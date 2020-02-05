MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
|05 Şubat 2020 16:24
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
İşte o açıklama;
"TCK'da suç tanımına birebir uyan suçun maddi manevi unsurunu taşıyan, Anayasa'nın 26'ncı maddesi ile güvence altına alınan "düşünceyi açıklama yayma hürriyetinin" dışında kalan çeşitli tarihlerdeki söz ve fiillerinin kamu görevlisine karşı görevlerinden dolayı hakaret suçu ve suçluyu övmek kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme, Türk Milletini Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama terör örgütü propagandası yapmak suçlarını oluşturduğu değerlendirilmiş ve Ankara cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
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