştirerek, bu kez Genel Başkan Metin Yılancı'yı görevde aldı ve Eğitim Sosyal İşler Sekreterligi görevine getirdi. Genel Başkanlığa ise Feyim Bingöl getirildi.

Büro Memur Sen Denetleme kurulunun ülkemizdeki sendikal haraketlerde pek şahit olunmayan bir şekilde karar alması ve bu kararını ısrarla savunması sendikacılığın geleceği açısından ve daha demokratik bir zemin oluşması bağlamında çok önemlidir. Bu karar sayesinde, tüm sendikalar yönetim ve harcama şekillerini daha şeffaf ve hukuk çerçevesinde gerçekleştirmek zorunda kalacaklardır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tahliye edilenin sabıkası silinmeli
05 Şubat 2020 07:26		 Türk Eğitim-Sen'den öğretmen maaşı açıklaması
04 Şubat 2020 19:34
İnternetteki 'virüsten koruma ürünü' satışlarıyla ilgili uyarı
03 Şubat 2020 13:52		 AFAD açıkladı: Yardım rekor rakama ulaştı
02 Şubat 2020 22:33
130 bin çalışanı ilgilendiren iş sözleşmesinde mutlu son
02 Şubat 2020 17:20		 Türkiye Kamikaze İHA bölükleri kuruyor
01 Şubat 2020 21:33
Hak-İş Başkanı'ndan sendikasız işçilere üyelik daveti
01 Şubat 2020 16:24		 Türk Kızılay Beypazarı temsilcisi görevinden alındı
31 Ocak 2020 17:40
Son 6 gün içerisinde bin 579 artçı deprem oldu
31 Ocak 2020 14:10		 Memur-Sen, 500 bin TL'lik bağış yaptı
31 Ocak 2020 11:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor11:56 - Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum11:50 - Motosikletli kuryenin günlük ücreti 300 TL11:49 - FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı11:47 - Kriz dönemlerinde kullanılacak iletişim yöntemleri rehberi hazırlandı11:45 - Hatıra ormanına fidan dikerek ceza almaktan kurtuldular11:41 - Erdoğan: Rejim, Şubat'ta çekilmezse, gereğini yapacağız11:38 - Bakan Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması11:35 - Uyuşturucu tedavisine başvuranların yaş ortalaması 2611:34 - Meteoroloji uyardı... Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek
11:32 - Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu11:29 - Koronavirüs salgını Çin'den gelen kargoları da etkiledi11:29 - Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti11:26 - 3 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı11:22 - Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı11:21 - İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla11:19 - Sayıştay raporlarında 'sansürleme yapılıyor' iddialarına yanıt11:15 - 'Başkonsolosluk araçlarıyla uyuşturucu ticareti' iddiasına dava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
TBMM'de 6.3 milyonluk yolsuzluğa soruşturma
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül
YÖK, lisans bölümlerinde isim çalışmasını sonuçlandırıyor!
İthal çekirdekte koronavirüs spekülasyonu
ABD'de bir ilk, Türk emniyet müdürü atandı
Fenerbahçe'den coğrafya dersi: Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
kanal istanbul projesinin imar planının onaylanması 1
edaa,yılmazların en sevilen gelini olur musun 3
özledim seni 3
İtici davranış 1
uykusuzluk 4
chp'nin cnn türk'ü boykot kararı 1
Metebolik sendrom 1
Karakteri güzel 3
sosyal medyaya konan yemek fotoğraflarının buğulanması 6
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam