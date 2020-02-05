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Erdoğan'ın Başdanışmanı da çığda yaralandı

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.
 05 Şubat 2020 15:03
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Erdoğan'ın Başdanışmanı da çığda yaralandı

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Arama kurtarma yapan ekip de çığ altında

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.

Hastaneye gidip yaralıları ziyaret etmişti

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.
Memurlar.Net
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