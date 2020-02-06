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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan hakkındaki iddialara cevap

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Bahçesaray'da 39 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasıyla ilgili olarak hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi
 06 Şubat 2020 13:49
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan hakkındaki iddialara cevap

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, bölgede "Çığ tehlikesi var" uyarılarına rağmen iş makineleriyle yolu açtırmaya çalışarak ikinci çığa yol açabilecek bir tedbirsizliğe neden olduğu iddialarıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte Gülşen Orhan'ın açıklaması

1- Maalesef acı bir bilançoyla karşı karşıyayız. Onlarca cenazemiz, şehidimiz, onlarca yaralımız var. Halen kar altından çıkmamış canlarımız var. Rabbimden vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa, kar altındaki kardeşlerimize hayat niyaz ediyorum.

2- 4 Şubat, 16:30 civarında Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ felaketi yaşandığında, Van Ankara seferini yapan 16:05 uçağımdaydım. Ankara'ya indiğimde olaydan haberim oldu. Geri dönmek için, sabah ilk uçak olan 07:40 uçağıyla Van'a hareket ettim.

3-Van'a ulaşınca Bölge hastanesinde bulunan hastalarımızı ziyaret ettik. Ziyaretimizin anlık görüntülerini twitter hesabımızdan paylaştık. Ardından felakette vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini, yakınlarıyla birlikte alıp Bahçesaray'a konvoy halinde hareket ettik.

4- Hastaneden ayrılış anımız ve görüntüler Van valimizin son durum açıklamasıyla medyada yayınlanmıştır. Felaketin gerçekleştiği yol olan Krapet Geçididinden Bahçesaray'a ulaşım idarece kapatıldığından söz konusu değildi artık.

5-Dolayısıyla, cenazelerle birlikte Hizan üzerinden Bahçesaray'a doğru hareket edildi. İddia edildiğinin aksine Çatak veya başka bir yerde toplantı yapmadım. Beş cenazenin acısı varken herhangi bir toplantı yapmam zaten mümkün değildi.

6-Ben olay yerinde çalışan ekipleri, son durumu, görmek için çığ bölgesine uğrayıp tekrar, cenaze konvoyuna dönmek üzere konvoydan ayrıldım. Tek araba ve bir kaç kişilik bir ekip olarak olay yerine vardık.

7- Vardığımda, kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı

8-Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da.

9-Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu göstermekti.

10- Cenazelerimizi götürürken onlardan ayrılıp çığ felaketinin yaşandığı yere gelmemize "toplantı için iş makinalarını yanına almış yolları açtırmış" demek yalancılıktır, acı bilmezliktir.
DHA
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