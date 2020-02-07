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Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Polise teslim olan babası H. Yıldız, kızını 'erkek arkadaşı olduğu için' kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.
 07 Şubat 2020 08:29
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Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Polise teslim olan babası H.Yıldız'ın, erkek arkadaşı olduğunu öğrenerek kızını öldürdüğü ileri sürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'Erkek arkadaşı var' diye öldürdüm...

Öte yandan, Genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. H.Yıldız'ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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