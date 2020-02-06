1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da kar yağışı başladı

Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
 06 Şubat 2020 08:12
Yazdır
Ankara'da kar yağışı başladı

Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muharrem'in çığlığını vali duydu
06 Şubat 2020 08:31		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06 Şubat 2020 06:31
Vali Yerlikaya uçak kazasının bilançosunu açıkladı
06 Şubat 2020 04:38		 Bakan Koca, Van'da çığda yaralananları ziyaret ettikten sonra açıklamada bulundu:
06 Şubat 2020 03:15
Uçak enkazından bir kişinin cenazesi daha çıkarıldı
06 Şubat 2020 03:12		 Uçak kazasında yaralanan yolcu o anları anlattı
06 Şubat 2020 02:53
Çin'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 549'a yükseldi
06 Şubat 2020 02:50		 Önlemeye çalıştığı felaket onu buldu
06 Şubat 2020 02:23
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı vefat etti
05 Şubat 2020 23:33		 Kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı
05 Şubat 2020 22:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
Vekillere talimat: Başbuğ'a dava açın
Vali Yerlikaya uçak kazasının bilançosunu açıkladı
2020 YKS'ye 'alyans' ile 'piercing' ayarı
Uçak kazasında yaralanan yolcu o anları anlattı
Kızılay Başkanı: Görevimizi maaş almaksızın yerine getiriyoruz
Kalın'dan AP'ye tepki: Utanç verici bir skandaldır
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.02.2020 cska moskova vs anadolu efes maçı 3
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 2
05.02.2020 uçağın pistten çıkması 1
vıcık vıcık 5
kızılay 1
kına yakmak 2
anadolu efes 4
05.02.2020 zenit vs fenerbahçe maçı 1
tarihde bu gün 5
kendinizi boykot etmek 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
Kastamonu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 48 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 5 İşçi Alacak
Ankara Güdül SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam