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Zimmetine para geçiren muhasebeci hakkında suç duyurusu

Yalova Belediyesi'nce yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolan Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı R.E. ile ilgili açıklama yapıldı.
 07 Şubat 2020 17:15
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Zimmetine para geçiren muhasebeci hakkında suç duyurusu

Yalova Belediyesi'nce yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolan Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı R.E. ile ilgili açıklama yapıldı. Belediyenin yazılı açıklamasında, mali hizmetler müdürünün açığa alındığı; Yalova Valiliği'nden denetmen, İçişleri Bakanlığı'ndan mülkiye müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı R.E. tarafından muhasebe kayıtlarında yapılan usulsüz işlemlerin tespiti sonrasında başlayan sürecin kamuoyuna yansımasıyla birlikte asılsız birtakım iddialarda beraberinde gündeme gelmeye başladı. Bu asılsız iddialar ve telaffuz edilen abartılı rakamlar üzerine tarafımızca açıklama yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. 20 yılın üzerinde bir zamandır belediyemizde kadrolu işçi olarak aynı departmanda görev yapmakta olan R.E.'nin muhasebe kayıtlarında yapmış olduğu durum tarafımızca tespit edildikten sonra Belediye Başkanlığınca gerekli tüm işlemler ivedilikle yapılmaya başlanmıştır.

Durumun tam olarak tespiti ve adli mercilere aktarılması amacıyla ilk olarak idari soruşturma başlatılmış olup, konuyla ilgili Hukuk İşleri Müdürü muhakkik olarak tayin edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde Belediye Başkanlığımızın talimatıyla 06.02.2020 tarihinde Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat edilmiştir. Emniyet güçlerine yapılan başvurunun hemen ardından 07.02.2020 tarihinde ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturmanın daha sağlıklı olarak ilerlemesi için Mali Hizmetler Müdürü açığa alınmıştır. Tüm bu işlemlerin yanı sıra kayıtların daha titiz ve kapsamlı incelenmesi için Yalova Valiliği/Yalova Defterdarlığı'ndan denetmen talep edilmiştir. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilmiştir. Olayın bundan sonra ki süreci emniyet güçlerinin ve adli makamların kontrolünde devam edecektir. Personelin gerçekleştirdiği münferit olayda belediyemizi ve Başkanlık makamını hedef gösteren mesnetsiz haber ve yorumlar içinde gerekli adli işlemlerin yapılacağını bildiririz."

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DHA
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