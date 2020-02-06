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CHP'den CNN Türk kararı... Hiçbir partili yayınlara katılmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "CHP'li hiç kimse, yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz, CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak." dedi
 06 Şubat 2020 18:28
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CHP'den CNN Türk kararı... Hiçbir partili yayınlara katılmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "CHP'li hiç kimse, yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz, CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak." dedi.

Özkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CNN Türk kanalının, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına alarak halkının değil, iktidarın menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Özkan, şunları söyledi:

"Gerçeklerin üstünü örterek, AK Parti söylemleri doğrultusunda adeta bir reklam ajansı gibi çalışan televizyon kanalı, yerel yönetim seçimlerinden bu yana CHP karşısında konumlanmasına devam etmektedir. CNN Türk kanalının patronundan ve yönetiminden, özgür tutum takınmalarını ve objektif yayıncılık ilkelerine sarılmalarını talep ediyoruz."

"Yerel seçimlerden bu yana tahammül edilemez noktaya ulaşan bu gerekçeler doğrultusunda değerlendirmeler yapan CHP Merkez Yönetim Kurulu, 3 Şubat'taki toplantısında partimize ve partililerimize tuzak kurma, onları kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması kararını almıştır." ifadelerini kullanan Özkan, yöneticisinden üyesine hiçbir partilinin CNN Türk kanalına çıkmayacağını, yayınlarına katılmayacağını kaydetti.

Özkan, "Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Özkan, yayınlara çıkanlar hakkında bir müeyyide uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruya, "CHP'li hiçbir arkadaşımız çıkmaz." yanıtını verdi.
Anadolu Ajansı
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