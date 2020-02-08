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Doğu'daki 4 ilde bin 414 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta bin 414 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
 08 Şubat 2020 10:56
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Doğu'daki 4 ilde bin 414 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta bin 414 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 550 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Bitlis'te 580, Muş'ta 179 ve Hakkari'de de 105 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 3, Muş'ta 0, Hakkari ve Bitlis'te ise sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bölge genelinde rüzgarın gece saatlerinde kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı.
Anadolu Ajansı
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