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YKS'de ham puan kuralı devam edecek

BU yıl 2.5 milyondan fazla adayın katılması beklenilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'yla (YKS) ilgili 2020-YKS Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adayların da en çok merak ettiği sorulardan biri de yanıt buldu. Puanların hesaplanması için gerekli olan 0.5 ham puan kuralı bu yıl da devam edecek.
 06 Şubat 2020 09:23
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YKS'de ham puan kuralı devam edecek

BU yıl 2.5 milyondan fazla adayın katılması beklenilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'yla (YKS) ilgili 2020-YKS Kılavuzu dün ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava başvurular bugün başlayacak, 3 Mart'a kadar devam edecek. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adayların da en çok merak ettiği sorulardan biri de yanıt buldu. Puanların hesaplanması için gerekli olan 0.5 ham puan kuralı bu yıl da devam edecek. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının hesaplanması için Türkçe ya da matematik testinden en az 0.5 ham puan almaları gerekecek. YKS bu yıl 20-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) hesaplanabilmesi içinse TYT'den en az 150 puan almaları gerekiyor. TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak. TYT'den 150-180 puan alanlar, iki yıllık önlisans programına başvurabilecek. 180 ve üzeri alanların lisans seçme hakkı olacak.

ÜCRET 70 TL OLACAK

Adaylar her oturum için 70 TL başvuru ücreti ödeyecek. Sınav ücretini ödemek için son gün 4 Mart. Geç başvuru günü ücreti ise her oturum için 105 TL oldu. Ancak 2019- TYT Puanı 200 ve üzeri olanlar ve bu puanını 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden bu puanın 2020 YKS'de özel yetenek sınavında ya merkezi yerleştirmede kullanmak isteyenler yalnızca 20 TL ödeyecek.

Ceyda Karaaslan
Sabah
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