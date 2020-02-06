Ankara'da kar yağışı başladı
Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
|06 Şubat 2020 08:12
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