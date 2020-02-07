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Cumhurbaşkanı: O bina daha yıkılmadı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 vekille biraraya geldiği toplantıda Ordu'da kentin siluetini bozduğu için inşaatı durdurulan binayı sordu. Erdoğan'ın, "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" sorusuna yıkılmadığı cevabı alması üzerine "Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız" esprisi yaptığı öğrenildi
 07 Şubat 2020 07:23
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Cumhurbaşkanı: O bina daha yıkılmadı mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Parti genel merkezinde düzenlenen ve 56 milletvekilinin katıldığı 3 saat 15 dakikalık istişare toplantısında Erdoğan, katılımcıları tek tek dinleyerek notlar alıp, talimatlar verdi.

Zaman zaman renkli diyalogların da yaşandığı buluşmada Ordu sahil kenarına bittiğinde 17 katlı olacak inşaat da gündeme geldi. Kentin silüetini bozduğu gerekçesiyle belediyenin başvurusu üzerine geçen yıl temmuz ayında mahkeme kararıyla durdurulan bina için Erdoğan'ın "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" diye sorduğu öğrenildi. Binanın yıkılmadığı cevabını alması üzerine Erdoğan'ın yıkılması konusunda talimat verdiği ve "Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız" esprisi yaptığı öğrenildi.

BÜROKRASİDE ENGELLER

Toplantıda bürokratik engellerle ilgili değerlendirme yaptığı öğrenilen Erdoğan'ın, "Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın" ifadesini kullandığı belirtildi.

Kongre süreçlerinin de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan'ın milletvekillerini "Birlik içerisinde bu süreci devam ettireceğiz. Bu süreçte teşkilatlar sizlerin de görüşlerini alarak, toplumun öncüsü olan Ömerleri, Ayşeleri bulacağız. Yıl sonunda büyük kongremizi gerçekleştirerek önümüze bakacağız" dediği öğrenildi. "Teşkilatlarda eski yeni görev almış hepsinden istifade etmek lazım" diyen Erdoğan'ın, "Bu toplantılar motivasyon ve birlik ruhunu arttırıcı olarak bir başlangıç. Rutin olarak devam edilecek" dediği belirtildi.

NOTLARI KABİNEYE TAŞIYACAĞIM

Erdoğan'ın vekillere toplantıdan aldığı notları kabine toplantısına taşıyacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını söylediği öğrenildi.

O kesim dinlensin

*Erdoğan'ın not aldığı bazı konular şöyle: *TBMM'deki komisyonlar da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre oluşsun. Yeni komisyonların kurulması gerekiyor. * Suriye'li öğrencilere Türkiye'de faydalı ve iyi bir eğitim veriliyor. Eğitime devam edilmeli. * Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile ilgili rahatsız olan kesimlerin görüşlerinin alınması.

Yaklaşık 3,5 saat toplantıda Erdoğan'ın milletvekillerinin konuşmalarını dikkatli bir şekilde dinleyerek notlar aldığı öğrenildi. Toplantılara rutin olarak devam edileceğini belirten Erdoğan "Eski-yeni partide görev almış herkesten istifade etmek lazım. Toplantılar motivasyon ve birlik ruhunu arttırıcı olarak bir başlangıçtır" diye konuştu. Bürokratik engellerle ilgili değerlendirme yapan Erdoğan "Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkaranlar var ise bunun gereği yapılsın" ifadelerini kulandı.


PATENTİ BANA AİT

Toplantıda Kanal İstanbul konusu da gündeme geldi. Bir milletvekilinin "Sayın Cumhurbaşkanı'm, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul'a yönelik eleştirilerine siz cevap vermeyin" demesi üzerine Erdoğan'ın "Patenti bana ait. Onu konuşmayacağım da neyi konuşacağım" dediği öğrenildi. Ekonomiye ilişkin de tespitlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomideki iyileşmeleri ve alının tedbirler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.


Toplantıda söz alan Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bölgede elektrikte kayıp kaçak oranlarının düştüğünü belirterek "Eskiye nazaran yüzde 35'lere indi. Yalnız enerji altyapısında sıkıntı var" derken, Erdoğan "Özel firmalar üzerine düşeni yapmıyor. Enerji Bakanı'na bunu ileteceğim" diye konuştu.


Gerekirse ben yıkarım

Toplantıda Elazığ ve Manisa başta olmak üzere son dönemde yaşanan depremler de konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Ataş'ın İstanbul Üsküdar'daki evini gündeme getirdi. Ataş'a "Senin evin de hasarlıydı. Yıktın mı?" diye sordu. Ataş ise 'Bakanlık gerek görmedi' cevabını verdi. Erdoğan bunun üzerine "Bu cuma herhangi bir değişiklik olmazsa, Üsküdar'a geliyorum. Gelip bakacağım. Gerekirse ben yıkarım" diye espri yaptı. (Damla Peker/Türkiye)
Yeni Şafak
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