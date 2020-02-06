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Çığ felaketinde can kaybı 39'a yükseldi

Çığ felaketinde cankaybı 39'a yükseldi
 06 Şubat 2020 11:43
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Çığ felaketinde can kaybı 39'a yükseldi

Çığ felaketinde cankaybı 39'a yükseldi
Memurlar.Net
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