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'Çocuklarım aç' dedi, valilik önünde kendini yaktı

Hatay Valiliği önüne gelen bir kişi 'Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?' diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen A.Y.'ye yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. A.Y. tedavi için hastaneye kaldırıldı
 07 Şubat 2020 14:39
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'Çocuklarım aç' dedi, valilik önünde kendini yaktı

Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen A.Y. sabah saatlerinde Hatay Valiliği önüne geldi. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen A.Y. burada "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diye bağırdı.

BİR ANDA ÇAKMAĞI ÇAKTI

Üzerine benzin döken A.Y.'nin kendini ateşe vereceğini söylemesi üzerine olay yerine gelen Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü geldi.

Yetkililer, A.Y ile konuşup ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sürerken A.Y. cebinden çıkardığı çakmakla kendini ateşe verdi.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Alevler içinde kalan A.Y.'ye, valilikte görevli polisler, yangın tüpleriyle hemen müdahale etti ve uzun uğraşlarının ardından alevleri söndürdü. Güvenlik güçleri su vererek A.Y.'nin yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, vatandaşın tedavisini yaparken, üzerine yapışan elbiseleri de keserek çıkardı. İntihar girişiminde bulunan baba, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet SERBES - Uğur ENÇ
Sözcü
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