Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı
İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.
|05 Şubat 2020 20:19
|Yazdır
İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan uçağın İzmir-İstanbul seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 17.23'te İzmir'den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şehit Uzman Çavuş Yıldız'ı, 15 bin kişi uğurladı
05 Şubat 2020 20:03
|AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçede Erdoğan'a sevgi seli
05 Şubat 2020 19:14
|Çığ altında kalan AFAD İl Müdürü, yaşadıklarını anlattı
05 Şubat 2020 19:11
|Hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi
05 Şubat 2020 19:02
|Enkaz altından başkanlık makamına
05 Şubat 2020 18:51
|Erdoğan'ın Başdanışmanı da çığda yaralandı
05 Şubat 2020 15:03
|Van'daki çığ şehitlerinin 4'ü asker
05 Şubat 2020 14:35
|Vatandaş Kanal İstanbul'a ne diyor?
05 Şubat 2020 12:49
|Diyanet uyardı: Kurasız hac diye bir şey yoktur
05 Şubat 2020 12:45
|Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor
05 Şubat 2020 11:58