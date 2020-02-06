Banka ücret-komisyonlarında yetki MB'de olacak

Sistemik öneme sahip bankalara "önleme planı" yapma zorunluluğu getirilmesi, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımlanması, vatandaşlara büyük ölçekli projelere ortak olma imkanı sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 40 maddeden oluştuğunu söyleyen Muş, teklifin, uluslararası finansal piyasalarla Türkiye'deki piyasaların uyumlu hale getirilmesini amaçladığını belirtti.

Teklifin, bankacılık sektörünün güçlenmesi ve sermaye piyasalarındaki araçların çeşitlendirilmesini hedeflediğini ifade eden Muş, sistemik öneme sahip bankalara "önleme planı" yapma zorunluluğu getirileceğini söyledi. Muş, "Teklifle, vatandaşlarımızın bankacılık işlemlerindeki hem bankacılık faaliyetlerinin hem de kişisel verilerinin çok daha korunaklı hale getirilmesini beraber sağlamış olacağız." diye konuştu.

Teklifle, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımlanacağını vurgulayan Muş, "Bu yanıltıcı ve manipülatif işlemleri yapan bankalara uygulanacak müeyyideler kanun teklifiyle beraber tanımlı hale getirilmiş olacak. Buradaki manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımı, uluslararası hukuk ve mevzuatla uyumlu hale gelmiş olacaktır." dedi.

- Vatandaş projeye ortak olabilecek

Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde Türkiye'nin önemli bir finansal enstrümanı tanıyacağına dikkati çeken Muş, "Proje finansmanı düzenlemesini getiriyoruz. Önemli, büyük ölçekli projelerde vatandaşlarımız projelere, finansman sağlanmak suretiyle ortak olma imkanına kavuşacaklardır. Buradaki düzenlemeler SPK mevzuatında yapacağımız değişikliklerle sağlanacaktır ve SPK'nin çizeceği, ortaya koyacağı çerçeve içinde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Büyük ölçekli projeler olduğuna değinen Muş, "Vatandaşlarımız belli birikimleriyle buraya ortak olabilecek ve bu birikimlerinin karşılığında projelerden elde edilecek kardan paylarını alacaklardır. Aslında Türkiye'de önemli bir finansal enstrüman olarak tanıtılmış olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Vatandaşların, bunu güvenli şekilde yapabilmeleri amacıyla sınırlarının ve kurallarının belirlenebilmesi için SPK'nin önemli çalışmalar yürüteceğini anlatan Muş, "Bu, ilk kez tanıtılmış olacaktır. Türkiye'deki finansal piyasalara şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Avrupa Birliği ve ABD'deki manipülatif ve yanıltıcı işlem yapan bankalara yönelik uygulamalara işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Bizim bu anlamda getireceğimiz düzenlemeler de bunlarla paralellik göstermektedir. Bankalara belli yükümlülükler getirmiş olacağız. Önce bu manipülatif, yanıltıcı; yapay arz gibi işlemlerin neler olacağı belirlenecek. Daha sonra bu işlemlere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler ortaya konulacaktır. Geçmiş dönemde elde ettiği faiz geliri, komisyon ve diğer anlamda elde ettiği toplam gelirin yüzde 5'ine kadar cezai müeyyide uygulanabilecektir. Bu, Avrupa Birliğinde yüzde 15'e kadar çıkabilmektedir. Getireceğimiz düzenlemeyle müşteriyi yanıltıcı şekilde hareket eden, yapay para hareketleriyle piyasayı manipülatif olarak farklı noktalara sürükleyen veya bu işlemlerin içinde olan bankalar, burada tanımlanan kuralları ihlal etmeleri halinde müeyyideyle karşılaşacak."