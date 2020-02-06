1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pegasus Genel Müdürü'nden kaza açıklaması

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, basın toplantısı düzenledi
 06 Şubat 2020 13:30
Yazdır
Pegasus Genel Müdürü'nden kaza açıklaması

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane'nin açıklamaları şöyle:

"ÜÇ AYRI KRİZ MERKEZİ KURULDU"

Kazanın meydana gelmesinden sonra 18,36'da bizim kendi kaza yönetmeliklerimiz doğrultusunda benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır. Uçakta 177 yolcumuz, 6 mürettebatımız toplam 183 kişi vardı. Maalesef üç vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. Biraz önce gelmeden saat 13,00 itibariyle bu 180 hastaneye sevk edilen misafir ve çalışanlarımızın 56 tanesi evlerine gönderildi.

Dün akşam itibariyle baktığımızda üç ayrı kriz merkezi kurulmuştur. Kriz merkezlerini il valilerimiz yönetmiştir. Gece sayın İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın açıklamasıyla 03,30 itibariyle Sabiha Gökçen'deki kriz masası dağıtılmış, 04,00 itibariyle operasyonlara başlanmıştır. Bu zorlu süreç bizler kadar tabi ki yaralanan misafirlerimiz, çalışanlarımız ve vefat eden yolcularımızın yakınları için zor bir süreçtir. Biz bu süreci en etkin şekilde atlatabilmek için otoritelerle birebir irtibatlı çalıştık.

"BİZİM ŞİRKET OLARAK AÇIKLAMA YETKİMİZ YOKTUR"

O nedenle de sivil havacılık regülasyonları olan ve çok katı şekilde yönetilen sektördür. Kaza gerçekleştiği andan itibaren komite otoriteleri geçer. Ve onların yönetiminde bilgi akışı yapılmaktadır, buna ilk açıklama da dahildir. Bizim şirket olarak açıklama yetkimiz yoktur.

"HEP BİRLİKTE RAPORUN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Biliyorum aklınızda tonlarca, onlarca sorun var bu kaza nasıl neden oldu diye. Hali hazırda ulaştırma bakanlğımıza bağlı, kara araştırma inceleme kurulu yetkilileri çalışmalarını devam ettirmekte. Dün gece 02.00 gibi devreye girdiler, kara kutular alındı, emniyet altına konuldu. Ve onların deşifre çalışmaları başlatıldı. Hep birlikte raporun çıkmasını bekliyoruz.

Biz de Pegasus Havayolları olarak kurulduğumuz günden beri kuralları bire bir şekilde uymakta ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. İşe alım sürecinden bagaj sevkine kadar geçen tüm yolculuğu kapsamaktadır. Ve tüm bu süreç Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müzün yayınladığı kanun, yönetmelik ve regülasyonlar doğrultusunda yapılmaktadır.

Şirketimizin yıllık bazdaki skorları Avrupa Birliği standartlarından yüksektir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devretmek için teşvik edilmektedir. Bu uygulamalarımız sözde değildir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl denetlenmektedir. Uçaklarımız 5.3 yaş ortalamasıyla teknik ortalaması yüksek, genç uçaklardır. Ve bu uçaklarımızın bakımları regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Kaza araştırma sürecinde çıkacak her türlü geliştirme ve iyileştirmeyi yerine getireceğimizi peşinen taahhüt ederiz. Kimsenin bu noktada şüphesinin olmaması gerekmektedir.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Diş fırçasına bantladığı jiletle' sanığa pusu kuran şüpheli yakalandı
06 Şubat 2020 14:36		 Uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma
06 Şubat 2020 14:00
Babasını öldürdü, alışveriş yaparken yakalandı
06 Şubat 2020 13:51		 Uçak kazasında pilotların kan örneği alınacak, cep telefonları incelenecek
06 Şubat 2020 13:06
Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı
06 Şubat 2020 12:52		 Muğla'da trafik kazaları: 2 ölü, 1 yaralı
06 Şubat 2020 12:51
Emine Erdoğan'dan 'dayanışma' mesajı
06 Şubat 2020 12:38		 Düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı
06 Şubat 2020 12:14
İl Sağlık Müdürlüğü, hastaların otobüsle taşındığı iddiasını yalanladı
06 Şubat 2020 12:13		 Adana'da ilkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı
06 Şubat 2020 11:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - 'Van'da muhtemel çığa önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldı'14:36 - 'Diş fırçasına bantladığı jiletle' sanığa pusu kuran şüpheli yakalandı14:30 - Trafiğe çıkanlar dikkat, bu ceza başka ceza14:27 - Deprem bölgesi için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı14:24 - '2020'de daha yüksek bir büyüme bekliyoruz'14:20 - Zabıt katiplerinden sorumlu FETÖ sanığına hapis cezası14:17 - Valilikten 'Gülşen Orhan' ile ilgili iddialara yalanlama14:15 - Arda Turan transferini açıkladı! TFF 1. Lig...14:11 - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 157'nci gününde14:03 - Avukatların adliyelerde 'çay' eylemi sürüyor
14:02 - Öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneği mağduriyeti sürüyor!14:00 - Uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma13:58 - Konya merkezli FETÖ operasyonunda iki şüpheli yakalandı13:58 - Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye13:51 - Babasını öldürdü, alışveriş yaparken yakalandı13:49 - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan hakkındaki iddialara cevap13:41 - Bankada parası olanlar dikkat... Zaman aşımına uğrayacak13:36 - Erdoğan duyurdu, Kırıkkale'nin ekonomisine can katacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor
Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
Yardım için giden Başdanışman çığ altında kaldı, şoförü öldü
Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketten çıkan çarpıcı sonuç
Vekillere talimat: Başbuğ'a dava açın
Polis memuru, aracını çalan genci buldu ve öldürdü
Kızılay Başkanı: Görevimizi maaş almaksızın yerine getiriyoruz
Çığ felaketinde can kaybı 39'a yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye'nin 2019 nüfusu 3
cola turka 3
diyet 2
cizrespor'un ırkçılık iddiası sebebiyle ligden çekilmesi 2
Dini inanç sanrısal ve zararlıdır 2
cnn türk'ün atatürk sansürü 1
İstanbul da 5 cm kar beklenmesi. 4
hayat boşluk kabul etmez 4
karışık mesajlar vermek 2
Ev erkeği 4
SON İLANLAR
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
Kastamonu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 48 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam