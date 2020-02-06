İstanbul'da beklenen kar başladı
İstanbul'da kar yağışı an itibariyle başladı. Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre İstanbul'da düne göre sıcaklıklarda hızlı bir düşüş yaşanıyor
|06 Şubat 2020 16:27
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İstanbul'da kar başladı. Akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kar şehre giriş yaptı. Anadolu yakasında Maltepe'ye ve Avrupa yakasında Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerine kar düşmeye başladı.
Meteoroloji yaptığı açıklamada, "İstanbul'da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer almıştı.İstanbul Valiliğinden kar ve fırtına uyarısı
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