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Sabah Gazetesi: Yaşlı subaylar rahatsız!

İlker Başbuğ'un son dönemde dile getirdiği FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması alevlendi. Sabah Gazetesi'nden Engin Ardıç konuya ilişkin 'Yaşlı subaylar rahatsız' başlığıyla yazı kaleme aldı.
 07 Şubat 2020 08:22
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Sabah Gazetesi: Yaşlı subaylar rahatsız!

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç'ın yazısında: Faşistler, görevde bulunduğu sürece darbecilere hiç yüz vermeyen Hilmi Özkök'e

"Hilmi Bey" diyerek akılları sıra onu aşağılıyorlardı...

Adamı o kadar bunaltmışlardı ki, emekli olduğunda "hele şükür mide ağrılarım geçti" demişti.

Fakat İlker Paşa'ya "İlker Bey" diyemezler.

Çünkü İlker Paşa, bütün emekliliğiyle askeri bürokrasinin ve askeri vesayet özlemlerinin taş gibi temsilcisidir.

Oğuz Atay'ın ölümsüzleştirdiği "emekli albay Hüsamettin Tambay" tipi diyeceğim ama rütbe tutmuyor.

Bildiğiniz emekli paşa işte. Onlardan çok var.

Atatürkçü. Elbette öyle. Bu konuda kimsenin okumadığı, birkaç köşe yazarının da okumadan okumuş gibi yaparak övdüğü kitapları da var. Hüsamettin oyun yazmaya heves etmişti, bu da kitap yazmaya.

Tövbe ıstağfirullah, soyadı da çağrışımlara açık ha...

***

İlker Paşa, iktidarın bürokrasiden sivillere geçmesinden acı acı yakınıyordu.

Hatta, "bu sefer de sivil vesayet başladı" demişti.

Elbette öyle olacaktı.

Bürokrasi bundan çok rahatsızdı.

Daha başka şeylerden de çok rahatsızdı.

Hayır, "Türkiye Suudi Arabistan'a dönecek" gibi zevzek yakınmalarından sözetmiyorum.

Açık açık "vesayet yani gizli iktidar elimizden gitti, döneceğe de benzemiyor" diyemiyorlardı.

Bunun göstergelerinden biri, "askeri yargının" ortadan kaldırılmasıydı.

Artık askerler (siz subaylar anlayınız) sivil mahkemelerde yargılanabileceklerdi... Özellikle de darbeciler!

Asker çok bozuldu ama ses edemedi.

Şimdi ağzını açar gibi oldu işte...

Elbette "emekliler" vasıtasıyla.

İlker Paşa, şimdi CHP'nin değirmenine su taşımaktan hiç fütur getirmeden (ama bu CHP onun gençliğinden tanıdığı CHP değildir, o da bunun farkında değil), Meclis'i suçluyor:

FETÖ'nün siyasi ayağını bulmak için meclise bakmak gerekiyormuş.

Niçin? Çünkü suça karışan asker kişiler sivil mahkemelerde yargılanıyor ve hüküm giyiyorlarmış. Bunu sağlayan da bu meclismiş. (Satır arasında AKP demek istiyor.) Yani askeri mahkemeye gitseler darbeci FETÖ'cüler yırtacaklar mıydı? Paşa bunu mu demek istiyor, bunu mu özlüyor?

O kanunu, evet, Meclis çıkardı.

Fakat altında CHP'nin de imzası var. Yani, "sizin" CHP de askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasıma onay vermişti paşam.

Hele sabredin, günün birinde gene bir darbe olur da askeri vesayet geri dönerse bu kanunu da iptal edersiniz belki.

AK Parti'den Başbuğ'a toplu suç duyurusu

"Mutlu ve mesut Atatürk dönemine" geri döneceğinizi de sanırsınız ama pek de öyle olmaz, çünkü o darbe pek de Atatürkçü olmaz... Bunu da bilin.

FETÖ'nün şu anda kodeste bulunan askerleri size pek benzemezler.

Uzun sözün kısası, "faşistin önde gideni olan Jakoben zihniyete" artık yer yok paşam.

O tarihe karıştı.

Erdoğan'ın alternatifi, Batı'ya tam teslim olmuş alaturka Fetullah faşizmidir.

Yani size burada da ekmek yok orada da.
Sabah
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