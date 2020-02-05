Erdoğan: Rejim, Şubat'ta çekilmezse, gereğini yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Adana mutabakatı bize Suriye sınırında terörle mücadele yapma yetkisi veriyor. Biz onun gereği olarak oradayız. Fırat Kalkanı Operasyonu, DEAŞ ile mücadelede yürütülmüş tek ciddi operasyondur.

PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin ülkemize karşı saldırılarının merkezi olarak kullandıkları Afrin'e yöneldik. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı kırılmış olmasına rağmen güney sınırlarımız boyunca terör koridoru kurma gayretleri hiç durmadı.

İdlib'deki saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Nitekim anında yaptığımız operasyonla 76 kişiyi orada etkisiz hale getirdik. Fazlası var azı yok. Taraflardan biri uymayacaksa bu mutabakatlar neden yapılıyor. Rejim denilen kuklanın kendi ülkesinde herhangi bir karşılığı yokken suni solunumla yaşadığının farkında değil miyiz.

Mutabakatların ihlali anlamına gelecek hiçbir adıma göz yumulmayacak. Putin'le görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye çekilmesini istedim. Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.

Rejim, nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline, sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla karşılık veriyorsa bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır.

TSK'nın hava ve kara unsurları, tüm harekat bölgelerimizde ve İdlib'de serbestçe hareket edecekler ve gerektiğinde operasyon yürütecekler. Tel Rıfat bölgesi derhal teröristlerden temizlenerek Suriye halkının kontrolüne bırakılmalıdır.

Madem terör örgütü saldırıları garantör ülkeler tarafından durdurulamıyor, bizim bu işi bizzat yapmamız kaçınılmaz hale gelecektir.