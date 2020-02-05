Van'da ikinci çığ faciası: 8 ölü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, bölgede çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 kişiye ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi. NTV yayınında konuşan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de arandığını belirtti.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaya katılan ekiplerin üzerine çığ düştüğü bildirildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik henüz net bir bilgi yok.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAKAN SOYLU'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 kişiye ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi.

"ÇIĞ ALTINDA KALAN 25 KİŞİ KURTARILDI"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı. Bazı görevliler kendi çabalarıyla çığ altından çıktı. Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

NTV yayınına telefonla bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas da, "25 kişinin kurtarıldığı bilgisini aldık. Yoğun sis var. Çıkarılanların hayati tehlikesi yok. Bölgede 300 kişilik bir ekip çalışıyordu. 50'den fazla kişi çığ altında. 5 aracın operatörleri de çığ altında. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de aranıyor" şeklinde konuştu.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı.

Meteoroloji'dan yapılan açıklamada Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu bildirilmişti.